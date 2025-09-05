A számvevőszék elnöke szerint ez az igazság Magyarországról és az uniós pénzekről

Magyarország a kihívások ellenére abszolút és elvitathatatlan makrogazdasági sikerekkel bír, ezt az érdemet pedig az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke szerint egyes sajtótermékek gyászjelentései sem tudják kicsinyíteni. Windisch László úgy fogalmazott: az állandó negativitás, a „minden rossz” mentalitás helyett a gazdasági mutatókat tekintve jó lenne végre a tényeket nézni – írta meg a Világgazdaság.

A számvevőszék elnöke szerint gazdasági téren van mire büszkének lennünk

Erős állítások a magyar gazdaságról

Az Állami Számvevőszék elnöke a Közgazdász-vándorgyűlésen bemutatta az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szervének átszervezését, annak folyamatát és a célokat, emellett igyekezett árnyalni a magyar gazdaságról nemzetközi színtéren kialakult képet. Windisch László az eseményen úgy fogalmazott,

ami a gazdasági eredményeinket illeti, bőven van mire büszkének lenni.

Az elmúlt 15 évben Magyarországon

nőttek a reálkeresetek,

az uniós átlagnál kétszer nagyobb ütemben, 26 százalékkal bővült a foglalkoztatás,

a Covid évének kivételével jelentősen csökkent hazánk államadósság-mutatója,

az EU átlagánál kétszer nagyobb, 40 százalékos GDP-bővülés történt.

Windisch László úgy látja, hogy ennek ellenére Magyarországon eluralkodott a minden rossz típusú szemlélet, amelyben az elnök szerint a közgazdászoknak és a sajtónak is óriási a felelőssége.

Vannak csak olyan sajtótermékek, hogy ha csak azt olvasnám, már nem állnék itt, mert felvágtam volna az ereimet. Aztán csodálkozunk, hogy a bizalmi index úgy alakul, ahogy

mutatott rá.

„Persze ez lehet egy politikai eszköz is bizonyos oldalon, de legyünk a felelősség tudatában, hogy amikor a „minden rosszizmust” építjük és semmi nem jó, akkor ezzel determináljuk a jövőnket, önbeteljesítővé tudnak válni, miközben pedig van mire büszkének lenni.

Reálértéken sokkal több forrás áll rendelkezésre ágazati bontásban 2010-hez képest

Az ÁSZ-elnök szerint ha reálértéken nézzük, hogy melyik ágazat, mennyit költhet el, akkor messze nem igaz, hogy itt minden le lett rohasztva, minden rossz:

2010-hez képest a különböző ágazatok reálértéken sokkal többet költhetnek. A sokat szidott egészségügy például 19 százalékkal, évről évre többet használhat fel reálértéken, ez 488 milliárd forintot jelent éves szinten

– hangsúlyozta az ÁSZ-elnök.