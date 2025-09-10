Jó bornak is kell a cégér: láthatóbbá kell tenni a magyar borokat külföldön

Rendkívüli

A Magyar Bormarketing Ügynökség (MBÜ) stratégiájában kiemelt hangsúlyt kap a külpiacok erősítése, a magyar borexport növelése, emellett pedig a felelős borfogyasztás előmozdítása. Tavaly a magyar borkivitel 12 százalékkal emelkedett, miközben a globális borexport nyolc százalékkal csökkent – mondta Rókusfalvy Pál, a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos szerdán egy budapesti szakmai konferencián.

A Magyar Bormarketing Ügynökség stratégiájában kiemelt hangsúlyt kap a külpiacok erősítése Fotó: MTI/ Kocsis Zoltán
A kormánybiztos a Magyar Bormarketing Ügynökség szervezésében megrendezett Hungarian Wine Summit szakmai találkozón arról beszélt, hogy globálisan kedvezőtlenül alakulnak a borfogyasztási trendek, sokszor összemossák a borfogyasztást az alkoholizmussal, és megfigyelhető, hogy a fiatalok is elfordultak az alkoholos termékektől. Szerencsére a magyar borkultúrának van egy több mint 150 éves megoldása az alacsony alkoholtartalmú irányzatokra, ami a fröccskultúra, annak több mint száz változatával – fogalmazott.

Budapest, 2025. szeptember 10. Rókusfalvy Pál, a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos beszédet mond a Magyar Bormarketing Ügynökség Hungarian Wine Summit szakmai találkozóján a Pesti Vigadóban 2025. szeptember 10-én. MTI/Kocsis Zoltán
Rókusfalvy Pál, a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos beszédet mond a Magyar Bormarketing Ügynökség Hungarian Wine Summit szakmai találkozóján a Pesti Vigadóban 2025. szeptember 10-én/Fotó: Kocsis Zoltán/MTI

 

Az MTI-nek nyilatkozva hangsúlyozta: az MBÜ szervezésében másodszor megrendezett Hungarian Wine Summit az ügynökség legfontosabb éves eseménye. A hatnapos rendezvényre a legfontosabb célpiacokról több mint 150 importőrt, kereskedőt, borszakértőt, újságírót hívtak meg. A résztvevők egynapos szakmai utakon Magyarország hat legfontosabb borrégiójába látogathatnak el, a mesterkurzusokon nyolcvan borászat tételeivel ismerkedhetnek meg, és lehetőség nyílik személyes kapcsolatfelvételre, üzleti kapcsolatok építésére.

Kiemelte: stratégiai cél, hogy a magyar bor minél láthatóbbá váljon a nemzetközi piacokon, különösen a főbb exportpiacokon, mint Németország, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok valamint az ázsiai piacok, mint Kína és Dél-Korea. Az ügynökség ezeken a piacokon helyi partnerügynökségekkel működik együtt – fogalmazott.

A nemzetközi fogyasztási trendek kedvezhetnek a magyar boroknak

 

Rókusfalvy Pál kitért arra is, hogy a vörösborfogyasztás világszerte visszaesést mutat, ugyanakkor Ázsiában kereslet tapasztalható a magyar kékfrankos és a bikavér iránt. Tokaj továbbra is a legfontosabb hívószó a nemzetközi piacokon. Általánosan elmondható, hogy a világpiacokon egyre népszerűbbek az alacsonyabb alkoholtartalmú, gyümölcsösebb fehérborok, és ebben a szegmensben is vannak lehetőségei a magyar borászoknak – mondta, kiemelve az olaszrizling, furmint és irsai olivér fajtákat.

Megjegyezte, hogy a pezsgőfogyasztás globálisan is növekedést mutat, amelyhez a magyar kínálat is sikeresen kapcsolódik. Úgy vélte, egyediséget kölcsönöz a magyar boroknak a Kárpát-medence vulkanikus talaja, amit a nemzetközi piacokat megcélzó imázsfilmben is kihangsúlyoztak. A kulturális hagyományok közül a magyar fröccskultúrát emelte ki.

A fiatalok körében is népszerűsítik a felelős borfogyasztást

 

A belföldi piacon a fiatalok megszólítása a cél: az ősszel induló „Tiéd a mérték!” kampány a felelős borfogyasztás üzenetét közvetíti, elsősorban a digitális felületeken. Elmondta, hogy sokat várnak a programtól, amelyben megpróbálják újrapozícionálni a borfogyasztást, mint kultúrát, hagyományt és közösségteremtő erőt. Ezt a célt szolgálja a Borkatedra program is, amely már hét egyetem tíz szakán érhető el, magyar és angol nyelven.

Beszámolt arról is, hogy a Magyar Bormarketing Ügynökség számos kampányt indított, sok rendezvényen, fesztiválon népszerűsítette a magyar borokat, így a Márton-naphoz kapcsolódó Libabőr fesztiválon, vagy zenei fesztiválokon. A bor.hu weboldal pedig lehetőséget biztosít arra, hogy a szakmai közönség mellett a fogyasztók is értesülhessenek a gasztrokulturális eseményekről – mondta.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

