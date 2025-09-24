Rendkívüli

Súlyos betegség fenyegeti a szőlőültetvényeket, átfogó program indul a kórokozó visszaszorításáért

  2025. 09. 24.
Súlyos betegség fenyegeti a szőlőültetvényeket, átfogó program indul a kórokozó visszaszorításáért

Cselekvési tervről döntött a kormányzat a borágazat védelme érdekében. Határozott, gyors és koordinált védekezési tervvel lépünk föl a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség ellen, amelyet az amerikai szőlőkabóca terjeszt – közölte szerdán Facebook-oldalán Nagy István agrárminiszter.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 15:37
Súlyos betegség fenyegeti a szőlőültetvényeket Fotó: MTI / Sóki Tamás
A tárcavezető elmondta, hogy a kórokozó hazánkban 19 vármegyéből 13-ban igazoltan jelen van, különösen Zala és a Balaton környéki területek érintettek súlyosan. A betegség az emberre nem jelent veszélyt és a borba sem jut át, de a szőlőben rendkívül súlyos károkat képes okozni. Ismert gyógymód nincs ellene, kordában tartani csakis a kórt terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni fellépéssel lehet.

Megkezdődött a szőlőszüret, de kevesebbet termelnek az őshonos magyar fajtákból Szakony Attila / Zalai Hírlap
A betegség az emberre nem jelent veszélyt és a borba sem jut át, de a szőlőben rendkívül súlyos károkat képes okozni
Fotó: Zalai Hírlap / Szakony Attila

Nagy István bejelentette, hogy a több intézkedésből álló akcióterv részeként országos felderítés indul: a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa növényegészségügyi szemlecsoportokat állít fel, amelyek országszerte bejárják a szőlőterületeket. A megnövekedett minták hatékony kiértékelése érdekében bővítik a laboratóriumi kapacitásokat.

A miniszter hozzátette, hogy emellett országos növényvédőszeres programot indítanak, ennek keretében a legsúlyosabban érintett térségekben légipermetezéssel védekeznek a szőlőkabóca terjedése ellen.

A tárcavezető elmondta: döntés született arról, hogy a hegybírók felhatalmazásával gyorsabban lehessen a fertőzött szőlőültetvényeket felszámolni. Az eredményes védekezést segítendő a Nébih soron kívül vizsgálja a potenciális növényvédő szerek kérelmeit.

„A szőlő védelme nemcsak gazdasági, hanem nemzeti és turisztikai érdek is. A szőlősgazdák ebben számíthatnak a kormányra, együtt minden eddiginél hatékonyabban védhetjük meg a szőlőültetvényeinket” – zárta szavait Nagy István.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

