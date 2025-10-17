Megemelte a családi adókedvezmény az augusztusi jövedelmeket

A nyár utolsó hónapjában, augusztusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 9,2, a reálkereset pedig 4,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 563 400, a nettó kereset mediánértéke 394 300 forintot ért el, 8,9, illetve tíz százalékkal felülmúlva az előző év azonos időszakit – írta a KSH a gyorstájékoztatójában.

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta: a szuverén magyar út a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtésre, a vállalkozások támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül. A másik út a Tisza Párt kiszivárgott terve: a Tisza – Brüsszel utasítására – a magyar családok és a hazai kkv-k pénzét egyaránt elvenné, hogy azzal Ukrajnát és a multinacionális cégeket támogassa.

Brutális többkulcsos jövedelemadó-emelést vezetnének be, így egy átlagos munkavállaló zsebéből évente 242 ezer forintot vennének ki, ráadásul a vállalkozások társasági adóját is megemelnék, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne.

Ezzel szemben a kormány elkötelezett a családok anyagi biztonságának további erősítése mellett, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre. 2025 júliusától adómentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, október 1-től pedig teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek a háromgyermekes anyák.

A kormány azonban itt nem áll meg, a Tisza tervével ellentétben nem elveszik a magyar családok pénzét, hanem támogatja őket, ezért 2026 januárjától érkezik a harminc év alatti anyák és a negyven év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége, valamint két lépcsőben megduplázzák a családi adókedvezményt is.

A kormány nem a profithajhász multik, hanem a magyar emberek pártján áll, ezért minden eszközével fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben. A családok és a nyugdíjasok védelme érdekében november 30-ig meghosszabbították az árréscsökkentést, valamint önkéntes árkorlátozást harcoltak ki a bankok, a biztosítótársaságok, a telekommunikációs cégek, valamint a gyógyszeripari szereplők esetében. A kormány a szépkorúak támogatására is kiemelt figyelmet fordít: október 15-ig minden magyar nyugdíjasnak kipostázták a harmincezer forintos élelmiszer-utalványt, ezzel is hozzájárulva, hogy egyre több pénz maradjon a nyugdíjasok és a családok zsebében.