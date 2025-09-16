Összesen 33 vendéglátóhely működését korlátozták súlyos szabálytalanságok miatt, valamint közel 1200 kilogramm élelmiszert vontak ki a forgalomból. A vizsgálatok célja a fogyasztók védelme, valamint annak biztosítása volt, hogy a nyári hónapokban a vendéglátóhelyek megfelelő higiéniai feltételek mellett szolgálják ki a vendégeket.
Nem csupán a rágcsálóürülék miatt kellett bezárni ezeket a hazai vendéglátóhelyeket
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a kormányhivatalok munkatársaival közösen idén nyáron országos akció keretében vizsgálta a vendéglátóhelyek működését. Ellenőrizték többek között a fagylaltozóktól a strandbüféken át a fesztiválokra kitelepült árusokat is.
A vizsgálatok azt mutatták, hogy a feltárt hiányosságok közül a leggyakoribbak a higiéniai szabálytalanságok voltak, amelyek az ellenőrzött egységek 15 százalékában jelentkeztek. Szennyezett munkafelületeket, erősen szennyezett hűtőberendezéseket, elégtelen takarítást, a kézmosási lehetőségek hiányosságait és a mosogatás nem megfelelő feltételeit észlelték az ellenőrök. Országosan 33 vendéglátóhely működését kellett korlátozni súlyos szabálytalanságok miatt.
A fogyasztók megfelelő tájékoztatása sem mindenhol valósult meg, az ellenőrzött egységek több mint 8 százalékában hiányoztak az allergénekkel kapcsolatos információk, míg egyes fagylaltozókban nem tüntették fel a mesterséges színezékeknél kötelező figyelmeztetést. Emellett az egységekben olyan dolgozókat is alkalmaztak, akik nem rendelkeztek érvényes egészségügyi alkalmassági igazolással.
További Gazdaság híreink
Az ellenőrök több vármegyében is súlyos higiéniai problémákat találtak, egy büfében például rágcsálóürülékre és egy egértetemre bukkantak,
ami miatt a rendőrség és az önkormányzat bevonásával azonnali bezárást rendeltek el, az ott tárolt élelmiszereket pedig rögtön kivonták a forgalomból. A fesztiválokon végzett vizsgálatok során szintén akadtak hiányosságok. Előfordult olyan egység, ahol több tíz kilogramm romlott vagy jelöletlen terméket kellett lefoglalni, ugyanakkor olyan rendezvény is akadt, ahol a hatóság példás tisztaságot, rendezettséget és teljes körű jogszabályi megfelelést tapasztalt.
További Gazdaság híreink
Az országos ellenőrzés eredményeként 356 terméket, összesen 1195 kilogramm mennyiségben vontak ki a forgalomból. Az esetek nyomán 217 eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 37 millió forintot.
Az NKFH és a kormányhivatalok által lefolytatott ellenőrzések célja volt, hogy a nyári szezonban minden vendég nyugodtan és problémáktól mentesen tölthesse jól megérdemelt nyaralását. Az ellenőrzések hosszú távon járulnak hozzá a vendéglátóhelyek higiéniai színvonalának emeléséhez, valamint garantálják a fogyasztók biztonságát is.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Gázzal fűt? Ha igen, üzenete érkezett a katasztrófavédelemtől!
Figyelmeztetnek.
Kirúg ezer embert a patinás európai autógyártó
A tavalyi négyezer után idén újabb ezer munkahelyet szüntet meg a Ford Kölnben. A vállalat – akárcsak legutóbb – most is az e-autók iránti alacsony kereslettel indokolja a leépítést.
Mekkora hitel felvételére lehet elegendő a jelenlegi bér?
Az Otthon start program nagyobb mozgásteret biztosít a hitelfelvevőknek.
Az állam megtiltotta, nem kerül külföldi kézbe a magyar tejipari cég
Az Alföldi Tej a hazai nyerstej-felvásárlás 20 százalékát adja.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Gázzal fűt? Ha igen, üzenete érkezett a katasztrófavédelemtől!
Figyelmeztetnek.
Kirúg ezer embert a patinás európai autógyártó
A tavalyi négyezer után idén újabb ezer munkahelyet szüntet meg a Ford Kölnben. A vállalat – akárcsak legutóbb – most is az e-autók iránti alacsony kereslettel indokolja a leépítést.
Mekkora hitel felvételére lehet elegendő a jelenlegi bér?
Az Otthon start program nagyobb mozgásteret biztosít a hitelfelvevőknek.
Az állam megtiltotta, nem kerül külföldi kézbe a magyar tejipari cég
Az Alföldi Tej a hazai nyerstej-felvásárlás 20 százalékát adja.