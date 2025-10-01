Óriási meglepetés a magyar költségvetésben, megugrottak a bevételek, javult az egyenleg

2025 első félévében a kormányzati szektor 310 milliárd forintos hiánnyal zárt, ugyanakkor a második negyedévben már 480 milliárd forintos többletet ért el. A bevételek látványosan gyorsabban nőttek, mint a kiadások, így a költségvetés, az államháztartás helyzete jelentősen javult az előző évhez képest. Az előzetes adatok szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor 2025. I. féléves hiánya. A 2025. II. negyedévi többlet 480 milliárd forint, a GDP 2,2 százaléka – közölte szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Javult a költségvetés egyenlege a KH szeptemberi jelentése szerint. Fotó: Shutterstock

A költségvetés részleteit tekintve az első félévben a központi kormányzat 534,8 milliárd forintos hiányt mutatott, amit részben ellensúlyozott a helyi önkormányzatok 136,6 milliárdos, valamint a társadalombiztosítási alapok 88,2 milliárdos többlete. A második negyedévben a központi kormányzat 521,3 milliárdos többletet ért el, míg az önkormányzatok 45,2 milliárdos hiányt, a társadalombiztosítási alapok pedig kisebb, 3,8 milliárdos többletet könyvelhettek el.

2025 I. félévében az alszektoros egyenlegek a következőképpen alakultak:

a központi kormányzat hiánya 534,8 milliárd forintot mutatott,

a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok 136,6 és 88,2 milliárd forintos többlettel rendelkeztek.

2025 II. negyedévében:

a központi kormányzat 521,3 milliárd forint többletet mutatott,

a helyi önkormányzatok 45,2 milliárd forint hiánnyal, a társadalombiztosítási alapok 3,8 milliárd forint többlettel rendelkeztek.

2025 I. félévében: a kormányzati szektor bevétele 18 711 milliárd, kiadása 19 021 milliárd forint volt.

2025 I. félévében 2024 azonos időszakához képest:

A bevételek 1713 milliárd forinttal, 10,1 százalékkal nőttek.

A legnagyobb értékkel, 523 milliárd forinttal, 7,7 százalékkal a termeléshez kapcsolódó adók bővültek.

Az áfabevétel emelkedése 416 milliárd forint, 11,7 százalék volt.

A jövedelemadó-bevételek 475 milliárd forinttal, 15,7 százalékkal emelkedtek.

A társadalombiztosítási hozzájárulások 381 milliárd forinttal, 9,2 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit.

Az egyéb bevételek 333 milliárd forinttal, 11 százalékkal növekedtek.

A kiadások 476 milliárd forinttal, 2,6 százalékkal emelkedtek.

Összességében az egyenleget tekintve 2025 II. negyedévében 2024 azonos időszakához képest a bevételek 1067 milliárd forinttal, 11,8 százalékkal emelkedtek, a kiadások pedig 118 milliárd forinttal, 1,2 százalékkal nőttek. Az egyenleg 949 milliárd forinttal, GDP-arányosan 4,5 százalékponttal lett kedvezőbb a költségvetés állapota az egy évvel korábbihoz viszonyítva.