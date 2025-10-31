Hazugság, hogy az MI miatt rúgják ki az embereket – a valódi okok mások

A mesterséges intelligencia térnyerése világszerte új korszakot hoz a munka világában, így egyre gyakrabban válik a leépítések magyarázatává. Sok cég azzal indokolja a leépítéseket, hogy a korábban emberek által végzett feladatokat az MI-technológiák gyorsabban és olcsóbban végzik el, ezért kézenfekvő egyes munkakörök megszüntetése – írja cikkében a CNBC.

A mesterséges intelligencia eddig nagyon kevés ember munkáját vette el

Fotó: Shutterstock

Nagyok is, kisebbek is a mesterséges intelligencia következményeire hivatkoznak

Az Amazon, a Lufthansa, a Nestlé mellett számos kisebb technológiai cég is komolyabb elbocsátásokat jelentett be. A Lufthansa azt nyilatkozta, hogy 2030-ig 4000 munkahelyet szüntet meg, mivel a mesterséges intelligenciára támaszkodik a hatékonyság növelése érdekében. Az itthon is népszerű Duolingo nyelvtanulási platform is közölte korábban, egyre inkább a technológiára épít. Az Amazon, a világ vezető e-kereskedelmi vállalata 14 000 alkalmazottjától válik meg, többek között azért, mert a generatív mesterséges intelligenciába fektet pénzt.

Mely munkaköröket érint a leépítés?

Jelenleg a szakértők azt mondják, hogy a rutinra épülő, ismétlődő feladatok, például:

az adminisztratív tevékenységek,

az adatbevitel,

az ügyfélszolgálati munkák vannak a legnagyobb veszélyben. De már eggyel magasabb szinten, olyan középszintű pozícióknál is, ahol még nem kell mély és speciális szakértelem, lehetnek veszélyben álláshelyek. Nagyon sok munkát ki tud váltani pénzügyi területeken is, jelentések, kimutatások készítésekor. De vannak elemzők, akik szerint a mesterséges intelligencia csak bűnbak, és a valódi okokat máshol kell keresni.

Mivel takaróznak a vállalatok?

Az MI megjelenése nemcsak technológiai forradalom, hanem egyfajta hivatkozási alap és kommunikációs eszköz is lett a vállalatok kezében. A technológiai változásra való utalás azt sugallja, a vállalat halad a korral, nem pusztán költséget csökkent. A valóság azonban sokszor árnyaltabb.

A Yale egyetem kutatói az amerikai adatokat vizsgálva arra jutottak, hogy a mesterséges intelligencia eddig nem okozott tömeges munkahelyvesztést az Egyesült Államokban.

A kutatók 2022 novembere és 2025 júliusa között vizsgálták a munkaerőpiacot, és megállapították: az MI-vezérelt automatizálás alig változtatta meg a foglalkozások szerkezetét. Azaz a mesterséges intelligencia hatása eddig jóval kisebb, mint korábbi technológiai forradalmaké – például a számítógépeké vagy az interneté. Más elemzők is erre jutottak, hogy bár a cégek egyre több MI-eszközt alkalmaznak, nem figyelhető meg jelentős elbocsátási hullám. 2025-ben a szolgáltatóvállalatok 40 százaléka, a gyártócégek 26 százaléka használ MI-t, de mindössze 1 százalék nevezte meg ezt az elbocsátások okaként. Sokkal többen számoltak be arról, hogy az MI-t átképzésekre vagy új munkakörök kialakítására használják.