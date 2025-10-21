Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Magyar Nemzeti BankMonetáris Tanácsalapkamat

Összeült a Monetáris Tanács – mutatjuk, hogyan határozott a testület az alapkamatról

Ez év szeptembere után ismét ülésezett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A testület a jegybanki alapkamat mellett a kamatfolyosóról is döntést hozott.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 14:28
illusztráció Forrás: MNB
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,50 százalékos szintjén keddi ülésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem: az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt. 

alapkamat, Monetáris Tanács, Magyar Nemzeti Bank
Változatlanul hagyta a Monetáris Tanács az alapkamatot (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség)

A tanács egyhangúlag döntött az alapkamat változatlan szinten tartásáról

Az előző, szeptemberi ülésén sem változtatott a testület sem a jegybanki alapkamaton, sem a kamatfolyosón. A tanács egyhangúlag döntött az alapkamat változatlan szinten tartásáról. A döntés során a monetáris tanács egyetlen javaslatot, az alapkamat változatlan szinten tartását tárgyalta.

A testület egyöntetű értékelése az volt: a szigorú monetáris politikai irányultság fenntartása szükséges. Legutóbb tavaly szeptemberben változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekForbes

Mindig így kezdődik

Bayer Zsolt avatarja

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.