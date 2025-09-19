lakásvásárlásPanyi MiklósOtthon Start Programpodcast

Rapid extra: Hatalmas lehetőség az Otthon start – nemzetközileg is kiemelkedő a program, a fiatalokat is hazacsábíthatja

A hitelprogram segítségével sokkal könnyebben juthatnak lakáshoz a fiatalok, valamint jó hatással volt az albérleti piacra, sok településen, így Budapesten is csökkentek a bérlet díjak. A Rapid extrában Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára beszélt az Otthon start előnyeiről.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 14:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A legtöbb vármegyében arról számoltak be a településvezetők, hogy az Otthon start program indulása óta az építési telket kereső fiatalok, a lakásfejlesztők és a vállalkozók is fordulnak hozzájuk, mert a program nyújtotta lehetőségek miatt fejleszteni, építkezni szeretnének – mondta Panyi Miklós az adásban.

Panyi Miklós, Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkár interjú.2025.07..23 BudapestFotó: Csudai SándorA képen: Panyi Miklós Otthon Start
Panyi Miklós beszámolt az Otthon start program részleteiről (Fotó: Csudai Sándor)

Az államtitkár arról is beszélt, hogy az otthonteremtési program jelentősen megmozgatja majd az építőipart, és a gazdasági növekedésre is pozitív hatással lesz. Felhívta a figyelmet: azon dolgozik, hogy az új lakások a fiatalok és családok igényeit biztosítsa – mondta, hozzátéve, hogy a kisebb településeken és a városokban is jelentősen megugrott az érdeklődés az új fejlesztések iránt.

A program nemcsak arra lehetőség, hogy a fiatalokat helyben tartsa, hanem arra is, hogy a szülőföldjüket elhagyó fiatalokat hazacsábítsa – hangsúlyozta.

Példátlan lehetőség a fiataloknak az Otthon start

Panyi Miklós kiemelte: egy két gyermeket tervező házaspár a fix 3 százalékos hitelt más családtámogatási termékekkel kombinálva egy kilencvenmillió forintos ingatlant is tud vásárolni úgy, hogy kétmillió forintos saját önereje van. Az interjúban szóba került az is, hogy 

  • miért jó lehetőség a fiataloknak a program,
  • mekkorát és hogyan profitálhat belőle a vidék,
  • valamint mennyit jelenthetnek az összevont kedvezmények.

Ezekben a vármegyékben nagy az érdeklődés

Az Otthon start program július eleji bejelentése óta nemcsak a sajtóban esik rengeteg szó az új konstrukcióról, de a banki és ingatlanpiaci szektor visszajelzései szerint is hatalmas az érdeklődés a kedvezményes kamatozású lakáshitel iránt. Mindezt az internetes keresési adatok is alátámasztják, legtöbben a fővárosban és a nyugati vármegyékben kerestek rá a programra.

Július elején jelentették be, hogy szeptembertől új, kedvező kamatozású lakáshitelprogram indul Otthon start program néven. A konstrukció iránti érdeklődés az első pillanattól kezdve jelentős volt, hiszen a 3 százalékos kamatozású, államilag támogatott lakáshitelek korábban csak a gyereket vállaló házaspárok számára voltak elérhetők. A program iránti érdeklődés felfokozott mértékét jelzi, hogy a szakértők még az eddiginél is jelentősebb bővülést várnak a hitelpiacon, jóllehet a növekedés 2025 eddig eltelt részében is kiemelkedő volt.

A legtöbb keresésre: 

  • Budapesten belül került sor,
  • amit Vas, Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar vármegyék követtek a sorban. 
  • Utolsó helyen pedig Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyék végeztek a vizsgált időszakban.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.