Lottósorsolás: belestünk a kulisszák mögé!

Ma már a szerencsejátékosok gyorsabb eredményeket és dinamikusabb játékélményt várnak el. Ez az igény hívta életre azt a döntést, hogy a Szerencsejáték Zrt. a hatos lottónál bevezeti a heti kétszeri sorsolást. Az esemény előtt beleshettünk a kulisszák mögé, ahol megnézhettük, milyen szigorúan őrzik a játék tisztaságát – írta a Világgazdaság.

A sorsolások lebonyolítása során a társaság hatalmas figyelmet fordít a biztonságra: a húzógömbök és a sorsolási helyszínek zárt, folyamatosan őrzött körülmények között maradnak. A Világgazdaság kérdésére Gábor Gabriella, a Szerencsejáték Zrt. sorsolási osztályának vezetője elmondta, hogy

a sorsolásokat független közjegyző felügyeli, és minden folyamatot többkamerás felvétel rögzít, így a játék tisztasága és átláthatósága teljeskörűen garantált.

A stúdióba belépve láthattuk is, hogy a számok is egy leplombált bőröndben, biztonsági őrök kíséretében érkeztek a helyszínre. Az osztályvezető azt is elmondta, hogy a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága bármikor szúrópróbaszerűen ellenőrizheti őket, amit évente 60-90 alkalommal meg is tesznek.

A raktár, melyben tárolják az éppen nem használt eszközöket, szintén szigorú őrizet alatt áll: az ajtaja le van plombálva, és több kamera felügyeli.

A hatos lottó Magyarország második legismertebb lottójátéka, a felnőtt lakosság mintegy 95 százaléka ismeri. A játék 37 év után újul meg:

a vasárnapi sorsolás mellett csütörtökönként is húznak számokat, így a játék dinamikusabbá válik, és a játékosok többszörös nyerési lehetőséghez jutnak.

Az új rendszerhez kapcsolódva a játékosok – a fejlesztésekhez igazodva – új segédszelvényen ikszelhetik be kedvenc vagy véletlenszerűen kiválasztott számaikat. Szeptember 1-jétől a korábbi heti vagy ötheti előfizetés helyett egyszeri játékba küldés mellett akár több sorsolásra (2, 5 vagy 10 alkalomra) is fel lehet adni a szelvényeket.

