Tisza Párt adóemelés: padlóra küldenék a vállalkozásokat

Magyar Péter és a Tisza Párt tervezett adóemeléseinek a hatását vizsgálta a Világgazdaság által megkérdezett szakértő. Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetője elemzése alapján a cikk arra mutat rá, hogy a javasolt változások súlyos következményekkel járhatnak mind a vállalkozásokra, mind az államháztartásra nézve.

A Tisza Párt tervezett adóemelése padlóra küldené a vállalkozásokat

A cikk az Indexen megjelent hírre reagált, miszerint nemcsak az szja, hanem több más adónem brutális emelésére is készül a Tisza Párt. A lap információi szerint a jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra emelnék Magyar Péterék a társasági adó kulcsát. Ez több mint kétszeres növekedés, amely az elemző szerint:

súlyosan visszavetné a beruházásokat,

fokozná a tőkekiáramlást,

csökkenne a GDP-növekedés,

romlana a munkanélküliség és a foglalkoztatás helyzete.

Sebestyén Géza szerint jelezte, hogy az igaz, hogy a 9 százalékos magyar társasági adó az EU-ban a legalacsonyabb, ám nem sokkal kisebb, mint a bolgár (10 százalék), vagy a ciprusi és ír (12,5 százalék). Sőt, ha a magyar iparűzési adót is figyelembe vesszük, akkor végképp kijelenthető, hogy a hazai adórendszer bár nagyon kedvező, Magyarország semmikép nem nevezhető adóparadicsomnak, nem lóg ki lefelé az európaiból, illeszkedik hozzá - fűzte hozzá.

A Tisza Párt több adót is brutálisan emelne

Mint kiderült, a Tisza Párt az osztalékadóban is radikális változást javasol: az átlagos kereset szintjéig 20 százalék, az átlag kétszereséig 30 százalék, annál magasabb jövedelmeknél akár 40 százalék lenne az adókulcs. Ez annak fényében különösen kockázatos, hogy a régióban sok országban jóval alacsonyabb az osztalékadó. Az elemző arra figyelmeztet, hogy ez „elvágná” Magyarországot a nemzetközi vállalkozásoktól, és a hazai cégeket is arra ösztönözné, hogy külföldön működjenek, bezárjanak, vagy legalábbis mérsékeljék tevékenységüket. Az elemző szerint az ilyen mértékű adók emelése nem feltétlenül növeli, hanem akár csökkentheti az államháztartás bevételeit. Utalve ezzel az úgynevezett Laffer-görbére, amely azt igazolja, hogy ha túl magas az adókulcs, akkor a gazdasági tevékenység visszaesése miatt az adóalap zsugorodik, és végül kevesebb adó származik belőle - írja a Világgazdaság.

