Fordult a trend – de mit kínálnok most az önkéntes nyugdíjpénztárak?

Csaknem másfélszer annyian léptek be az önkéntes nyugdíjpénztárakba az idei év első felében, mint 2024. első hat hónapjában: ennek is köszönhető, hogy több évnyi lassú csökkenés után ismét nőni kezdett a taglétszám a kasszáknál – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ezzel együtt a pénztárak változatlanul nagy figyelmet fordítanak a tagtoborzásra.

Az önkéntes nyugdíjpénztár ágazat jó félévet zárt

Rég nem volt ilyen jó első fél évük a hazai önkéntes nyugdíjpénztáraknak, legalábbis ami az új belépők számának alakulását illeti: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2025. első hat hónapjában 21 ezer új tagot regisztráltak a kasszák, ami csaknem másfélszerese az egy évvel korábbi 14,4 ezernek. Ennél több új belépőt legutóbb 2018. első felében vonzottak az önkéntes nyugdíjpénztárak: akkor kicsivel több, mint 23 ezer taggal gyarapodott a létszám. Miközben az újonnan érkezők száma jelentősen emelkedett az önkéntes nyugdíjpénztáraknál, a kilépők száma még csökkent is valamelyest a múlt év első feléhez képest: akkor közel 6,7 ezer tagnak szűnt meg kilépéssel a jogviszonya, az idén június végéig viszont nem egészen 6,3 ezernek.

Alacsony költségszint, meggyőző hozamok az önkéntes nyugdíjpénztár szektorban

„Az önkéntes nyugdíjpénztárak az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet fordítottak az új tagok toborzására, ami hozzájárulhatott a frissen belépők számának növekedéséhez. Emellett az aktív korúakat láthatóan egyre jobban foglalkoztatja a nyugdíjcélú öngondoskodás kérdése, ami szintén hozzájárulhat a pénztári megtakarítások iránti érdeklődés növekedéséhez” – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A nyugdíjpénztári megtakarításokat ráadásul – tette hozzá – különösen vonzóvá teszi az éves befizetések 20 százalékát kitevő, legfeljebb 150 ezer forintos adó-visszatérítés, az alacsony költségszint, illetve az, hogy a választható portfóliók révén a pénztártagoknak nem kell menedzselniük a befektetett pénzüket. A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a pénztárak vonzerejét az is növelheti, hogy a kasszák tavaly meggyőző hozamokat értek el, miközben 2024-ben minden portfólió pluszban zárta az évet.