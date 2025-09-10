Jó bornak is kell a cégér: láthatóbbá kell tenni a magyar borokat külföldön

A kormánybiztos a Magyar Bormarketing Ügynökség szervezésében megrendezett Hungarian Wine Summit szakmai találkozón arról beszélt, hogy globálisan kedvezőtlenül alakulnak a borfogyasztási trendek, sokszor összemossák a borfogyasztást az alkoholizmussal, és megfigyelhető, hogy a fiatalok is elfordultak az alkoholos termékektől. Szerencsére a magyar borkultúrának van egy több mint 150 éves megoldása az alacsony alkoholtartalmú irányzatokra, ami a fröccskultúra, annak több mint száz változatával – fogalmazott.

Rókusfalvy Pál, a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos beszédet mond a Magyar Bormarketing Ügynökség Hungarian Wine Summit szakmai találkozóján a Pesti Vigadóban 2025. szeptember 10-én/ Fotó: Kocsis Zoltán/MTI

Az MTI-nek nyilatkozva hangsúlyozta: az MBÜ szervezésében másodszor megrendezett Hungarian Wine Summit az ügynökség legfontosabb éves eseménye. A hatnapos rendezvényre a legfontosabb célpiacokról több mint 150 importőrt, kereskedőt, borszakértőt, újságírót hívtak meg. A résztvevők egynapos szakmai utakon Magyarország hat legfontosabb borrégiójába látogathatnak el, a mesterkurzusokon nyolcvan borászat tételeivel ismerkedhetnek meg, és lehetőség nyílik személyes kapcsolatfelvételre, üzleti kapcsolatok építésére.

Kiemelte: stratégiai cél, hogy a magyar bor minél láthatóbbá váljon a nemzetközi piacokon, különösen a főbb exportpiacokon, mint Németország, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok valamint az ázsiai piacok, mint Kína és Dél-Korea. Az ügynökség ezeken a piacokon helyi partnerügynökségekkel működik együtt – fogalmazott.

A nemzetközi fogyasztási trendek kedvezhetnek a magyar boroknak

Rókusfalvy Pál kitért arra is, hogy a vörösborfogyasztás világszerte visszaesést mutat, ugyanakkor Ázsiában kereslet tapasztalható a magyar kékfrankos és a bikavér iránt. Tokaj továbbra is a legfontosabb hívószó a nemzetközi piacokon. Általánosan elmondható, hogy a világpiacokon egyre népszerűbbek az alacsonyabb alkoholtartalmú, gyümölcsösebb fehérborok, és ebben a szegmensben is vannak lehetőségei a magyar borászoknak – mondta, kiemelve az olaszrizling, furmint és irsai olivér fajtákat.

Megjegyezte, hogy a pezsgőfogyasztás globálisan is növekedést mutat, amelyhez a magyar kínálat is sikeresen kapcsolódik. Úgy vélte, egyediséget kölcsönöz a magyar boroknak a Kárpát-medence vulkanikus talaja, amit a nemzetközi piacokat megcélzó imázsfilmben is kihangsúlyoztak. A kulturális hagyományok közül a magyar fröccskultúrát emelte ki.