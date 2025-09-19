Rapid extra: Hatalmas lehetőség az Otthon start – nemzetközileg is kiemelkedő a program, a fiatalokat is hazacsábíthatja

A legtöbb vármegyében arról számoltak be a településvezetők, hogy az Otthon start program indulása óta az építési telket kereső fiatalok, a lakásfejlesztők és a vállalkozók is fordulnak hozzájuk, mert a program nyújtotta lehetőségek miatt fejleszteni, építkezni szeretnének – mondta Panyi Miklós az adásban.

Panyi Miklós beszámolt az Otthon start program részleteiről (Fotó: Csudai Sándor)

Az államtitkár arról is beszélt, hogy az otthonteremtési program jelentősen megmozgatja majd az építőipart, és a gazdasági növekedésre is pozitív hatással lesz. Felhívta a figyelmet: azon dolgozik, hogy az új lakások a fiatalok és családok igényeit biztosítsa – mondta, hozzátéve, hogy a kisebb településeken és a városokban is jelentősen megugrott az érdeklődés az új fejlesztések iránt.

A program nemcsak arra lehetőség, hogy a fiatalokat helyben tartsa, hanem arra is, hogy a szülőföldjüket elhagyó fiatalokat hazacsábítsa – hangsúlyozta.

Példátlan lehetőség a fiataloknak az Otthon start

Panyi Miklós kiemelte: egy két gyermeket tervező házaspár a fix 3 százalékos hitelt más családtámogatási termékekkel kombinálva egy kilencvenmillió forintos ingatlant is tud vásárolni úgy, hogy kétmillió forintos saját önereje van. Az interjúban szóba került az is, hogy

miért jó lehetőség a fiataloknak a program,

mekkorát és hogyan profitálhat belőle a vidék,

valamint mennyit jelenthetnek az összevont kedvezmények.

Ezekben a vármegyékben nagy az érdeklődés

Az Otthon start program július eleji bejelentése óta nemcsak a sajtóban esik rengeteg szó az új konstrukcióról, de a banki és ingatlanpiaci szektor visszajelzései szerint is hatalmas az érdeklődés a kedvezményes kamatozású lakáshitel iránt. Mindezt az internetes keresési adatok is alátámasztják, legtöbben a fővárosban és a nyugati vármegyékben kerestek rá a programra.

Július elején jelentették be, hogy szeptembertől új, kedvező kamatozású lakáshitelprogram indul Otthon start program néven. A konstrukció iránti érdeklődés az első pillanattól kezdve jelentős volt, hiszen a 3 százalékos kamatozású, államilag támogatott lakáshitelek korábban csak a gyereket vállaló házaspárok számára voltak elérhetők. A program iránti érdeklődés felfokozott mértékét jelzi, hogy a szakértők még az eddiginél is jelentősebb bővülést várnak a hitelpiacon, jóllehet a növekedés 2025 eddig eltelt részében is kiemelkedő volt.

A legtöbb keresésre: