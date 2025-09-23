Óriási siker: több mint tízezren vettek részt az innovációs héten

Az innovációs hét ezúttal is platformot teremtett az innovációs ökoszisztéma résztvevőinek (kutatóknak, vállalkozóknak, nagyvállalatok képviselőinek, befektetőknek, döntéshozóknak) arra, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, közösen gondolkodjanak a jövőről, emellett pedig nemzetközi előadóktól hallhassák, milyen aktuális trendek vannak, amelyekre érdemes odafigyelni. A közel 30 eseményre olyan országokból érkeztek előadók hazánkba, mint például az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Svédország, az Egyesült Arab Emírségek, Fehéroroszország, India, Dánia, Szingapúr, Görögország, Olaszország, Csehország, Horvátország, Kína vagy éppen Litvánia.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter nyitóbeszédet mond videóüzenetben a CONNEXIONS – CEE Deep Tech Summit konferencián a Bálna Honvédelmi Központban.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) koordinálásában megvalósuló Hungarian Innovation Week kiemelt eseménye a CONNEXIONS – CEE Deeptech Summit volt szeptember 11-én: a konferencia a közép- és kelet-európai régió deeptech fejlődését helyezte fókuszba, összehozva a gazdasági élet, az egyetemek és kutatóintézetek, illetve a kormányzat képviselőit.

A mesterséges intelligencia volt az innovációs hét egyik központi témája

Szintén az innovációs hét során valósult meg a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és a Szingapúri Nemzeti Egyetem közös, egészségügyi kérdésekkel foglalkozó Egészséges Élet Szimpóziuma. A Saab, illetve a Védelmi Innovációs Kutatóintézet (VIKI) közös eseményén a védelmi innovációk voltak a fókuszban, a CEE Automotive Transition Forum pedig az elektromos járművek, az autonóm vezetés, a mesterséges intelligencia, a szoftveralapú járművek, az okosvárosok kérdéseit járta körbe.

Több szakmai rendezvény szintén a mesterséges intelligenciával foglalkozott (HVCA Equity Thursday; Built in Budapest; First Monday; Mesterséges intelligencia és vállalkozás kerekasztal-beszélgetés), néhány kiemelten a startupoknak szólt (OUVC Open Office Hours, Lean Canvas and Lean Startup Workshop, Pitch Perfect – How to Craft a Winning Elevator Pitch, Medtech Pulse Budapest, Future Works workshop, All-Star Pitch Battle), de volt szó innovációfinanszírozásról (Az állami támogatástól a kockázati tőkéig konferencia), illetve a műanyag egészségügyi és gazdasági kockázatairól (Science Café-előadás) is.