Van hatása az Otthon startnak az albérletárakra, nem is akármilyen

Hangulatkeltésnek tekinthető a Duna House közleménye, amely szerint az Otthon startnak nincs befolyása az albérletárakra – reagált Panyi Miklós, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára. Felhívta a figyelmet: a mintavétel nagysága, minősége alapján a megállapítás nem hiteles, más piaci szereplő jóval nagyobb mintavételéből az ellenkezője látszik. A kínálat bővülése pedig szükségszerűen visszafogja az árakat, ha a kereslet nem növekszik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 16:51
Az Otthon start megkönnyíti a saját lakáshoz jutást és növelte is az albérletkínálatot, tévedés azt állítani, hogy ez az árképzésre nem lesz hatással Fotó: Bach Máté
A hangulatkeltés helyett érdemes a valós számok mögé nézni – reagált Panyi miklós, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára a Duna House közleményére, amelyben azt írták, az Otthon start nem befolyásolja az albérletárakat. A Duna House elemzése szerint 2025-ben a budapesti albérletek tovább drágultak, és a vidéki egyetemi városokban, még ha kisebb mértékben is, de szintén növekedtek az átlagárak. A trendek alapján a fővárosi és vidéki bérleti piac között nőtt a különbség: a 2024-es átlag ötvenezer forint volt, addig 2025-re már 82 ezer forint az eltérés. Azt is írják, az albérleti piac mozgásai szoros összefüggésben állnak a lakásvásárlási lehetőségekkel is. Az Otthon start program közvetlen hatása a bérleti díjakon még nem mérhető, így legjobb esetben középtávon mérsékelheti az albérletek iránti keresletet. Ez a hatás elsősorban a vidéki egyetemi városokban jelentkezhet. Szerintük a fővárosban inkább a bérleti díjak további mérsékelt emelkedése várható, főleg a népszerűbb belső kerületekben.

Van olyan kerület, ahol nem is hirdet kiadó lakást a Duna House, ám mégis ütemes drágulást vetít előre, az Otthon start kínálatnövelő hatásával a mintavételük nem számolt. Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton

Panyi Miklós a közöltek kapcsán rámutatott, minden elemzés alapja a megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre álló adat. A Duna House-nak országosan jelenleg mindössze 715, Budapesten pedig összesen 308 kiadó ingatlana van az adatbázisában. Budapesti kerületenként tehát átlagosan 13-14.  Vannak olyan kerületek is, ahol nem hirdetnek kiadó ingatlant vagy csak csupán egyet. 

Összevetésül: a legnagyobb ingatlanhirdetési oldal országosan több mint 18 ezer albérletet jelenít meg, ebben a szobák és a teljes ingatlanok is benne vannak, a mintavétel szükségszerűen nagyobb.

Panyi Miklós részletezte, Budapesten a Duna House által hirdetett kiadó ingatlanoknak az átlagos bérleti díja 650 ezer forint, a mediánja pedig négyszázezer forint. Írtuk, Budapest mediánja (középértéke) jó ideig negyedmillió forint volt, most 260 ezer. Ez a szám nagyjából kilenc-tízezer albérlethirdetés alapján jött ki, mivel az országos kínálat több mint a fele a fővárosban található.

A miniszterhelyettes rámutatott, a DH kínálatában tehát alapvetően nem egy „átlagos” budapesti albérlő igényeit kielégítő ingatlanok, hanem nagy és prémium ingatlanok szerepelnek. Ezek alapján komoly végkövetkeztetéseket alapozni nem is lehet, és ugyanez igaz abban az esetben is, ha nem ingatlanokat, hanem pártpolitikai viszonyokat vizsgálnának hasonlóan kevés adatból, lényegében torzan.

Panyi Miklós felhívta a figyelmet, az igazság ezzel szemben az, hogy többéves trendet megtörve 

az albérletárak növekedése augusztusban mérséklődött, sőt több budapesti kerületben és nagyvárosban a bérleti díjak csökkenésnek indultak.

Ezt több piaci szereplő is megerősítette az elmúlt hetekben, közte az a lapunk által is többször idézett piaci szereplő, amely országosan nem ezer alatti, hanem közel húszezer kiadó ingatlanhirdetéssel rendelkezik. Ugyanők jelezték, az ilyenkor szokásos albérletroham elmaradt, a kínálat nőtt, ez pedig szükségszerűen gátat vet a drágulásnak akkor, ha a kereslet változatlan vagy épp csökken. Sőt mivel az Otthon start segítségével megvett lakásokat is ki lehet adni, ha a tulajdonos még nem tud beköltözni, szintén a kínálatot bővítheti.

Érdemes tehát egy-egy megjelent elemzés esetében a hangulatkeltés és a szenzációhajhászás helyett a számok mögé benézni, és azokból kiindulni – zárta a gondolatait Panyi Miklós.

