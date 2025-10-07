Ilyen fejlesztések folynak nyár eleje óta a fővárosi gyógyfürdőkben

Komplex fürdőfelújítási programot indított tavaly a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH), amelynek részeként több fővárosi létesítményben zajlanak korszerűsítési munkálatok. Tavaly már elindult a nagy volumenű beruházások előkészítése, épületdiagnosztikai vizsgálatok, koncepciók, engedélyezési és kiviteli tervek készültek. A program részeként megújul a Széchenyi és a Gellért gyógyfürdő, valamint remények szerint elindulhat a több mint húsz éve nyitásra váró Rác fürdő rekonstrukciója is.

A gyógyfürdők korszerűsítése elképzelhetetlen a több mint 110 éves Széchenyi nélkül (Fotó: BGYH)

Elindult a történelmi gyógyfürdők felújítása

A fürdőfelújítási program részeként október elejétől átmeneti időre bezárt a Gellért fürdő, ezzel elkezdődött a mintegy 20 milliárd forintos – részben hitelből megvalósuló – beruházás előkészítése annak érdekében, hogy 2028-ra a patinás fürdőt újra egykori fényében adhassák vissza a látogatóknak. A BGYH tájékoztatása szerint jelenleg a kiviteliterv-készítés közbeszerzési eljárása zajlik, amelynek eredménye a napokban várható. Ezt követően indulhat el a tervezés, majd a kivitelezés.

A projekt a tervek szerint két ütemben valósul meg: elsőként a gyógyfürdő beltéri részeit újítják fel, a második ütemben pedig a kültéri részeket rekonstruálják.

A programban megújul a több mint 110 éves Széchenyi fürdő is. Itt a hároméves, 4,5 milliárd forintos felújítási program első üteme tavaly kezdődött és idén is folytatódik. A tervek szerint ebben az évben 1 milliárd forintot fordítanak a Széchenyi fürdő rendbetételére. A munkálatok része a műemlék épület műszaki megújítása, statikai megerősítése, a víz- és légtechnikai rendszerek, burkolatok, szaunák és medencék korszerűsítése. A tervek között szerepel a lépcsős napozó felújítása és egy koktélterasz kialakítása a női napozóterasz területén. A rekonstrukció fokozatosan, 3 vagy 4 ütemben, részleges lezárásokkal zajlik, miközben a fürdő folyamatosan fogad vendégeket.

Idén tavasztól nyár közepéig tartott az úszómedence teljes körű felújítása, burkolat- és szigeteléscserével, a világítás, a vízgépészeti rendszer felújításával.

Júliustól szeptember közepéig felújították a beltéri termálrészleget az oktogon medencével és környékével, a gőzszaunával, ülőfelületekkel.

Jelenleg az itteni zuhanyrész felújítása folyik.

A napokban zárulnak az őszi kültéri medencefelújítások és a vízcsere.

Megkezdődött a gyógyászati részlegen a vízitorna medence melletti zuhanyblokk felújítása.

– számolt be lapunknak a fürdőtársaság.