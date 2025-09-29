Sok a panasz a számlázásra, vizsgálódott a fogyasztóvédelem

Az idei év első hat hónapjában összesen 1383 fogyasztói beadvány érkezett a kormányhivatalokhoz, amelyek közül 672 a villamos energia-, 292 a földgáz-, 296 a víziközmű- és 123 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokkal volt kapcsolatos. Az ügyek közül 184 más hatóság hatáskörébe tartozott, ezeket az illetékes szervhez továbbították. A fogyasztói tudatosság növelését célzó tájékoztatás keretében a kormányhivatalok közel nyolcszáz esetben küldtek tájékoztató levelet az érintetteknek, ami azt mutatja, hogy a beadványok több mint fele (57 százalék) ilyen módon volt rendezhető – ismertette a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH)

A beadványok tartalmi vizsgálata azt mutatja, hogy a legtöbb panasz a számlázással és elszámolással kapcsolatos problémákra irányult. A villamosenergia-szolgáltatással összefüggésben leggyakrabban a számlázás, az elszámolás, valamint a panaszkezelés okozott vitás helyzetet, de gyakran merültek fel kérdések a mérőkkel, a méréssel és a leolvasással kapcsolatban is. A földgázszolgáltatás esetében szintén a számlázási és elszámolási problémák domináltak, míg a víziközmű-szolgáltatásoknál a számlázás mellett a mérőkkel, leolvasással kapcsolatos ügyek, valamint panaszkezelési problémák is jelentős arányban fordultak elő. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kapcsán a beadványok többsége a szolgáltatásnyújtási kötelezettség teljesítésére és a számlázásra vonatkozott, de akadtak panaszok a díjhátralék-kezelés és a panaszkezelés területén is.

Az ellenőrzésekből levont tapasztalatok egyértelműen rávilágítanak arra, hogy a közszolgáltatási területeken a fogyasztók számára legnagyobb kihívást a számlázással, az elszámolással és az ügyintézéssel összefüggő kérdések jelentik, emellett pedig továbbra is kiemelt figyelmet igényel a panaszkezelés minősége és hatékonysága.

A beadványok feldolgozása és az ezek alapján készült összegzés lehetőséget biztosít arra, hogy a hatóság pontosabb képet kapjon a szolgáltatói gyakorlatokból eredő problémákról, ezáltal hozzájárulva a fogyasztói jogok hatékonyabb érvényesítéséhez.