Otthon start program: tovább élesedhet a verseny a bankok között, ez pedig a hitelfelvevőknek kedvez

Alighogy elrajtolt az Otthon start program, több bank is bejelentette, hogy az előírt 3 százalékos kamat alá fognak menni, és további kedvezményekkel, például több százezer forintos számlajóváírással igyekeznek megfogni az elsőlakás-vásárlókat – nyilatkozta a Hír TV híradójának Panyi Miklós.

Panyi Miklós: Már most óriási az érdeklődés az Otthon start program iránt/Fotó: Kallus György

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára hozzátette, arra számítanak, hogy a verseny tovább élesedik, és több más bank is harcba száll az ügyfelekért, akik így a korábbi számításokhoz képest is kedvezőbb havi törlesztőrészletekkel vehetnek részt a programban.

Panyi Miklós elmondta, évente nagyjából 20-25 ezren vásárolják meg első lakásukat, ez a szám a várakozásaik szerint duplázódni fog. A banki és ingatlanpiaci visszajelzések alapján már most látható a fokozott érdeklődés a program iránt.

Az államtitkár arról is beszámolt, hogy a tervek szerint a mai nap folyamán elindítják az Otthon start program applikációját, amely hitelkalkulátorral és egyéb útmutatókkal segíti a tájékozódást.