Ilyen fejlesztések folynak nyár eleje óta a fővárosi gyógyfürdőkben

Egy hete zárt be az egyik legnagyobb hazai gyógyfürdő, a Gellért, amely a következő három évben jelentős felújításon, korszerűsítésen esik át. Emellett – ha nem is ekkora léptékben – több fővárosi fürdőben is zajlottak a nyáron és folynak jelenleg is munkák a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. fürdőfejlesztési programjának részeként. Ilyen változásokra számíthatnak a budapesti gyógyfürdők látogatói.

Gazsó Rita
2025. 10. 07. 16:18
Komplex fürdőfelújítási programot indított tavaly a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH), amelynek részeként több fővárosi létesítményben zajlanak korszerűsítési munkálatok. Tavaly már elindult a nagy volumenű beruházások előkészítése, épületdiagnosztikai vizsgálatok, koncepciók, engedélyezési és kiviteli tervek készültek. A program részeként megújul a Széchenyi és a Gellért gyógyfürdő, valamint remények szerint elindulhat a több mint húsz éve nyitásra váró Rác fürdő rekonstrukciója is.

Elindult a történelmi gyógyfürdők felújítása

A fürdőfelújítási program részeként október elejétől átmeneti időre bezárt a Gellért fürdő, ezzel elkezdődött a mintegy 20 milliárd forintos – részben hitelből megvalósuló – beruházás előkészítése annak érdekében, hogy 2028-ra a patinás fürdőt újra egykori fényében adhassák vissza a látogatóknak. A BGYH tájékoztatása szerint jelenleg a kiviteliterv-készítés közbeszerzési eljárása zajlik, amelynek eredménye a napokban várható. Ezt követően indulhat el a tervezés, majd a kivitelezés. 

A projekt a tervek szerint két ütemben valósul meg: elsőként a gyógyfürdő beltéri részeit újítják fel, a második ütemben pedig a kültéri részeket rekonstruálják.

A programban megújul a több mint 110 éves Széchenyi fürdő is. Itt a hároméves, 4,5 milliárd forintos felújítási program első üteme tavaly kezdődött és idén is folytatódik. A tervek szerint ebben az évben 1 milliárd forintot fordítanak a Széchenyi fürdő rendbetételére. A munkálatok része a műemlék épület műszaki megújítása, statikai megerősítése, a víz- és légtechnikai rendszerek, burkolatok, szaunák és medencék korszerűsítése. A tervek között szerepel a lépcsős napozó felújítása és egy koktélterasz kialakítása a női napozóterasz területén. A rekonstrukció fokozatosan, 3 vagy 4 ütemben, részleges lezárásokkal zajlik, miközben a fürdő folyamatosan fogad vendégeket.

  • Idén tavasztól nyár közepéig tartott az úszómedence teljes körű felújítása, burkolat- és szigeteléscserével, a világítás, a vízgépészeti rendszer felújításával. 
  • Júliustól szeptember közepéig felújították a beltéri termálrészleget az oktogon medencével és környékével, a gőzszaunával, ülőfelületekkel. 
  • Jelenleg az itteni zuhanyrész felújítása folyik. 
  • A napokban zárulnak az őszi kültéri medencefelújítások és a vízcsere. 
  • Megkezdődött a gyógyászati részlegen a vízitorna medence melletti zuhanyblokk felújítása.

– számolt be lapunknak a fürdőtársaság.

Továbbra is tervben van, de mást nem tudni a Rác fürdőről

Mint megtudtuk, továbbra is a tervek között szerepel a Rác fürdő felújítása, ám elindulásáról nem tudni biztosat. Hiába történt meg a fürdő teljes felújítása a 2000-es évek elején, egy jogi vita miatt nem nyithatott meg, állapota azóta folyamatosan romlik, mostanra veszélyessé vált, ezért az újranyitás elképzelhetetlen az újbóli felújítása nélkül. A használatba vételhez szükséges munkák elvégzését idei értéken csaknem 3 milliárd forintra becsülik. 

A fürdő, a mellé épített szállodaépülettel együtt 2022-ben visszakerült a BGYH-hoz, elkészültek a hasznosítási-újranyitási tervek, amelyekről több előterjesztés készült a Fővárosi Közgyűlés számára. Ha ezt elfogadnák, 15 hónap alatt működőképessé tehetnék a létesítményt, amellyel részben pótolható lenne a Gellért fürdő kiesése is. A fürdőtársaság egyelőre arra vár, hogy a Fővárosi Közgyűlés napirendre vegye a tervezetet.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. a korszerűsítési programmal kapcsolatban lapunknak úgy fogalmazott:

a történelmi fürdők megújításával a társaság célja, hogy fürdővendégeik újabb 100 évre élvezhessék ezek pompáját és persze a fürdőzést a létesítményekben.

A többi fürdőben is folynak a fejlesztések

Ha nem is ilyen léptékben, de a többi fővárosi fürdőben is végeztek és végeznek fejlesztéseket a fürdőfelújítási program részeként.

  • Augusztusra készült el és bő egyéves szünet után nyitott meg újra a megújult Dandár fürdő. A kültéri medencéket és az alagsori részen működő, egészében megújult szaunavilágot már tavaly december óta használhatták a vendégek, a beltéri gyógyvizes medencékkel együtt –  a mintegy 100 millió forintos befektetés eredményeként – augusztus elseje óta várják újra a regenerálódni vágyókat.
  • A Lukács fürdőben a nyáron, több ütemben zajlott a női öltözők és vizes blokkok, a napozóterasz, a kabinsor felújítása, az új napelemek beüzemelése. 
  • A Palatinuson a gyerekmedence és játszótér feletti napvitorlákat cserélték, megújult a teljes itteni melegvízhálózat, jelenleg pedig a több mint százéves hullámgép felújítása folyik. 
  • A Paskál fürdőben a hatékony energiafelhasználásban fontos új hőcserélők beépítése történt az úszó-, strand- és gyerekmedencéknél, jelenleg új fertőtlenítő rendszert építenek be a gépházban. 
  • A Pesterzsébeti fürdőnél klimatizálták a pénztárakat, új teqball és pingpongasztalokat telepítettek ki a nyár folyamán, megtörtént az uszoda és a gyógyászati rész elválasztása, jelenleg automata öntözőrendszer kiépítése zajlik a strand területén. 

