Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

forintárfolyameuró

Úgy erősödk a forint, hogy azt el sem képzelehettük

Ilyen alacsonyan legutóbb 2024 májusában járt az euró.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 12:22
Rendületlenül erősödik a forint Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jót tett az egyébként is remek formában lévő forintnak az amerikai jegybank szerda esti kamatvágása, ami tovább növeli a hazai fizetőeszköz kamatelőnyét. A forint fél százalékot erősödött csütörtökön az euróval szemben, a keresztárfolyam ezzel 388,3 forintig jött vissza. Ilyen alacsonyan legutóbb 2024 májusában járt az euró – írta a Világgazdaság.

A dollárhoz képest még szembetűnőbb a forint szárnyalása. A váltási árfolyam 0,7 százalékkal csökkent csütörtök délelőtt, így már csupán 328 forintot kérnek a zöldhasúért. Az amerikai pénz az orosz–ukrán háború kitörése előtt, 2022 februárjában volt ennyire olcsó legutóbb.

Az Erste kommentárja szerint a kamatkülönbözet továbbra is meghatározó tényező, és folyamatosan a forint malmára hajtja a vizet. Alapvetően a nemzetközi folyamatok kihatása jelentkezhet a mai kereskedésben: előreláthatólag hazai esemény nincs kilátásban a hét utolsó két napján. 

További részletek itt olvashatók:

https://www.vg.hu/penz-es-tokepiac/2025/09/forint-euro-dollar-deviza-tozsde-bux

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekLengyel Tamás

Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került

Csépányi Balázs avatarja

Az RTL sztárja vészjósló dolgokat mondott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.