Nem csupán a rágcsálóürülék miatt kellett bezárni ezeket a hazai vendéglátóhelyeket

A vizsgálatok azt mutatták, hogy a feltárt hiányosságok közül a leggyakoribbak a higiéniai szabálytalanságok voltak, amelyek az ellenőrzött egységek 15 százalékában jelentkeztek. Szennyezett munkafelületeket, erősen szennyezett hűtőberendezéseket, elégtelen takarítást, a kézmosási lehetőségek hiányosságait és a mosogatás nem megfelelő feltételeit észlelték az ellenőrök. Országosan 33 vendéglátóhely működését kellett korlátozni súlyos szabálytalanságok miatt.

A fogyasztók megfelelő tájékoztatása sem mindenhol valósult meg, az ellenőrzött egységek több mint 8 százalékában hiányoztak az allergénekkel kapcsolatos információk, míg egyes fagylaltozókban nem tüntették fel a mesterséges színezékeknél kötelező figyelmeztetést. Emellett az egységekben olyan dolgozókat is alkalmaztak, akik nem rendelkeztek érvényes egészségügyi alkalmassági igazolással.