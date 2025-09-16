Van hatása az Otthon startnak az albérletárakra, nem is akármilyen

A hangulatkeltés helyett érdemes a valós számok mögé nézni – reagált Panyi miklós, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára a Duna House közleményére, amelyben azt írták, az Otthon start nem befolyásolja az albérletárakat. A Duna House elemzése szerint 2025-ben a budapesti albérletek tovább drágultak, és a vidéki egyetemi városokban, még ha kisebb mértékben is, de szintén növekedtek az átlagárak. A trendek alapján a fővárosi és vidéki bérleti piac között nőtt a különbség: a 2024-es átlag ötvenezer forint volt, addig 2025-re már 82 ezer forint az eltérés. Azt is írják, az albérleti piac mozgásai szoros összefüggésben állnak a lakásvásárlási lehetőségekkel is. Az Otthon start program közvetlen hatása a bérleti díjakon még nem mérhető, így legjobb esetben középtávon mérsékelheti az albérletek iránti keresletet. Ez a hatás elsősorban a vidéki egyetemi városokban jelentkezhet. Szerintük a fővárosban inkább a bérleti díjak további mérsékelt emelkedése várható, főleg a népszerűbb belső kerületekben.

Van olyan kerület, ahol nem is hirdet kiadó lakást a Duna House, ám mégis ütemes drágulást vetít előre, az Otthon start kínálatnövelő hatásával a mintavételük nem számolt. Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton

Panyi Miklós a közöltek kapcsán rámutatott, minden elemzés alapja a megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre álló adat. A Duna House-nak országosan jelenleg mindössze 715, Budapesten pedig összesen 308 kiadó ingatlana van az adatbázisában. Budapesti kerületenként tehát átlagosan 13-14. Vannak olyan kerületek is, ahol nem hirdetnek kiadó ingatlant vagy csak csupán egyet.

Összevetésül: a legnagyobb ingatlanhirdetési oldal országosan több mint 18 ezer albérletet jelenít meg, ebben a szobák és a teljes ingatlanok is benne vannak, a mintavétel szükségszerűen nagyobb.

Panyi Miklós részletezte, Budapesten a Duna House által hirdetett kiadó ingatlanoknak az átlagos bérleti díja 650 ezer forint, a mediánja pedig négyszázezer forint. Írtuk, Budapest mediánja (középértéke) jó ideig negyedmillió forint volt, most 260 ezer. Ez a szám nagyjából kilenc-tízezer albérlethirdetés alapján jött ki, mivel az országos kínálat több mint a fele a fővárosban található.