felmérésSzázadvégkonjunktúraindex

Bizakodva tekintünk a jövőbe: ezt gondolják most a vállalatok és a lakosság

A lakosság gazdasági várakozása jelentősen (+2,1 indexpont) javult, miközben a vállalatok gazdasági közérzete is erősödött (+0,5 indexpont) az előző hónapban mért értékhez képest – derül ki a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2025. szeptemberi felméréséből. Így a –100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index –13,1-re, a vállalati mutató értéke pedig –14,6 indexpontra javult. A szeptemberi felmérésben a háztartásoknál az inflációs várakozások javulása, míg a vállalatoknál a beruházási szándék erősödése jelentette a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 13:19
Borítókép: A 49-es villamos az Astoria villamosmegállóban a Múzeum körúton. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László) Fotó: Róka László Forrás: MTVA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását jelentős részben az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók által generált bizonytalanság okozza. A gazdasági várakozások nagyfokú javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban (2–4 százalék közötti szinten) stabilizálódik, a kamatkörnyezet még kedvezőbbé válik, továbbá az európai konjunktúra erősödni tud, illetve az energiapiacokon is tartósan alacsony árak alakulnak ki.

konjunktúraindex
A lakossági konjunktúraindex három alindexe erősödött szeptemberben. Grafikon: Századvég

A lakossági konjunktúraindexnek három alindexe erősödött, egy alindex pedig minimálisan gyengült szeptemberben, az előző havi értékhez képest. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke ugyan az előző havi −1,9-ről −2,1-re gyengült, a gazdasági környezet érzékelése szeptemberben az előző havi −26,1-ről −22,0-re, míg az inflációs folyamatok észlelését jelző alindex −63,3-ről −53,8-re javult. Mindeközben az anyagi helyzet megítélése is tovább erősödött −9,9-ről −8,7-re – olvasható a Századvég elemzésében.

A lakossági konjunktúrakutatásban 2025 szeptemberében jelentős pozitív irányú elmozdulást tapasztaltak az inflációs várakozásokban, az augusztusban mértekhez képest.

Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Ön szerint a következő egy évben átlagosan hány százalékos lesz az infláció?” szeptemberben jócskán kedvezőbb – a jegybanki célhoz közel eső – választ adtak a megkérdezettek. A jegybanki toleranciasávot (2 és 4 százalék közötti árdrágulást) 20,2 százalék jelölte meg, 4 és 5 százalék közötti árszínvonal-változást a megkérdezettek 20,7 százaléka (az augusztusi 17,3 százalék után), az 5-6 százalékos inflációt 13,0 százalék (0,3 százalékponttal kevesebben az előző hónaphoz viszonyítva) jelölte meg. Kettő százalék alatti inflációs rátát összességében a megkérdezettek 8,3 százaléka (+2,1 százalékpont), 6-7 százalék közöttit 7,1 százalék (−0,5 százalékpont), míg 7 százalék feletti pénzromlást 25,6 százalék (+5,7 százalékpont) prognosztizált.

A lakosság konjunktúraérzetét korcsoportok szerint vizsgálva megállapítható, hogy az ötből kettő kategóriában erősödést tapasztaltak. Az 50–59 éves korcsoportban kiemelkedő, 10,3 indexpontos, a 60 év felettieknél 3,3 indexpontos erősödést mértek. Továbbá a 30–39 éveseknél 0,2 indexpontos, a 40–49 éves korcsoportban 0,4 indexpontos – tehát jóformán stagnálást –, míg a 18–29 éveseknél pedig 2,0 indexpontos csökkenést detektáltak. Így a legkedvezőbb a 60 év felettiek konjunktúraészlelése −7,6 indexpont, míg a legkedvezőtlenebb az 40–49 éveseké, akik −18,5 indexpontos konjunktúrát érzékeltek.

A vállalati felmérésben szeptemberben a három alindex értéke emelkedett, míg egy alindex értéke csökkent. Az üzleti környezet mutatója −22,6-ről −21,4-re, a gazdasági környezet alindex értéke −29,0-ről −28,6-re és a termelési környezet alindex −11,0-ről −10,3 indexpontra javult. Az iparági környezet értéke pedig az előző havi −1,5-ről −2,5-re gyengült.

A legnagyobb pozitív változást 2025 szeptemberében a vállalatok jövőbeni beruházási terveinek pozitív alakulásában látták.

Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Mennyire tartja valószínűnek, hogy vállalkozása beruházást fog tudni végrehajtani a következő egy évben?” szeptemberben, a vállalatok vezetői összességében kedvezőbb válaszokat adtak az augusztusi prognózishoz képest. Ebben a hónapban ugyanis a vállalatok 9,9 százaléka mondta az augusztusi 9,7 százalék után, hogy biztosan beruház. A következő egy évben valószínűleg beruház a megkérdezettek 11,5 százaléka (+2,5 százalékpont). Inkább beruházást 10,9 százalék (+1,9 százalékpont) tervezett. Inkább nem ruház be 10,1 százalék (+0,3 százalékpont), valószínűleg nem 16,5 százalék (+1,7 százalék), míg biztosan nem hajt végre a következő egy évben beruházást a megkérdezettek 38,9 százaléka (−7,0 százalékpont).

A vállalatok ágazati bontását elemezve megállapítható, hogy a vizsgált szektorok között háromban javult, kettőben pedig átlagosan romlott a konjunktúraérzet. Ebben a hónapban az iparban +1,0 indexpontos, a kereskedelemben +0,7 indexpontos, a szolgáltatásoknál +1,2 indexpontos konjunktúraindex-erősödést mértek, míg a mezőgazdaságban −1,2 indexpontos, az építőiparban −3,8 indexpontos csökkenést észleltek. Szeptemberben a mezőgazdaságban mérték a legjobb konjunktúraérzetet (−14,0), a leggyengébbet pedig az építőiparban (−17,5).

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.