Tisza PártTisza-adótársasági adóadóemelés

Tisza Párt adóemelés: padlóra küldenék a vállalkozásokat

A Tisza Párt által tervezett adóemelések több ponton is komoly károkat okozhatnak a gazdaság szereplőinek. A Tisza Párt által javasolt intézkedések, köztük a társasági adó 9 százalékról 25 százalékra emelése, nemcsak a vállalkozásokat tehetik tönkre, de akár a költségvetés bevételeit is csökkenthetik. Magyar Péterék adóemelésének további súlyos következménye lehet a tömeges munkanélküliség és a tőke kimenekítése az országból - mondja a szakértő.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 13:58
A Tisza Párt adóemelési tervei súlyos csapást jelentenének a vállalkozásoknak. Fotó: NurPhoto via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter és a Tisza Párt tervezett adóemeléseinek a hatását vizsgálta a Világgazdaság által megkérdezett szakértő. Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetője elemzése alapján a cikk arra mutat rá, hogy a javasolt változások súlyos következményekkel járhatnak mind a vállalkozásokra, mind az államháztartásra nézve.

Tisza Párt
A Tisza Párt tervezett adóemelése padlóra küldené a vállalkozásokat 

A cikk az Indexen megjelent hírre reagált, miszerint nemcsak az szja, hanem több más adónem brutális emelésére is készül a Tisza Párt. A lap információi szerint a jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra emelnék Magyar Péterék a társasági adó kulcsát. Ez több mint kétszeres növekedés, amely az elemző szerint: 

  • súlyosan visszavetné a beruházásokat, 
  • fokozná a tőkekiáramlást, 
  • csökkenne a GDP-növekedés, 
  • romlana a munkanélküliség és a foglalkoztatás helyzete. 

Sebestyén Géza szerint jelezte, hogy az igaz, hogy a 9 százalékos magyar társasági adó az EU-ban a legalacsonyabb, ám nem sokkal kisebb, mint a bolgár (10 százalék), vagy a ciprusi és ír (12,5 százalék). Sőt, ha a magyar iparűzési adót is figyelembe vesszük, akkor végképp kijelenthető, hogy a hazai adórendszer bár nagyon kedvező, Magyarország semmikép nem nevezhető adóparadicsomnak, nem lóg ki lefelé az európaiból, illeszkedik hozzá - fűzte hozzá.  

 

A Tisza Párt több adót is brutálisan emelne

Mint kiderült, a Tisza Párt az osztalékadóban is radikális változást javasol: az átlagos kereset szintjéig 20 százalék, az átlag kétszereséig 30 százalék, annál magasabb jövedelmeknél akár 40 százalék lenne az adókulcs. Ez annak fényében különösen kockázatos, hogy a régióban sok országban jóval alacsonyabb az osztalékadó. Az elemző arra figyelmeztet, hogy ez „elvágná” Magyarországot a nemzetközi vállalkozásoktól, és a hazai cégeket is arra ösztönözné, hogy külföldön működjenek, bezárjanak, vagy legalábbis mérsékeljék tevékenységüket.  Az elemző szerint az ilyen mértékű adók emelése nem feltétlenül növeli, hanem akár csökkentheti az államháztartás bevételeit. Utalve ezzel az úgynevezett Laffer-görbére, amely azt igazolja, hogy ha túl magas az adókulcs, akkor a gazdasági tevékenység visszaesése miatt az adóalap zsugorodik, és végül kevesebb adó származik belőle - írja a Világgazdaság. 
 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.