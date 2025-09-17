Jön a lengyel kukorica, idén is bezavarhat a toxin

A jelenlegi terménypiaci helyzetet alapvetően a vámháborúk határozzák meg, az USA és Kína közötti csatározás részben befolyásolta az árakat, részben pedig folyamatos bizonytalanságot okoz – mondta a CIB Bank agrárkonferenciáján tartott gabonapiaci helyzetértékelőjében Elekes Balázs, a Goldkern Kft. cégvezetője.

A gabonakereskedelemre befolyással bíró hatások közül kiemelte a január–februárban bekövetkezett fuvardíjcsökkenést, amely következtében fuvarozó cégek tűntek el a piacról – azóta viszont újra emelkednek a díjak, főleg a nyugat-európai régiókban. A mostani drágulás az északolasz régióban – amely egyébként a magyar búza hagyományos piaca – tonnánként 8-10 euró többletköltséget jelent.

Ugyancsak befolyással van a gabonapiacra az is, hogy miközben a búzafelhasználás nem csökken, a malmokban kevesebb terményt őrölnek lisztté, mégpedig a fogyasztók egészséges táplálkozás iránti növekvő igénye miatt.

A teljes hazai szántóföldi árutermelés az elmúlt években csökken, amiben már nem elsősorban a fogyasztói szokások változása, hanem a zöldtörekvéseket segítő támogatások motiválnak, amelyek miatt több a legelő, a zöldugar. Ezenfelül pedig az időjárás is szerepet játszik, mert egyre nagyobb területen nem érdemes már termelni, ennek következtében pedig egyre jelentősebb az agrárerdészet szerepe.

Az is megfigyelhető, hogy átalakul a termelési szerkezet. A cégvezető szerint a napraforgó-terület már a csúcson van, „karcoljuk a 800 ezer hektárt, aminél több a vetésforgó miatt már nem lehet. Eközben tűnik el a repce, aminek a fő oka az időjárás mellett az uniós hatóanyag-kivonások, és az aszályt leginkább megszenvedő kukoricát is egyre kisebb területen termelik. Utóbbi ugyanis a korábbi egymillió hektárról idén 800 ezer hektárra csökkent, amiből 750 ezret takaríthatnak be.

A kalászosok viszont az elmúlt években népszerűbbek lettek a növénytermesztők körében, és miközben a búzatermő-terület „ugrál”, az árpánál komoly növekedés volt az elmúlt években.

A sokszor a kukorica alternatívájaként emlegetett cirokról egyelőre a takarmányipar számára létező lehetőségként beszélt, hozzátéve, hogy világszinten inkább étkezési céllal termelnek.