Kiderült, mikor adják át debreceni BMW-gyárat

Elérkezett az idő, a BMW Group megnyitja debreceni üzemét. A csoport közlése szerint az üzem hivatalos átadója 2025. szeptember 26-án, pénteken lesz.
BMW Group: ez a globális gyártóhálózata következő fejezetét meghatározó esemény
A BMW Group szerint Debrecen egy új korszak kezdetének a házigazdája lesz, hiszen az első Neue Klasse modellt – a teljesen elektromos BMW iX3-at – új csúcstechnológiás üzemében fogják gyártani – írta a Világgazdaság.
Ennek kapcsán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken arról beszélt, hogy a következő hetekben újabb jó hírt tud közölni. A tárcavezető feltételezhetően a BMW debreceni gyárára utalt. A miniszter Facebookra feltöltött videójában rámutatott:
a világgazdaság drámai átalakuláson megy keresztül, hiszen az autóipar átalakul, elektromos alapokra helyeződik,
ebben pedig kínai és a német vállalatok játsszák a vezető szerepet.
A Debrecen mellett magasodó, ezer méter hosszú csarnokkolosszust két év alatt húzták fel a semmiből. A német autóóriás és a német autóipar számára fontos lesz az üzemben zajló gyártás.
Éves szinten 150 ezer iX3 legyártása a cél
Oliver Zipse, a vállalat vezérigazgatója a német sajtóban úgy fogalmazott:
A helyzet komoly – minden tekintetben. Az iparunkban szelekció jön. A gyenge kiesik.
A bajorok célja, hogy az autó újradefiniálásával megint új iparági szabványt teremtsenek. Ennek a törekvésnek a része a forradalmi dizájn is: az iX3 és az új 3-as szedán letisztult, monolitikus formákat kapott.
- A BMW-khez képest apró és keskeny, függőleges vesék első ránézésre teljesen olyanok, mint a Neue Klasse X-en látott darabok.
- A menetfények és a fényszórók közötti világítás alakja is a korábban megismert koncepcióautót idézi.
- A klasszikus műszerfal eltűnt, helyét egy panorámakijelző veszi át, amely a teljes szélvédőre vetíti a sebességet, navigációt, vezetéstámogató adatokat.
- A technológia a hatótáv és a töltés terén is ugrást ígér: 800 kilométer egy feltöltéssel, 100 kilométernyi hatótáv 2,5 perc alatt a gyorstöltőn.
Éves szinten 150 ezer iX3 legyártása a cél a bajor márka magyarországi gyárában, ahol egyébként csak elektromos autókat gyártanak majd.