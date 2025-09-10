Rendkívüli

Rakétát lőttek ki egy ufóra az amerikaiak, de az lepattant róla + videó

Vállalkozók, figyelem: utolsó napok a hibás számlaadatok tesztelésére

Szeptember 15-től már nem elég a figyelmeztetés: a hibás számlaadatokat a NAV nem fogadja be, így a vállalkozásoknak és fejlesztőknek addig van idejük a rendszereik finomhangolására. A szigorítás célja a számlaadatok minőségének javítása, ami hosszú távon az adózók érdekeit is szolgálja, hiszen csökkenhet az adategyeztetések száma és hatékonyabbá válhat az eÁFA szolgáltatás.

2025. 09. 10. 8:46
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, kellő időt hagyva az átállásra, már 2025 tavaszán közzétette a tervezett változásokat. A NAV a fejlesztők és adózók visszajelzései alapján – figyelembe véve az észrevételeket, javaslatokat – pontosította a paramétereket. Az adózók és szoftverfejlesztők együttműködésének köszönhetően már az átállás hírére is tisztultak az adatok: Míg 2025 januárjában 1,2 millió számlát érintett volna a szigorúbb elbírálás, addig júliusban már csak 75 ezret – közölte a hivatal. 

Aki nem tesztel, a bírságot kockáztatja

Még van idő, de érdemes mielőbb befejezni a fejlesztéseket, és kihasználni a tesztelési lehetőséget. A változások értelmében ugyanis szeptember 15-től bizonyos hibatípusoknál, a korábbi gyakorlattól eltérően, a felhasználó nem egyszerűen figyelemfelhívó – warning – üzenetet kap, hanem error üzenetet, ami a számlaadat-szolgáltatás sikertelenségét is jelenti, azaz, a NAV nem fogadja be az adatokat. 

A számlaadat-szolgáltatás az egyik leglényegesebb adókötelezettség, megszegése esetén akár egymillió forintos mulasztási bírsággal is számolhatnak az érintettek. A validációs szabályok szigorítása a számlaadatok minőségének javítását célozza, ami az adózók érdekét is szolgálja. A pontosabb adatok révén ugyanis egyértelműen csökkenhet az adategyeztetési eljárások száma, és hatékonyabbá válhat a NAV eÁFA szolgáltatása is.

A szoftverfejlesztők az alábbi linkeken keresztül tudják tesztelni a szigorodó hibaüzeneteket. A NAV ingyenes alkalmazása, az Online Számlázó felkészült a változásokra. Azon vállalkozások, amelyek az adóhivatal számlázó szoftveréből állítanak ki számlát (akár böngészőn, akár mobiltelefonon keresztül), nem érinti a változás, mivel megfelelő használat esetén nem lehetséges olyan számla kiállítása, amelynek adatszolgáltatása ne lenne sikeres.

 

