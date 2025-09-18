Úgy erősödk a forint, hogy azt el sem képzelehettük

Jót tett az egyébként is remek formában lévő forintnak az amerikai jegybank szerda esti kamatvágása, ami tovább növeli a hazai fizetőeszköz kamatelőnyét. A forint fél százalékot erősödött csütörtökön az euróval szemben, a keresztárfolyam ezzel 388,3 forintig jött vissza. Ilyen alacsonyan legutóbb 2024 májusában járt az euró – írta a Világgazdaság.

A dollárhoz képest még szembetűnőbb a forint szárnyalása. A váltási árfolyam 0,7 százalékkal csökkent csütörtök délelőtt, így már csupán 328 forintot kérnek a zöldhasúért. Az amerikai pénz az orosz–ukrán háború kitörése előtt, 2022 februárjában volt ennyire olcsó legutóbb.

Az Erste kommentárja szerint a kamatkülönbözet továbbra is meghatározó tényező, és folyamatosan a forint malmára hajtja a vizet. Alapvetően a nemzetközi folyamatok kihatása jelentkezhet a mai kereskedésben: előreláthatólag hazai esemény nincs kilátásban a hét utolsó két napján.

