Akciózó bankok, induló lakásépítések, csökkenő albérletárak – ez történt, mióta elindult az Otthon start

Egy hónapja startolt el a fix 3 százalékos hitelprogram, amely nemcsak szuperstartot vett, hanem továbbra is óriási érdeklődés övezi – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerdán a Facebook-oldalán. Panyi Miklós az Otthon start első hónapjának mérlegét ismertetve közölte, naponta átlagosan ezer esetben indult el a hiteligénylés folyamata, sok tízezer érdeklődő, több ezer szerződéskötés folyamatban van. „Az érdeklődés országos! A bankok dolgoznak, az ügyintézés gördülékeny” – emelte ki.

Sok fiatalnak jelenti az Otthon start a biztos kezdetet. / Fotó: Kállai Márton Szabad Föld

Az Otthon start beindította a bankok közt a versenyt

Az államtitkár megjegyezte: több száz esetben a teljes hitelügyintézés végbement, és az igénylők már megkapták az igényelt hitelösszeget, így pár hét alatt már több száz fiatal vált elsőingatlan-tulajdonossá a programnak köszönhetően. Hozzátette: részletes adatok október közepén várhatók.

Kitért arra is, hogy a bankok között beindult a verseny: három bank már bement a 3 százalékos kamat alá, emellett minden pénzintézet további jelentős kedvezményeket ad az igénylőknek. Panyi Miklós írt arról is, hogy „megérkeztek az eladók is”, éves alapon 20-30 százalékkal több ingatlanhirdetést adtak fel szeptemberben. „Az Otthon starttal megvásárolható ingatlanok száma a kiugró tranzakciós számok ellenére bővült” – fűzte hozzá.

Megmozdult az ország, többéves csúcs fog megdőlni

„Az elemzők egyöntetűen megerősítik, hogy az idei ingatlanpiaci forgalom többéves csúcsot fog megdönteni. Megmozdult az ország!” – fogalmazott az államtitkár, aki közölte azt is, hogy érkeznek az új lakások: harmincezer új lakás építésére érkezett kérelem pár hét alatt, további 10-15 ezer érkezhet a következő hetekben. Még az idén indulni fog sok ezer lakásfejlesztés a fiatalok számára, lesz miből válogatni, és lendületet vesz az építőipar – írta, hozzátéve, hogy októberben több bejelentés érkezik erről. Panyi Miklós szerint megállt az albérletárak növekedése, sőt sok helyen már elindult a csökkenés.

Tartós folyamatra számítunk! Nemcsak az elsőotthon-vásárlók, az eladók, az építőipar, hanem az albérletben élők is nyerni fognak a programmal

– hangoztatta az államtitkár. Közölte továbbá, hogy elindult a Startolj rá! applikáció, amely szerdán új funkciókkal bővül, és amelyet már harmincezren letöltöttek. „Folyamatosan dolgozunk a program megújításán. A részletekről hamarosan beszámolunk! Nagyon lendületes és eredményes októberre számítunk. Fiatalok, saját lakásra fel!” – zárta sorait Panyi Miklós.