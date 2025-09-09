kalandparkokNKFHfogyasztóvédelem

Veszélyes kalandparkok – többszáz szabálytalanságot találtak az ellenőrök

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) éves ellenőrzési programjában fontos szerepet kapnak a szórakoztatási célú berendezések, létesítmények, ideiglenes szerkezetek, valamint a szabadidős sporteszközök vizsgálatai. Az idei évben eddig 517 helyszínen összesen 2853 eszközt ellenőrzött a hatóság, ebből 71 helyszínen 336 eszköz nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A jogsértések miatt 8,35 millió forint bírságot szabtak ki a kormányhivatalok.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 8:48
Kültéri játszóterek, fitneszparkok, kalandparkok eszközeit vizsgálta a NKFH. Fotó: Kurucz Árpád
A hatóság munkatársai tavasszal indították el a nagyszabású ellenőrzéssorozatot, amely kiterjedt az aquaparkok és strandok vízicsúszdáira, a kalandparkok kötélpályáira és mászófalaira, a vidámparki berendezésekre, valamint a fesztiválokon, gyermektáborokban és falunapokon használt szórakoztató eszközökre is. A kültéri fitneszparkokban telepített eszközök ellenőrzése szintén a vizsgálatok részét képezte – közölte a hivatal. 

kalandparkok
Kalandparkok, fitneszparkok, játszóterek eszközeit ellenőrizte a  fogyasztóvédelmi hatóság (Fotó: Auturmmm)

A kormányhivatalok helyszíni ellenőrzései kiterjedtek az eszközök adattábláin szereplő jelölésekre, valamint az eszközök megfelelőségi tanúsítványaira, amelyek a szakértők által megállapított biztonságosságot igazolják. Ezek közül kiemelt fontosságú a terhelhetőség, vagyis annak feltüntetése, hogy egyszerre hány személy használhatja biztonságosan az adott berendezést vagy sporteszközt. A hatóság vizsgálta továbbá, hogy az üzemeltetők szabályosan vezetik-e az üzemeltetési naplót, amelyben nyomon követhető a berendezés működése, az esetlegesen fellépő hibák és azok javítása. Külön figyelmet kaptak a magasság vagy sebesség szerint a legmagasabb, illetve közepes kockázatú, vagyis I. és II. veszélyességi osztályba sorolt berendezések, ahol a kezelőszemélyzet biztonságos üzemeltetésre vonatkozó képesítési igazolásait is ellenőrizték. A vizsgálat kiterjedt arra is, hogy az üzemeltetők eleget tettek-e az időszakos műszaki ellenőrzés kötelezettségeinek. A kondiparkok és kültéri fitneszeszközök esetében pedig a kihelyezett információs táblák tartalma is ellenőrzési szempont volt.

Veszélyes játszóterek, kalandparkok – mik a hiányosságok? 

Augusztus közepéig a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok munkatársai 517 helyszínen összesen 2853 eszközt ellenőriztek. Az eredmények szerint 71 helyszínen (14 százalék) 336 eszköz (12 százalék) nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A szabálytalanságok között szerepelt:

  •  a hiányzó vagy hibás megfelelőségi tanúsítvány,
  •  a helytelenül feltüntetett terhelhetőség, 
  • illetve az üzemeltetési naplók hiányos vezetése is.

A jogsértések miatt a hatóság 8,35 millió forint bírságot szabott ki, és indokolt esetben megtiltotta az eszközök használatát mindaddig, amíg az üzemeltető nem tette meg a szükséges biztonsági intézkedéseket.

A fogyasztóvédelmi ellenőrzések célja, hogy megelőzzék a baleseteket és biztosítsák, hogy a családok biztonságban tölthessék el szabadidejüket. Ehhez azonban nemcsak az üzemeltetők szabálykövető magatartására van szükség, hanem a látogatók körültekintésére is: fontos, hogy figyeljenek a kihelyezett tájékoztatásokra és kövessék a kezelőszemélyzet utasításait. Az NKFH és a kormányhivatalok az ősz folyamán folytatják az ellenőrzéseket, külön figyelmet fordítva a magasabb kockázati besorolású eszközökre, valamint a kültéri kondiparkok és fitneszeszközök biztonságos használatára. A cél változatlan: biztonságos szórakozás minden korosztály számára.

