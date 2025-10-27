NAV-feketelista: így kerülhet le azonnal

Rendkívüli

Ha egy vállalkozás nem jelenti be alkalmazottját, akkor felkerül a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvános listájára is, ami jellemzően automatikus kizárást jelent a költségvetési forrásokból finanszírozott pályázatokból. A NAV új szabálya megkönnyíti a vállalkozások helyzetét, a trehány cégek most évente egyszer kérhetik, hogy lekerüljenek a feketelistáról. Ehhez csak a bírság megfizetése szükséges, így akár hónapokkal hamarabb visszanyerhetik jogosultságukat az állami pályázatokban való részvételre.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 10:42
A bírság megfizetésével gyorsan le lehet kerülni a NAV fekelistájáról. Fotó: NurPhoto via AFP
Júliustól él az a könnyítés, amelynek alapján évente egyszer – a közzétételt kiváltó bírság megfizetésével – kérhető a törlés, így lehet megszabadulni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) feketelistájának kellemetlenségeitől . Ráadásul a vállalkozásoknak most segít az adóhivatal: mától elérhető a honlapján a kedvező változás részletszabályait közérthetően összefoglaló tájékoztató – közölte a hivatal. 

NAV feketelista, NAV szja-bevallás élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallás
A NAV-feketelista azokat a cégeket tartalmazza, amelyek nem jelentik be a munkavállalókat/Fotó: NAV 

Bevált az újfajta könnyítés: júliustól már 32 adózó kérelmezte a közzététel kiváltását. A kérelmezők mindegyikénél teljesültek a jogszabályi feltételek, és befizették az összesen több mint százmillió forintnyi bírságot, így a NAV törölte a cégeket a közzétételi listáról.

 

Az illegális foglalkoztatók felkerülnek a NAV-feketelista élére

A munkavállalók be nem jelentésének szankcionálását a NAV kiemelten kezeli, tekintettel arra, hogy az illegális foglalkoztatás nemcsak a tisztességes vállalkozások és a költségvetés érdekét sérti, hanem a munkavállalói jogokat is. A szabályszegők sokat kockáztatnak: 

  • akár kétmillió forintos bírságot, 
  • üzletbezárást,
  • kizárást a kedvezményes adózási módokból. 

Mindezeken túl a bejelentést elmulasztó vállalkozás adatait az adóhivatal nyilvánosságra hozza a honlapján, és az adatok onnan csak két év elteltével kerülhetnek le. Amíg szerepelnek a listán, esélyük sincs a költségvetési forrásból finanszírozott pályázatokon, a részvételi lehetőséget ugyanis az államháztartási jogszabályok jellemzően kizárják. Ezért sokak számára kedvező lehet a nemrég bevezetett újítás, amely jogbiztonsági szempontból is fontos változás. A feltételeket teljesítő cégeknek 2025. július 5-től már nemcsak a foglalkoztatásfelügyeleti hatóság vezette listájáról lehet lekerülni, hanem a NAV vezette listákról is.

Az új szabályozás szerint a NAV évente legfeljebb egyszer benyújtott kérelem alapján törölheti az adatokat. Ha a kérelmező megfelel a feltételeknek, és befizeti az úgynevezett közzétételt kiváltó bírságot, amely az eredeti mulasztási bírság tízszerese, akkor automatikusan lekerül a listáról.

A NAV továbbra is következetesen fellép az adóügyi jogsértések ellen, ugyanakkor felkínálja, hogy a vállalkozások éljenek a szankció megváltásának lehetőségével. Az új jogintézményt részletesen ismertető, sokak számára hasznos tájékoztató már elérhető a NAV honlapján.

