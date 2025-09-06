Elképesztő dolgok kerülnek a szelektív hulladékgyűjtőkbe

A szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékok típus szerinti szétválasztása az egyik legfontosabb ahhoz, hogy csökkentsük a természetre rakódó terheket, azonban sokan nem gyűjtik helyesen a szelektívet. A DTkH Duna–Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai a legváltozatosabb dolgokkal találkoztak a szelektív kukák ürítésekor – derült ki egy helyszíni beszámolóiból.

Sokaknak még nem egyértelmű a szelektív hulladékgyűjtés, a tartályokból előkerült már előkerült már üveggyapot, textil, bőrkabát, parabolaantenna (Fotó: Vajda János)

A tartályokból előkerült már üveggyapot, textil, bőrkabát, parabolaantenna, használt pelenka, de találtak már állattetemet is. Ezeket a hulladékudvarokban kell leadni, kivéve a használt pelenkát, ami kommunális hulladék részét képezi.

Sokan rosszul válogatják tehát szét a hulladékot, pedig a szelektálás fontos, hiszen lehetővé teszi, hogy az újrahasznosítható anyagok – mint a papír, műanyag, fém és üveg – visszakerüljenek a körforgásba. Ez jelentősen csökkenti az energiafelhasználást – például egyetlen újrahasznosított alumíniumdoboz 95 százalékkal kevesebb energiával készül újra, mintha friss nyersanyagból gyártanák le –, a természetes erőforrások kitermelését, illetve a hulladéklerakók terhelését.

Sokszor találkoznak például szennyezett anyagokkal, mert az élelmiszer-maradékos dobozokat sokan a szelektívbe dobják, pedig ezek nem újrahasznosíthatók. Nem valók a szelektívbe a veszélyes hulladékok – például elemek, izzók, gyógyszerek – sem, ezek külön gyűjtést igényelnek. Gyakori hiba a szelektálásnál a hulladékok keverése is, többen ugyanis nem különítik el megfelelően az anyagokat. Például a fémkupakot nem választják le az üvegről, vagy a papírt nem szedik ki a műanyag csomagolásból. Kerülnek a szelektívbe újrahasznosításra nem alkalmas műanyagok is, például habosított polisztirol, CD tok. Textil, ruhák, cipők sem valók oda, ezek számára is külön gyűjtőpontok vannak.

A helyes szelektív gyűjtés

Alapszabály, hogy csak tiszta, száraz anyagokat dobjunk a szelektív gyűjtőbe és mindig különítsük el az eltérő anyagokat (például fém, papír, műanyag). Az pedig magától értetődő, hogy veszélyes vagy biológiailag lebomló hulladékot ne tegyünk a szelektív gyűjtőbe.