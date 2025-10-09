Kiderült, mennyi idő alatt térül meg az Otthon start egy albérlethez képest

Rendkívüli

A szeptemberben indult Otthon start program jelentős keresletélénkülést hozott a lakáspiacon, hiszen sokan igyekeznek kihasználni a 6-7 százalékos piaci hitelek helyett elérhető 3 százalékos kedvezményes kamatozású konstrukciót. Az MBH Jelzálogbank legfrissebb elemzése szerint a támogatott hitelnek köszönhetően Budapesten átlagosan fél évvel korábban megtérülhet a vásárlás a bérléshez képest. A főváráson kívül pedig Miskolcon fizetődhet ki a leghamarabb a befektetés.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 13:02
lakás ingatlan adás vétel eladás szerződés bérlet albérlet kulcs 2016 08 01 Fotó: Kállai Márton Szabad Föld/Kállai Márton
Valódi társadalmi igényt szolgál ki az Otthon start Fotó: Szabad Föld / Kállai Márton
Az MBH Jelzálogbank elemzése elsősorban a fiatal bérlők helyzetére fókuszált, akik saját ingatlan vásárlását fontolgatják, akár gyermekvállalással, akár anélkül. Esetükben a bérlés és a vásárlás közötti döntés komoly pénzügyi mérlegelést igényelhet: a bérleti díjak és a lakásárak alakulása, a hitelfelvétel és a beköltözés, a felújítás költségei, az ügyvédi díj és az alternatív befektetések hozamai mind befolyásolhatják, mikor és hol éri meg jobban saját lakást venni.

Otthon start
Az Otthon start az egyik budapesti kerületben és egy megyei jogú városban kiemelkedően megtérülőnek számít
(Fotó: MBH Jelzálogbank)

Az MBH Index elemzői a korábbi évekhez hasonlóan kiszámították a fedezeti időtávokat, vagyis azt a minimum időt, amit az adott lakásban töltve a bérlés és a vásárlás költségei megegyeznek. Amennyiben valaki ennél hosszabb ideig tervez az ingatlanban élni, akkor a vásárlás bizonyulhat optimálisnak számára, míg korábbi költözésnél pénzügyi szempontból inkább a bérlés felé billenhet a mérleg nyelve. Ebből pedig a következő megállapítás született: 

az Otthon start több helyen is a vásárlást teheti vonzóbbá a bérléssel szemben

„Bár a lakásárak jövedelmekhez viszonyított aránya az elmúlt években romlott a jelentős lakásárnövekedés hatására, ma jóval több állami támogatás érhető el, mint korábban. Az Otthon start program bevezetésével pedig már azok a fiatalok is számottevő segítséget kaphatnak, akik még nem terveznek előre gyermekvállalást, így a saját otthon megteremtésének lehetősége számukra is reálisabbá válhat” – emelte ki Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója.

Az elemzők kalkulációi szerint a 6-7 százalékos piaci hitelekkel számolva Budapesten a fedezeti időtáv átlagosan hat év körül alakult, a legalacsonyabb a VIII. kerületben (4 év felett), a legmagasabb a XII. kerületben (10,5 év felett) volt. A vizsgált megyei jogú városokban – Debrecenben, Győrben, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Szegeden és Veszprémben 2,6 és nyolc év között mozgott a mutató, Miskolcon a legrövidebb, Szegeden a leghosszabb idővel.

Az Otthon start hatása a számokban is látszik: ugyanis a kedvezményes hitellel kalkulálva csökkentek a fedezeti időtávok. Budapest vizsgált kerületeiben és a vizsgált vidéki városokban a támogatott hitelprogram figyelembevételével számolt fedezeti idő 2,4 és hozzávetőleg tíz év közötti távra csökkent.

A fővárosban átlagosan 5,6 évvel lehet számolni, ami mintegy fél évvel kevesebb, mint a támogatott hitel nélkül. A leggyorsabban a VIII. kerületben térülhet meg a vásárlás (kevesebb mint négy év), míg a leghosszabb időtávot a 12. kerület mutatta csaknem 10 évvel. A VII. és a XXI. kerületben 4 év, a VI. és a X. kerületben 4,6 év volt ez az időtáv, de a XIII. kerületben is öt év alatt maradt (4,9 év).

A vidéki városok közül Miskolcon már 2,4 év után megérheti a vásárlás, míg Szegeden valamivel több mint hét év kell ahhoz, hogy a bérléshez képest kedvezőbb döntés legyen saját lakást venni. Kecskeméten 4,6, Veszprémben 4,4, Győrben 4,2, Pécsen 4, Debrecenben 3,9, Nyíregyházán 3,7 évre mérséklődött a modell szerint a fedezeti időtáv az Otthon start hitellel számolva.

Az elemzés összhangban van azzal, amiről korábban írtunk, miszerint főleg a nagyobb városok piacára lesz hatással az Otthon start, viszont nem a legnépszerűbb települések lesznek még inkább keresettek, hanem azok, ahol még megfizethetőbbek az ingatlanárak, és van boldogulási lehetőség is.

Az MBH Banknál rámutattak, hogy a program valódi társadalmi igényt szolgál ki. Az MBH Banknál az igénylők átlagéletkora 36 év, az általuk választott ingatlanok átlagos értéke pedig 43 millió forint. Ezek az adatok is jól tükrözik, hogy a program elsősorban azokat a fiatalokat és családalapítókat szólítja meg, akik valóban első otthonukat keresik. Az MBH Index legfrissebb elemzése is megmutatja, hogy a támogatott hitel valóban közelebb hozza a fiatalokat lakáscéljaik megvalósításához. Mivel a kedvezményes hitel révén több budapesti kerületben és vidéki városban is jelentősen hamarabb megtérülhet a vásárlás a bérléshez képest, a saját otthon elérése egy reális, elérhető lehetőség lett.

