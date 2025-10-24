Napenergia plusz: megvan a kétharmad

A Napenergia plusz programban nyertes 21 ezer családból 14 ezernél már üzemelnek a modern napelemes rendszerek.

A kormány átlagosan négymillió forintot vállalt át a háztartásoktól a naperőmű és energiatároló telepítési költségeiből.

A kifizetések is közelítik a kétharmados arányt: a megítélt 86 milliárd forintból több mint 55 milliárdot utalt át eddig a pályázatkezelő.

A népszerű lehetőség nagyban elősegítette, hogy a háztartási méretű kiserőművek száma tavasszal meghaladta a háromszázezret Magyarországon. Jelenleg 312 ezer fölött járunk, a kisebb napelemek beépített teljesítménye felülmúlja a Paksi Atomerőmű kapacitását, közelíti a hazai gázerőművekét.

A zöldenergia hatékonyabb hasznosításához növelni kell a tárolói képességeket. Az Energiaügyi Minisztérium 230 milliárd forinttal segítette a családok és vállalkozások fejlesztéseit.