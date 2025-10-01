Otthon start: igazolódnak a várakozások, az eladók is piacra léptek

Rendkívüli

A kiemelkedően erős augusztus után minimálisan, havi szinten hat százalékkal csökkent a kereslet szeptemberben az eladó lakóingatlanok iránt, ennek ellenére rendkívül erős hónapot zárt szeptemberben a lakáspiac. A lakáspiac kínálati oldalára sem lehet panasz, érezhető az Otthon start hatása. Több mint 38 ezer eladó lakás és ház jelent meg újonnan a kínálatban, ennyi friss hirdetésre legutóbb 2021 tavaszán volt példa. Ráadásul ez havi szinten 29, éves összevetésben pedig 23 százalékos bővülést jelent.

2025. 10. 01. 10:35
Az újépítésű lakások kínálata is nőtt, azoké, amelyek Otthon start segítségével megvehetők Forrás: Kurucz Árpád
Elkészült az első teljes havi mérleg a szeptemberben elindult Otthon start program hatásáról. Az Ingatlan.com a szeptemberi kínálatot és keresletet összegző elemzése szerint bár szeptemberben minimálisan mérséklődött a kereslet havi alapon, de éves összevetésben továbbra is erős bővülés látszik. Szeptemberben több mint 360 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladásra szánt lakóingatlanokra, ami időarányosan hat százalékkal elmarad az augusztusi szinttől. Tavaly szeptemberhez viszonyítva ugyanakkor masszívan, 34 százalékkal erősödött a kereslet.

otthon start, 20160711 BudapestDuna House ingatlanirodaIngatlan- és HitelközvetítésFotó: Szabó Miklós SZMMW Archívum Népszabadság
Az áremelkedés ütemét a kereslet és a kínálat viszonya határozza meg. Fotó: Szabó Miklós

Budapesten harminc százalékkal nőtt a telefonhívások száma éves összevetésben, de ezzel a főváros messze nem kiemelkedő. A kereslet 

Győr-Moson-Sopron, Tolna és Fejér vármegyében nőtt leginkább

 tavaly szeptemberhez képest, sorrendben 65, 62 és 55 százalékkal. Jól mutatja a felfokozott lakáspiaci helyzetet, hogy a leggyengébb bővülést mutató vármegyékben, Baranyában, Somogyban és Zalában is két számjegyű, 10-17 százalékos volt a kereslet növekedése.

 

Szeptemberben megérkeztek az eladók és az új lakások is a piacra

– Az augusztusi keresleti boomot meglovagolva szeptemberben már az eladók is egyre nagyobb számban jelentek meg a piacon, emiatt pedig a friss kínálat is ugrásszerűen bővült. Országosan több mint 38 ezer lakóingatlant hirdettek meg eladásra szeptemberben a tulajdonosok és ingatlanközvetítők. Ennyi friss hirdetésre legutóbb évekkel ezelőtt, 2021 tavaszán volt példa. Havi szinten ez az érték 29, éves összevetésben pedig 23 százalékos bővülést jelent. Az Otthon start programban érdekelt elsőlakás-vásárlók tehát a szélesebb kínálatból válogathatnak, ami élénkítőleg hat a fix 3 százalékos hitelnek nem megfelelő ingatlanok piacára is” mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A szakember kifejtette: – Azok az eladók, akiktől az első lakásvásárlók veszik meg az otthonukat, könnyebben tudnak továbblépni. Őket viszont a legtöbb esetben már nem köti se a másfél milliós négyzetméterár-korlát, sem pedig 100-150 milliós árhatár. Ennek a folyamatnak, vagyis a lakáspiaci láncreakciónak az egyik nagy nyertese lehet az új építésű lakások piaca.

Havi szinten Budapesten, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyében nőtt a tulajdonosok és ingatlanközvetítők által feladott hirdetések száma, mégpedig 39 százalékkal. Éves összehasonlításban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye utcahosszal vezet a 71 százalékos bővülésével, utána következik Heves és Győr-Moson-Sopron, ahol 38, illetve 35 százalékkal nőtt a friss kínálat.

 

Csak a kínálatbővülés foghatja vissza a drágulás ütemét

A hirdetésfeladások növekvő számának köszönhetően szeptember végén már 135 ezer eladó lakóingatlanból választhattak a vevőjelöltek, ami három százalékkal meghaladja az augusztus végére jellemző 131 ezres szintet. Balogh László hozzátette, az országos kínálatban szeptember végére több mint százezer eladó lakóingatlan-hirdetés felelt meg a 3 százalékos hitel feltételeinek, ami közel háromezerrel több, mint egy hónappal ezelőtt. Budapesten viszont az otthon startos ingatlanok száma közel ezer darabbal nőtt egy hónap alatt, viszont az arányuk jóval alacsonyabb: a több mint 34 ezer eladó fővárosi lakóingatlanból 13 ezer teljesíti a feltételeket. Ugyanakkor szeptember végén közel négyezer hirdetésben kínáltak új építésű budapesti lakóingatlanokat, amelyek 21 százaléka megfelel az Otthon start program feltételeinek, ez az arány pedig növekedést jelent az augusztus végi 18 százalékhoz képest. A budapesti Otthon start programos újlakás-hirdetések száma több mint kétszáz darabbal nőtt szeptember végére, mivel a fejlesztők már elkezdték értékesíteni azokat az új lakásokat, amiket a 3 százalékos hitelre lehet megvásárolni. 

– Fontos látni azt is, hogy a beruházók sok esetben csak a típuslakásokat hirdetnek, tehát a tényleges kínálatbővülés a gyakorlatban ennél jóval nagyobb. Csak az elmúlt hetekben öt-tízezer Otthon start programos  új lakás építéséről érkezett bejelentés, és néhány nagyobb fejlesztő további tízezer új lakással áll startra készen, hogy piacra lépjenek – fogalmazott Balogh László.

A szakember a jövőről szólva azt mondta, 

az elkövetkező hónapokban a kereslet és a kínálat új egyensúlya lesz meghatározó abban, hogy a lakásárak milyen tempóban emelkednek tovább.

Jelenleg ugyanis az intenzív kereslet miatt növekvő pályán vannak, de a kínálat szeptemberben indult látványos bővülése lassíthatja az áremelkedést a lakáspiacon.

