Települések önazonossága: messze nem teljes még a lista

Ötvenre nőtt azoknak a településeknek a listája, amelyek valamilyen formában önazonossági rendelkezést vezettek be. Több olyan is van a listában, amelyek meglepetésnek számítanak, ugyanakkor az is meglepő, hogy olyanok viszont nincsenek a félszáz között, amelyek esetében számítani lehetett rá – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette, az út elején járnak az érintett önkormányzatok is, az eddigi lista közel sem végleges, az persze jelzésértékű, hogy nem egészen két hónap leforgása alatt a hazai települések másfél százaléka alkalmazott valamilyen rendelkezést. Van olyan helység is, amelyik az elsők között lépett az önazonosságot védők közé, ám később ezt visszavonta.

Nincs egységes álláspont abban a tekintetben, hogy milyen okból és milyen intézkedéseket foganatosítanak az önazonosságvédelmi törvény adta lehetőséget kihasználó önkormányzatok, arról viszont nincs hír, hogy az érintett helyiek tiltakoztak volna

Fotó: Pesti Tamás/Fejér Megyei Hírlap

Nincs egységes álláspont abban a tekintetben, hogy milyen okból és milyen intézkedéseket foganatosítanak az önazonosságvédelmi törvény adta lehetőséget kihasználó önkormányzatok, és az sem kizárt, hogy a későbbiekben budapesti kerületeket is találunk majd a listában.

Az okok a legkülönbözőbbek, a határ menti települések a kulturális identitásukhoz és a magyar nyelv ismeretéhez ragaszkodnak, utóbbit Rajkán például elő is írják, és ehhez a községhez hasonlóan Győrújbaráton is másfél millió forintos egyszeri letelepedési hozzájárulást kérnek. Sok településen pedig az elővásárlási jog számít.

Balogh László rámutatott, találni meglepő feltételeket, ilyen például a nyelvismeret vagy a betelepülési hozzájárulás mértéke – a Nógrád megyei Hugyag például utóbbival került be a hírekbe, azonban eddig semmilyen információ nem látott napvilágot arról, hogy a helyiek tiltakoztak volna a településük vezetőinek döntése miatt. Azaz a helyiek érdekeinek védelmét célzó intézkedések ellen az ott élők idáig nem tiltakoztak, ez pedig jelzésértékű arra nézve, hogy kívülről teljesen más felhangja lehet egy-egy döntésnek, mint helyi lakosként.

A szakértő hozzátette, az ingatlanpiaci hatásokat még nehéz mérni, és egyúttal rámutatott, a mentességet élvezők köre is elég széles. Kiemelte az Otthon startot, ami országos és állami támogatású konstrukció, azaz az első ingatlanukat vásárlókra az önazonosságvédelmi törvény nem is vonatkozik, ha mégis valamilyen formában van hatása, az inkább pozitív, hiszen nincsen például elővásárlási jog és betelepülési hozzájárulás sem, amik a gyakrabban hozott intézkedések közé sorolhatók.