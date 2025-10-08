Rendkívüli

kutatás-fejlesztésSiemens MobilitySzijjártó Péter

Rekordösszeg kutatás-fejlesztésre – Európa innovációs élmezőnye a cél

Magyarország kontinentális gyártóbázis lett, és a cél egyértelmű, hogy hazánk innovációs központ is legyen Európában. Ehhez a technológiai színvonal és a hozzáadott érték növekedésére, az innováció, a kutatás-fejlesztés szerepének bővülésére van szükség – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 11:26
Illusztráció Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László
– A cél, hogy Magyarország ne csak gyártóbázis, hanem egyben innovációs központ is legyen Európában, ezért jó hír, hogy mára sikerült megalapozni a gazdaság dimenzióváltását – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten. A tárcavezető arról számolt be, hogy a Siemens Mobility egy kutatás-fejlesztési projektben több mint hatmilliárd forint értékben új generációs informatikai megoldásokat fejleszt a magyar fővárosban a kötöttpályás közlekedés automatizációjához kapcsolódóan, amihez a kormány nagyjából 1,5 milliárd forint támogatást nyújtott, így segítve negyven új, magas képzettséget igénylő munkahely létrejöttét.

kutatás-fejlesztés: élen jár a Siemens
Kutatás-fejlesztés: a Siemens Mobility több mint hatmilliárd forint értékben új generációs informatikai megoldásokat fejleszt Budapesten. Fotó: MTVA/Róka László

Ezermilliárd forint fölé ment a kutatás-fejlesztési ráfordítások értéke

Beszédében kifejtette, hogy a német vállalat itteni kutatóközpontjában így mára több mint négyszázan dolgoznak hetven, csúcstechnológiás megoldásokat alkalmazó projekten. Szijjártó Péter leszögezte, hogy a további bővítési törekvéseket a magyar kormány is támogatni fogja, mivel hazánk a legmagasabb szintű együttműködésben érdekelt. Aláhúzta, hogy a német cégek alkotják a legnagyobb beruházói közösséget Magyarországon, körülbelül háromszázezer embernek adva munkát, évente három-négy milliárd eurónyi fejlesztést végrehajtva.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy miután az utóbbi időszakban a duplájára nőtt az ipari termelés és közel került a teljes foglalkoztatottság, szükségessé vált a gazdaság dimenzióváltása is, hogy hazánk a globális technológiai forradalomban ne pusztán követő legyen, hanem az élen járjon. Úgy vélekedett, hogy ehhez a technológiai színvonal és a hozzáadott érték növekedésére, az innováció, a kutatás-fejlesztés szerepének bővülésére van szükség. – Magyarország tehát kontinentális gyártóbázis lett, és a cél egyértelmű, hogy Magyarország innovációs központ is legyen Európában – szögezte le.

Majd óriási eredménynek nevezte, hogy 

az itt termelő vállalatok egy jelentős része más tevékenységeit is Magyarországra hozta, például a kutatás-fejlesztést, ami megalapozza a dimenzióváltás legfontosabb lépését.

Üdvözölte, hogy tavaly először ezermilliárd forint fölé ment a kutatás-fejlesztési ráfordítások értéke, s a szektorban foglalkoztatottak száma meghaladta a kilencvenezret. Tudatta, hogy a kormány az elmúlt tíz évben 71 kutatás-fejlesztési beruházáshoz nyújtott támogatást, amelyek összesen 374 milliárd forintos értéket képviseltek. Végül hozzátette, hogy az ilyen fejlesztésekért éles verseny zajlik, ezért több változtatást is eszközöltek a beruházásösztönzési rendszerben, hogy Magyarország még vonzóbb környezetet jelentsen, és ezáltal a nagy technológiai forradalom nyertesei közé tartozhasson a jövőben.

 

A magyar gazdaság a nehézségek ellenére megőrizte stabilitását

A miniszter ezután érintette a közelmúlt legsúlyosabb kihívásait is, és aláhúzta, hogy a magyar gazdaság mindezek ellenére is meg tudta őrizni a stabilitását, ugyanis az utóbbi tizenöt évben megerősödött. Erre példaként említette, hogy tíz év alatt a kétszeresére nőtt az ipari termelés, amelynek értéke 2014-ben 25 ezermilliárd forint volt, míg 2024-ben 53 ezermilliárd forint.

– Ennek egyrészt következménye, másrészt az előfeltétele is volt, hogy az ország munkába álljon. Tíz év alatt egymillió új munkahely jött létre, ez azt jelenti, hogy ma 4,7 millió ember dolgozik Magyarországon. Ehhez persze nélkülözhetetlen volt, hogy egy teljesen más adórendszerrel menjünk, mint korábban. A munkát támogató, a munkáról terheket levevő adórendszer az előfeltétele volt annak, hogy Magyarországon gyakorlatilag a teljes foglalkoztatást el tudjuk érni – összegzett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

