autóiparBMWSzijjártó Péter

Kiderült, mikor adják át debreceni BMW-gyárat

A BMW Group szeptemberben hivatalosan is megnyitja debreceni üzemét. Itt készül majd a bajor cég első Neue Klasse modellje, a teljesen elektromos BMW iX3.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 12:11
Kiderólt, mikor kezd termelni a debreceni BMW gyár Fotó: MW
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elérkezett az idő, a BMW Group megnyitja debreceni üzemét. A csoport közlése szerint az üzem hivatalos átadója 2025. szeptember 26-án, pénteken lesz. 

BMW Group
Évi 150 ezer BMW iX3 legyártása a cél / Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala

BMW Group: ez a globális gyártóhálózata következő fejezetét meghatározó esemény

A BMW Group szerint Debrecen egy új korszak kezdetének a házigazdája lesz, hiszen az  első Neue Klasse modellt – a teljesen elektromos BMW iX3-at – új csúcstechnológiás üzemében fogják gyártani – írta a Világgazdaság.

Ennek kapcsán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken arról beszélt, hogy a következő hetekben újabb jó hírt tud közölni. A tárcavezető feltételezhetően a BMW debreceni gyárára utalt. A miniszter Facebookra feltöltött videójában rámutatott: 

a világgazdaság drámai átalakuláson megy keresztül, hiszen az autóipar átalakul, elektromos alapokra helyeződik,

ebben pedig kínai és a német vállalatok játsszák a vezető szerepet.

A Debrecen mellett magasodó, ezer méter hosszú csarnokkolosszust két év alatt húzták fel a semmiből. A német autóóriás és a német autóipar számára fontos lesz az üzemben zajló gyártás. 

Éves szinten 150 ezer iX3 legyártása a cél

Oliver Zipse, a vállalat vezérigazgatója a német sajtóban úgy fogalmazott: 

A helyzet komoly – minden tekintetben. Az iparunkban szelekció jön. A gyenge kiesik.

A bajorok célja, hogy az autó újradefiniálásával megint új iparági szabványt teremtsenek. Ennek a törekvésnek a része a forradalmi dizájn is: az iX3 és az új 3-as szedán letisztult, monolitikus formákat kapott. 

  • A BMW-khez képest apró és keskeny, függőleges vesék első ránézésre teljesen olyanok, mint a Neue Klasse X-en látott darabok. 
  • A menetfények és a fényszórók közötti világítás alakja is a korábban megismert koncepcióautót idézi. 
  • A klasszikus műszerfal eltűnt, helyét egy panorámakijelző veszi át, amely a teljes szélvédőre vetíti a sebességet, navigációt, vezetéstámogató adatokat. 
  • A technológia a hatótáv és a töltés terén is ugrást ígér: 800 kilométer egy feltöltéssel, 100 kilométernyi hatótáv 2,5 perc alatt a gyorstöltőn.

Éves szinten 150 ezer iX3 legyártása a cél a bajor márka magyarországi gyárában, ahol egyébként csak elektromos autókat gyártanak majd.

Az üzem jelenleg több ezer embert foglalkoztat, és a gyárban duális szakképzési program is működik, amelyhez szeptember elején újabb száz diák csatlakozott. A gyártó további munkaerőt keres. A BMW már építi és jövő tavaszra ígéri, hogy kiserőművet állít munkába a gyár zöld energiaellátásához.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekNyugat

Ellenállunk a migrációnak és a brüsszeli nyomásnak is

Horváth József avatarja

Hány merényletet kell még Európának elszenvednie, míg végre a sarkunkra állunk, és a helyén a kezeljük a migrációt?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.