Otthon start: igazolódnak a várakozások, az eladók is piacra léptek

Elkészült az első teljes havi mérleg a szeptemberben elindult Otthon start program hatásáról. Az Ingatlan.com a szeptemberi kínálatot és keresletet összegző elemzése szerint bár szeptemberben minimálisan mérséklődött a kereslet havi alapon, de éves összevetésben továbbra is erős bővülés látszik. Szeptemberben több mint 360 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladásra szánt lakóingatlanokra, ami időarányosan hat százalékkal elmarad az augusztusi szinttől. Tavaly szeptemberhez viszonyítva ugyanakkor masszívan, 34 százalékkal erősödött a kereslet.

Az áremelkedés ütemét a kereslet és a kínálat viszonya határozza meg. Fotó: Szabó Miklós

Budapesten harminc százalékkal nőtt a telefonhívások száma éves összevetésben, de ezzel a főváros messze nem kiemelkedő. A kereslet

Győr-Moson-Sopron, Tolna és Fejér vármegyében nőtt leginkább

tavaly szeptemberhez képest, sorrendben 65, 62 és 55 százalékkal. Jól mutatja a felfokozott lakáspiaci helyzetet, hogy a leggyengébb bővülést mutató vármegyékben, Baranyában, Somogyban és Zalában is két számjegyű, 10-17 százalékos volt a kereslet növekedése.

Szeptemberben megérkeztek az eladók és az új lakások is a piacra

– Az augusztusi keresleti boomot meglovagolva szeptemberben már az eladók is egyre nagyobb számban jelentek meg a piacon, emiatt pedig a friss kínálat is ugrásszerűen bővült. Országosan több mint 38 ezer lakóingatlant hirdettek meg eladásra szeptemberben a tulajdonosok és ingatlanközvetítők. Ennyi friss hirdetésre legutóbb évekkel ezelőtt, 2021 tavaszán volt példa. Havi szinten ez az érték 29, éves összevetésben pedig 23 százalékos bővülést jelent. Az Otthon start programban érdekelt elsőlakás-vásárlók tehát a szélesebb kínálatból válogathatnak, ami élénkítőleg hat a fix 3 százalékos hitelnek nem megfelelő ingatlanok piacára is” – mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A szakember kifejtette: – Azok az eladók, akiktől az első lakásvásárlók veszik meg az otthonukat, könnyebben tudnak továbblépni. Őket viszont a legtöbb esetben már nem köti se a másfél milliós négyzetméterár-korlát, sem pedig 100-150 milliós árhatár. Ennek a folyamatnak, vagyis a lakáspiaci láncreakciónak az egyik nagy nyertese lehet az új építésű lakások piaca.