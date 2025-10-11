Rendkívüli

Váratlan helyen bukkant fel Orbán Viktor

balatoni térség turizmus

Ősszel is jól fogy a tóparton ez a cukrásztermék

Rákattantak a turisták a balatoni fagyizásra.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 10:47
A 2016-os Balaton fagyija címet elnyert Vulkánok ajándéka elnevezésű fagylaltot helyezik a pultba a balatonmáriafürdői Florida fagyizóban 2016. május 20-án. MTI Fotó: Varga György
Bár a naptár szerint ősz van, a Balaton térségében egyre több vállalkozás gondolja újra a szezonalitás fogalmát. Az őszi fagylaltozás egyre népszerűbb, és ez a trend világosan mutatja: a balatoni turizmus már messze nem csak a nyári hónapokra koncentrálódik. A legtöbb helyen nem zártak be augusztus végével, a cukrászdák többsége október végéig várja fagyival turistákat – írta közleményében a Balatoni Turizmus Szövetség.

A fagylaltozók példája jól jelzi, hogy a helyi vállalkozók rugalmasan alkalmazkodnak a kereslethez. Balatonfüreden a Bagaméri fagylaltozó például egészen október végéig nyitva tart, és még ilyenkor is kínálja „az ország fagylaltját”. Márton Sándor cukrászmester szerint: 

A vendégek ma már nem csak nyáron keresik a fagylaltot. Ősszel is sokan jönnek kirándulni, és számukra ez ugyanúgy élmény, mint egy kávé vagy sütemény.

Balatonalmádiban az Amaretto fagyizó tulajdonosa, Varga Tamás – a korábbi Balaton fagyija díjazott – is megerősíti a szezon eltolódását:

Még novemberben is akadnak vendégek, akik kifejezetten fagyizni jönnek. A hidegebb napokra pedig kitaláltuk a ’retro jellegű meleg fagyit’.

A tihanyi Erzsike fagyizó szintén nyitva marad a hűvösebb időszakban, forralt bort és meleg italokat kínálva a fagylalt mellé.

Éskovács Péter kommunikációs szakember szerint: Sok turisztikai és szállodai marketinges az irodájából, táblázatok alapján próbálja meghatározni, mi működik a Balatonnál. Csakhogy a valóság nem az adatokban, hanem a terepen, az emberek viselkedésében mutatkozik meg.

A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke, Fekete Tamás úgy látja, a fagylalt mára önálló turisztikai vonzerővé vált: 

Ez elsősorban a kreatív cukrászdáknak köszönhető, de a szövetség kommunikációs munkája és a már tizenkettedik éve megrendezett Balaton fagyija választás is hozzájárult ahhoz, hogy ősszel is sokan látogassanak a régióba.

2024-ben a Balaton több mint hárommillió vendéget fogadott – ez közel hétszázalékos növekedés 2023-hoz képest. A vendégéjszakák száma meghaladta a kilencmilliót, amelynek jelentős részét már nemcsak nyáron, hanem az őszi, téli és tavaszi időszakban töltötték el a látogatók. A fagylaltos kínálat mellett a cukrászdák forralt borral, süteményekkel és szezonális ajánlatokkal is sikeresen bővítik bevételeiket.

Az újonnan indított Balaton sütije program – a VisitBalaton365 kezdeményezésére – szintén erősíti a régió gasztronómiai vonzerejét és hozzájárul a négy évszakos turizmus fejlődéséhez.

A Balatoni Turizmus Szövetség tapasztalatai szerint a balatoni vendéglátás szereplői egyre tudatosabban reagálnak a fogyasztói szokások átalakulására. Ennek köszönhetően a térség turisztikai szezonja fokozatosan kiszélesedik, és egyre több az olyan látogató, aki évszaktól függetlenül visszatér a Balatonhoz.

