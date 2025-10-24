Ezekkel az eszközzel is segíti a gazdákat a kormány

Újabb mérföldkőhöz érkezett az új agrártámogatási ciklus, a Közös Agrárpolitika (KAP) végrehajtása, hiszen a beruházási döntések után a projektek már a megvalósítás szakaszába léptek, éppen ezért egy felhívás keretében megnyílt a lehetőség arra is, hogy az érintettek vissza nem térítendő beruházási támogatásaik mellett kamatköltségeikhez is támogatást vehessenek igénybe. Többek között ennek a felhívásnak a részleteiről, a zökkenőmentes igénylési folyamatról egyeztetett a bankszövetség képviselőivel Viski József, az Agrárminisztérium agrár- és vidékfejlesztési támogatásokért felelős államtitkára – közölte az Agrárminisztérium szerdán az MTI-vel.

Az államtitkár ismertette, hogy

idén az agrár- és vidékfejlesztési beruházások megvalósítása érdekében már csaknem 180 milliárd forint kifizetése történt meg. Az új ciklus előző éveinek kifizetéseivel együtt így már több mint 416 milliárd forint összegben jutottak forráshoz a gazdálkodók, mintegy 66 ezer kérelem vonatkozásában.

A beruházások megvalósítása a gyakorlatban azonban számos olyan kérdést vet fel, ami érinti a finanszírozási hátteret, ezért szükséges volt életre hívni egy olyan egyeztető fórumot, ahol a bankszektor egyes szereplőivel kerül sor tapasztalatcserére. A gazdálkodók érdekeit szem előtt tartva a döntéshozók és a banki szféra szereplői számára egyaránt kiemelt cél, hogy a támogatói folyamatok gördülékenységét és hatékonyságát erősítsék – írták a közleményben.

Viski József rávilágított: az agrárberuházások sajátja, hogy jóval lassabb a megtérülésük, illetve nehezebben tudnak a külső piaci változásokra reagálni, mint az ipari beruházások.

Ezért a gazdálkodói fejlesztések megvalósításának folyamatát is támogatni kell a magyar mezőgazdaság versenyképességének fenntartása érdekében.

Ezt szolgálja többek között a KAP jelenlegi agrártámogatási időszakában, június közepén meghirdetett kamat- és intézményi kezességvállalási díj támogatásával kapcsolatos felhívás. Ezt a támogatást a már elnyert beruházási támogatásban részesült műveletekhez lehet igényelni.