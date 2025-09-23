Óriási siker: több mint tízezren vettek részt az innovációs héten

konferenciainnovációBrain Bar

Ismét széles körű érdeklődés övezte a második alkalommal megrendezett Hungarian Innovation Week programsorozatot: a 2025. szeptember 10–19. között lezajlott esemény célja ezúttal is az volt, hogy összefogja az őszi időszakban zajló innovációs, tudományos rendezvényeket, ezzel is erősítve a hazai ökoszisztéma szereplői közötti együttműködéseket. Az idei innovációs hét keretében közel harminc eseményen több mint tízezer érdeklődő vett részt.

2025. 09. 23. 11:52
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az innovációs hét ezúttal is platformot teremtett az innovációs ökoszisztéma résztvevőinek (kutatóknak, vállalkozóknak, nagyvállalatok képviselőinek, befektetőknek, döntéshozóknak) arra, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, közösen gondolkodjanak a jövőről, emellett pedig nemzetközi előadóktól hallhassák, milyen aktuális trendek vannak, amelyekre érdemes odafigyelni. A közel 30 eseményre olyan országokból érkeztek előadók hazánkba, mint például az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Svédország, az Egyesült Arab Emírségek, Fehéroroszország, India, Dánia, Szingapúr, Görögország, Olaszország, Csehország, Horvátország, Kína vagy éppen Litvánia.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter nyitóbeszédet mond videóüzenetben a CONNEXIONS – CEE Deep Tech Summit konferencián a Bálna Honvédelmi Központban. 
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A  Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) koordinálásában megvalósuló Hungarian Innovation Week kiemelt eseménye a CONNEXIONS – CEE Deeptech Summit volt szeptember 11-én: a konferencia a közép- és kelet-európai régió deeptech fejlődését helyezte fókuszba, összehozva a gazdasági élet, az egyetemek és kutatóintézetek, illetve a kormányzat képviselőit.

A mesterséges intelligencia volt az innovációs hét egyik központi témája

Szintén az innovációs hét során valósult meg a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és a Szingapúri Nemzeti Egyetem közös, egészségügyi kérdésekkel foglalkozó Egészséges Élet Szimpóziuma. A Saab, illetve a Védelmi Innovációs Kutatóintézet (VIKI) közös eseményén a védelmi innovációk voltak a fókuszban, a CEE Automotive Transition Forum pedig az elektromos járművek, az autonóm vezetés, a mesterséges intelligencia, a szoftveralapú járművek, az okosvárosok kérdéseit járta körbe.

Több szakmai rendezvény szintén a mesterséges intelligenciával foglalkozott (HVCA Equity Thursday; Built in Budapest; First Monday; Mesterséges intelligencia és vállalkozás kerekasztal-beszélgetés), néhány kiemelten a startupoknak szólt (OUVC Open Office Hours, Lean Canvas and Lean Startup Workshop, Pitch Perfect – How to Craft a Winning Elevator Pitch, Medtech Pulse Budapest, Future Works workshop, All-Star Pitch Battle), de volt szó innovációfinanszírozásról (Az állami támogatástól a kockázati tőkéig konferencia), illetve a műanyag egészségügyi és gazdasági kockázatairól (Science Café-előadás) is.

A programsorozathoz idén vidéki események is csatlakoztak: 

  • Békéscsabán a Kollabor innovációs közösség nyílt napján bárki megismerkedhetett az általuk szervezett projektekkel; 
  • Debrecenben a Start Ups & Downs a mesterséges intelligencia felhasználásáról és adaptációjáról szólt; 
  • Veszprémben a Magyar ajkúak ötletversenye a fiatalok vállalkozási ötleteinek bemutatásának adott teret; 
  • Kecskeméten pedig a Selye János Diáklabor-hálózat kiépítése című projekt záró eseményét tartották meg.

A Hungarian Innovation Weeket ezúttal is a BrainBar zárta, ahol az emberiség elkövetkező 25 évéről, a várható lehetőségekről és kihívásokról hallhattak izgalmas előadásokat, beszélgetéseket a kilátogató érdeklődők.

