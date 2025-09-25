nyugdíjpénztárnyugdíjpénztári szektoröngondoskodástoborzás

Fordult a trend – de mit kínálnok most az önkéntes nyugdíjpénztárak?

Újra nő a taglétszám az önkéntes kasszáknál, miután az idei év első felében csaknem másfélszer annyian csatlakoztak, mint tavaly ilyenkor. Az önkéntes nyugdíjpénztár vonzerejét nemcsak a kiemelkedő hozamok és az adó-visszatérítés növeli, hanem a most futó belépési akciók is, amelyek plusz pénzzel vagy utalványokkal jutalmazzák az új tagokat.

2025. 09. 25. 9:15
Az önkéntes nyugdíjpénztárak sikeres félévet zártak. Fotó: Fotó: Vémi Zoltán
Csaknem másfélszer annyian léptek be az önkéntes nyugdíjpénztárakba az idei év első felében, mint 2024. első hat hónapjában: ennek is köszönhető, hogy több évnyi lassú csökkenés után ismét nőni kezdett a taglétszám a kasszáknál – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ezzel együtt a pénztárak változatlanul nagy figyelmet fordítanak a tagtoborzásra.

önkéntes nyugdíjpénztár
Az önkéntes nyugdíjpénztár ágazat jó félévet zárt
Fotó: NurPhoto via AFP

Rég nem volt ilyen jó első fél évük a hazai önkéntes nyugdíjpénztáraknak, legalábbis ami az új belépők számának alakulását illeti: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2025. első hat hónapjában 21 ezer új tagot regisztráltak a kasszák, ami csaknem másfélszerese az egy évvel korábbi 14,4 ezernek. Ennél több új belépőt legutóbb 2018. első felében vonzottak az önkéntes nyugdíjpénztárak: akkor kicsivel több, mint 23 ezer taggal gyarapodott a létszám. Miközben az újonnan érkezők száma jelentősen emelkedett az önkéntes nyugdíjpénztáraknál, a kilépők száma még csökkent is valamelyest a múlt év első feléhez képest: akkor közel 6,7 ezer tagnak szűnt meg kilépéssel a jogviszonya, az idén június végéig viszont nem egészen 6,3 ezernek.

Alacsony költségszint, meggyőző hozamok az önkéntes nyugdíjpénztár szektorban

„Az önkéntes nyugdíjpénztárak az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet fordítottak az új tagok toborzására, ami hozzájárulhatott a frissen belépők számának növekedéséhez. Emellett az aktív korúakat láthatóan egyre jobban foglalkoztatja a nyugdíjcélú öngondoskodás kérdése, ami szintén hozzájárulhat a pénztári megtakarítások iránti érdeklődés növekedéséhez” – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A nyugdíjpénztári megtakarításokat ráadásul – tette hozzá – különösen vonzóvá teszi az éves befizetések 20 százalékát kitevő, legfeljebb 150 ezer forintos adó-visszatérítés, az alacsony költségszint, illetve az, hogy a választható portfóliók révén a pénztártagoknak nem kell menedzselniük a befektetett pénzüket. A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a pénztárak vonzerejét az is növelheti, hogy a kasszák tavaly meggyőző hozamokat értek el, miközben 2024-ben minden portfólió pluszban zárta az évet.

Folytatódnak a belépési akciók

A növekedésnek indult taglétszám mellett persze az önkéntes nyugdíjkasszák változatlanul kiemelt figyelmet fordítanak az új tagok toborzására. Az OTP Nyugdíjpénztár most futó, 2025. október 10-ig tartó akciójában 10 ezer forintnyi jóváírást kaphatnak az új tagok: a jóváírás legkésőbb december 30-ig teljesül az egyéni nyugdíjszámlán. A jóváíráshoz a belépési nyilatkozatot legkésőbb október 10-ig ki kell tölteni, és november 10-ig eljuttatni az OTP Nyugdíjpénztárhoz. Az új tagnak rendelkeznie szükséges az elektronikus iratküldésről is, majd december 12-ig legalább a havi tagdíjnak megfelelő összeget, azaz minimum 10 ezer forintot csoportos beszedési megbízásként befizetni a pénztári számlára, és nyugdíjpénztári szolgáltatásokra regisztrálni a pénztár weblapján.

  • Az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár új tagjai 10 ezer forint értékű Lidl digitális utalványt kapnak, ha december 15-ig a „BELEPES25” kóddal lépnek be a pénztárba. Az ajándékhoz az új belépőnek kérnie kell az elektronikus ügyintézést, fel kell iratkoznia a hírlevélre, és az is feltétel, hogy az új tag kezdje meg a nyugdíjcélú megtakarítását legalább 301 ezer forinttal.
  • Az Aranykor Nyugdíjpénztár most futó akciójában 7 500 forintos ajándékutalványt kaphatnak azok a be- vagy átlépők, akik vállalják havi legalább 12 ezer forint befizetését. A pénztárnál „Tag hoz tagot” néven is tart akció: itt 10 ezer forint jóváírás lehet az ajánló tag jutalma, ha teljesülnek a kért feltételek. Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 10 ezer forintos, elektronikus vásárlási utalványt ad a feltételeket teljesítő új belépőknek: ez az akció 2026. március 31-ig tart.
  • A Pannónia Nyugdíjpénztár az új belépők első befizetésének 20 százalékát – de legfeljebb 100 ezer forintot – írja jóvá a nyugdíjpénztári számlán, ha teljesülnek a kért feltételek. Ezen kívül az év végéig tartó nyereményjátékban vásárlási utalványokat sorolnak ki az elektronikus ügyintézésre váltó tagok között, emellett ajánlóprogram is működik a pénztárnál.

Rekordon a pénztárak vagyona

A jegybank adatai szerint az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona valamivel 2 314 milliárd forint felett járt az első félév végén, ami amellett, hogy bő egy tizedével magasabb az egy évvel korábbinál, új rekord is. Ami viszont különösen figyelemre méltó, hogy a taglétszám lassú csökkenése már megállni látszik. Június végén 1,076 millió tagot tartottak nyilván a pénztárak, ami ugyan alig több mint 7 400-zal, de meghaladta az egy évvel korábbi létszámot. A tagok által fizetett tagdíjak eközben jóval az infláció feletti mértékben, 16 százalékkal emelkedtek éves összevetésben – ezzel meghaladták a 74,3 milliárd forintot -, de majdnem 9 százalékkal emelkedett a munkáltatói tagdíj-hozzájárulások összege is.

