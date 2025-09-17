Rendkívüli

Játszótereket ellenőrzött a hatóság, több eszköz fennakadt a rostán

Szülőként is figyelembe vehetünk több jelet, amely utalhat a játszótér biztonságosságára vagy éppen annak hiányára.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 8:32
Játszótereket ellenőrzött a hatóság Forrás: NKFH
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok a gyermekek védelme érdekében rendszeresen ellenőrzik a játszóterek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását. 

A vizsgálatok a közterületi, illetve az intézményi (bölcsődei, óvodai, iskolai) játszótereken felül kiterjednek az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszínekre is, mint például szállodák, éttermek játszóházaira, valamint társasházak udvaraira.

Fontos kihangsúlyozni, hogy az üzemeltetőnek kell garantálnia a hinták, csúszdák, mászókák és egyéb játszótéri eszközök biztonságos használatának feltételeit. Ennek egyik legfontosabb része, hogy valamely kijelölt szervezettel elvégeztesse az újonnan telepített játszóeszközöknél a használatba vétel előtti ellenőrzést, a már használatban lévő eszközöknél pedig három évente az időszakos ellenőrzést. Ha a kijelölt szervezet hibát állapít meg, vagy a játszótéri eszköz balesetveszélyessé válik, akkor az üzemeltetőnek – dokumentumokkal igazolt módon – ki kell javítania, vagy el kell bontania az eszközt, melynek elvégzéséig köteles annak használatát megakadályozni. Az üzemeltetőnek nyilvántartást kell vezetnie, és ha bármilyen lényeges esemény történik a játszótéri eszközökkel (telepítés, áttelepítés, kijelölt szervezet általi ellenőrzés, javítás, elbontás stb.), azt szerepeltetnie kell benne. A nyilvántartást és az intézkedéseket igazoló dokumentumokat legalább tíz évig meg kell őriznie.

Az NKFH minden fenti kötelezettség betartását vizsgálja, hiányosság esetén pedig intézkedik annak érdekében, hogy az eszközök megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzésekre kora tavasztól késő őszig tartó vizsgálati időszakban kerül sor.

Az idei évben eddig 281 játszótéren összesen 1907 eszközt ellenőriztek a kormányhivatalok. Jogszabálysértést a játszóterek 37 százalékánál, az eszközök 23 százalékánál állapítottak meg. Ez az arány nagyjából megegyezik a 2024-es vizsgálati eredményekkel. A feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a hatóság szükség esetén elrendeli a játszótéri eszközök használatának ideiglenes tilalmát is, mindaddig, amíg az üzemeltető nem gondoskodik a hibák kijavításáról. A témavizsgálat során eddig 5 750 000 forint összegben szabott ki bírságot a hatóság.

A hatóság folyamatos jelenlétének célja, hogy Magyarországon minden játszótér a legnagyobb biztonsággal üzemeljen. A vizsgálatok az év második felében is folytatódnak, különös figyelmet fordítva az intézményi játszóterekre az óvodai és iskolai szünetet követően.

Ugyanakkor szülőként is figyelembe vehetünk több jelet, amely utalhat a játszótér biztonságosságára vagy éppen annak hiányára. Így mindenképpen nézzük meg, hogy a bejáratnál megvan-e a kötelezően feltüntetendő adattábla, és azon szerepel-e az üzemeltető neve és elérhetősége. Szintén érdemes megfigyelni, hogy a játékok nem töröttek, sérültek-e, vannak-e esetleg rajtuk hegyes, szúrós részek. Ezekben az esetekben az üzemeltetőnek azonnal jelezzük a problémát. Továbbá, ha a gumiburkolat sérült vagy hiányos, ugyancsak tegyünk bejelentést az üzemeltető felé. A hatósági jelenlét mellett a fogyasztói tudatossággal is sokat tehetünk gyermekeink biztonsága érdekében – írta a szervezet.

