Kiderült, mikor adják át debreceni BMW-gyárat

Elérkezett az idő, a BMW Group megnyitja debreceni üzemét. A csoport közlése szerint az üzem hivatalos átadója 2025. szeptember 26-án, pénteken lesz.

Évi 150 ezer BMW iX3 legyártása a cél / Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala

BMW Group: ez a globális gyártóhálózata következő fejezetét meghatározó esemény

A BMW Group szerint Debrecen egy új korszak kezdetének a házigazdája lesz, hiszen az első Neue Klasse modellt – a teljesen elektromos BMW iX3-at – új csúcstechnológiás üzemében fogják gyártani – írta a Világgazdaság.

Ennek kapcsán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken arról beszélt, hogy a következő hetekben újabb jó hírt tud közölni. A tárcavezető feltételezhetően a BMW debreceni gyárára utalt. A miniszter Facebookra feltöltött videójában rámutatott:

a világgazdaság drámai átalakuláson megy keresztül, hiszen az autóipar átalakul, elektromos alapokra helyeződik,

ebben pedig kínai és a német vállalatok játsszák a vezető szerepet.

A Debrecen mellett magasodó, ezer méter hosszú csarnokkolosszust két év alatt húzták fel a semmiből. A német autóóriás és a német autóipar számára fontos lesz az üzemben zajló gyártás.

Éves szinten 150 ezer iX3 legyártása a cél

Oliver Zipse, a vállalat vezérigazgatója a német sajtóban úgy fogalmazott:

A helyzet komoly – minden tekintetben. Az iparunkban szelekció jön. A gyenge kiesik.

A bajorok célja, hogy az autó újradefiniálásával megint új iparági szabványt teremtsenek. Ennek a törekvésnek a része a forradalmi dizájn is: az iX3 és az új 3-as szedán letisztult, monolitikus formákat kapott.

A BMW-khez képest apró és keskeny, függőleges vesék első ránézésre teljesen olyanok, mint a Neue Klasse X-en látott darabok.

A menetfények és a fényszórók közötti világítás alakja is a korábban megismert koncepcióautót idézi.

A klasszikus műszerfal eltűnt, helyét egy panorámakijelző veszi át, amely a teljes szélvédőre vetíti a sebességet, navigációt, vezetéstámogató adatokat.

A technológia a hatótáv és a töltés terén is ugrást ígér: 800 kilométer egy feltöltéssel, 100 kilométernyi hatótáv 2,5 perc alatt a gyorstöltőn.

Éves szinten 150 ezer iX3 legyártása a cél a bajor márka magyarországi gyárában, ahol egyébként csak elektromos autókat gyártanak majd.