Munkabérek: program indul az elmaradt járandóságok kifizetésére

A kormány továbbra is minden lehetséges eszközzel segíti a munkáltatók mulasztása miatt elmaradt munkabérek rendezését. Szeptember 15-től a kormány célzott, pilot jellegű programot indít Heves vármegyében, ami mintegy kétszáz bajba került munkavállaló megélhetését biztosíthatja a számukra járó munkabérek kifizetésének megelőlegezésével.

Szeptember 15-től indulhat az elmaradt munkabérek kifizetése. / Fotó: Shutterstock

A bérgarancia csak hosszas folyamat után lehetne megoldás a munkabérek kifizetésére

A munkavégzés ellentételezéseként fizetendő munkabér mindenkit megillet – mutat rá a nemzetgazdasági tárca közleményében, hozzátéve: még akkor is, ha a munkáltató jogsértő módon nem teljesíti alapvető kötelezettségét vagy nem tud fizetni. Az elmúlt időszakban számos Heves vármegyei munkavállalót érintettek a bérfizetések késedelméből, elmaradásából fakadó nehézségek. Van olyan vállalkozás, amelyik nem áll fizetésképtelenségi eljárás alatt, így a bérgarancia alkalmazása csak hosszadalmas folyamat eredményeként jelenthetne megoldást a munkabérek kifizetésének problémájára.

Új programot indít a kormány

A kormány ezért új programot indít, amelybe azok az álláskeresők és munkavállalók vonhatók be, akiknek legalább egy hónapja nem fizettek munkabért. Az adott munkáltató munkavállalóinak legalább 25 százaléka kell hogy érintett legyen, de minimum száz fő esetén igényelhető a támogatás akkor, ha legalább egy hónapot késik a munkabérek kifizetése. A program keretében legfeljebb egyhavi munkabér összegével megegyező támogatás igényelhető. A visszatérítendő támogatás összege a havi munkabér-elmaradás tekintetében a garantált bérminimum nettó összegéből kiindulva maximum 230 ezer forint lehet.

A támogatásról a programvégrehajtó OFA Nonprofit Kft. támogatói okiratot bocsát ki a munkavállaló vagy az álláskereső részére, és a visszatérítendő támogatást közvetlenül az egyén részére biztosítja. A támogatás nem érinti a munkavállaló munkabér-követelését, az továbbra is fennáll a munkáltató felé. A támogatást vissza kell fizetni a munkabér vagy a bérgaranciából történő kifizetés átutalását követő 30 napon, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő egy éven belül.