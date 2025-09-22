Rendkívüli

Orbán Viktor üzent Ruszin-Szendinek: Ne veszítsük el a józan eszünket, nem őserdőben élünk, vadak módjára!

Kényelmesebb, biztonságosabb közlekedés – teljes szerkezeti újjáépítés az M1-en

Teljes szerkezeti újjáépítés valósul meg az M0-s és Concó pihenőhely között. Az M1-es autópálya kétszer háromsávosra bővítésének első üteme európai léptékkel is jelentős – közölte Nagy Bálint, az ÉKM államtitkára.

2025. 09. 22. 11:43
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
2010-ben három, ma tíz autópálya éri el az országhatárt, miközben 2010-ben kevesebb mint 1300 kilométernyi gyorsforgalmi út volt hazánkban, ma pedig eléri az 1900 kilométert . Erről Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára beszélt Bicskén, az M1-es autópálya bővítéséről tartott hétfői sajtótájékoztatón.

Kényelmesebb, biztonságosabb közlekedés az M1-en

Nagy Bálint kiemelte, hogy különösen fontosnak tartják a mobilitás fejlesztését, mert nagymértékben hozzájárul a közlekedésbiztonság növeléséhez, erősíti a vidéket, hozzájárul a nemzetgazdaság fejlődéséhez is. Hozzátette, hogy a következő években a közúthálózat fejlesztésében nagyobb fordulatra kapcsolnak, a létrejött koncessziós szerződés alapján 530 kilométernyi útfelújítás, 270 kilométernyi új autópálya és nagyságrendileg hasonló volumenű gyorsforgalmi hálózatbővítés is megvalósul.

Az államtitkár jelezte, hogy az M1-es autópálya kétszer háromsávosra bővítésének első üteme az M0-s és Concó pihenőhely között európai léptékkel is jelentős, hiszen nemcsak bővítés lesz, hanem teljes szerkezeti újjáépítés is, ami sokkal kényelmesebb, biztonságosabb közlekedést tesz majd lehetővé.

