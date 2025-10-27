A héten kiderül, nőni tudott-e a GDP

A héten a KSH több adatot is közöl – ezek közül egyértelműen a legfontosabb a harmadik negyedéves GDP első becslése, mely csütörtökön jelenik meg. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza lapunk megkeresésére ismertette, a második negyedévben a magyar gazdaság negyedéves alapon fél százalékkal bővült, míg éves alapon a nyers adatok szerint 0,1 százalékkal, míg a kiigazított adatok szerint 0,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaságnak sikerült elkerülnie a technikai recessziót, de növekedése továbbra is gyenge – mutatott rá Regős Gábor. Most negyedéves szinten alapvetően ismét egy kismértékű, 0,3 százalékos bővülést vár, ami éves összevetésben egyszázalékos bővülést jelenthet.

Enyhe GDP-növekedés jöhet, a technikai recessziót elkerültük

Fotó: Shutterstock

Ezt megelőzően még szerdán szeptemberi termék-külkereskedelmi adatok látnak napvilágot. Augusztusban az export volumene éves alapon 4,4, míg az importé 4,1 százalékkal csökkent, miközben a cserearány 3,2 százalékkal javult. Ennek eredményeként javulni tudott az egyenleg is, 263 millió euróval 557 millió euróra.

Csütörtökön a GDP mellett a KSH közli a turisztikai szálláshelyek szeptemberi adatait is. Augusztusban a hazai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 3,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, melyen belül a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma 8,4 százalékkal emelkedett, míg a belföldieké egy százalékkal csökkent.

Pénteken az ipari termelői árak szeptemberi adatait ismerhetjük meg. Augusztusban az ipari termelői árak havi alapon 0,8 százalékkal mérséklődtek, míg éves összevetésben 2,3 százalékkal magasabbak lettek.

Az elmúlt hónapok tendenciáit megfigyelve jól látható, hogy a forint erősödése érdemben tudja fékezni az ipari termelői árak alakulását és így végső soron az inflációra is kedvező hatással van

– emelte ki Regős Gábor.

Az MNB a héten két adatot közöl, mindkettőt hétfőn: a második negyedéves lakásárindexet, illetve a hitelintézetek előzetes szeptemberi adatait. Az első negyedévben a lakásárakat továbbra is dinamikus emelkedés jellemezte: éves alapon összességében 15,3 százalék volt a drágulás mértéke, melyen belül a legnagyobb drágulás a fővárost jellemezte (22,3 százalék), ezt követték a vidéki városok (13,9 százalék) és a községek (tíz százalék). Negyedéves összevetésben a drágulás összességében hét százalék volt, ezen belül is kiemelkedett a fővárosi lakások 11,7 százalékos átlagos áremelkedése.