Kiderült, hogy alakult a hazai munkaerőpiac augusztusban

Augusztusban a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4,676 milliót tett ki. A munkanélküliek száma 215 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A 2025. június–augusztusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4,679 millió volt, 36 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 21 ezerrel, 2,479 millióra, míg a nők esetében 15 ezerrel, 2,2 millióra mérséklődött.

A KSH kiemelte: a hazai elsődleges munkaerőpiacon 4,503 millióan dolgoztak, 50 ezerrel kevesebben mint az előző év azonos időszakában. A közfoglalkoztatottak létszáma 72 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 105 ezer volt.

A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,4 százalék volt. Ez az érték a férfiak esetében 79,2 százalékot, a nők körében pedig 71,5 százalékot mutatott.

A 2025. június–augusztusi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 217 ezer, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4 százalék volt. A férfi munkanélküliek száma 115 ezer, a nőké 102 ezer volt. A ráta mindkét nem esetében 4,4 százalék volt, amely gyakorlatilag megegyezett az előző év június és augusztus közötti értékkel.

A jelentés kitér arra, hogy a munkakeresés átlagos időtartama 11,1 hónap volt, a munkanélküliek 45,6 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 29,6 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. augusztus végén az egy évvel korábbihoz képest 1,0 százalékkal, 222 ezerre mérséklődött.

– A kormány mindent megtesz a magyar munkahelyek és a munkavállalók védelme érdekében – reagált közleményben a Nemzetgazdasági Minisztérium a friss adatokra. Felidézték: az Európai Bizottság azt várja, hogy Magyarország vezesse be a magasabb adókulcsos progresszív adózást, szűkítse az adókedvezményeket, számolja fel a rezsicsökkentést, szüntesse meg a kamatstopot és az árrésstopot. A Tisza Párt – Brüsszel utasítására – brutálisan magas, 22 százalékos és 33 százalékos adókulcsokkal, többkulcsos jövedelemadóemelést vezetne be és a magyar vállalkozások társasági adóját is megemelné 9 százalékról 25 százalékra, hogy az így befolyt pénzzel Ukrajnát és a multinacionális nagyvállalatokat támogassa.