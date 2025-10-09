Kiderült, mennyi idő alatt térül meg az Otthon start egy albérlethez képest

Az MBH Jelzálogbank elemzése elsősorban a fiatal bérlők helyzetére fókuszált, akik saját ingatlan vásárlását fontolgatják, akár gyermekvállalással, akár anélkül. Esetükben a bérlés és a vásárlás közötti döntés komoly pénzügyi mérlegelést igényelhet: a bérleti díjak és a lakásárak alakulása, a hitelfelvétel és a beköltözés, a felújítás költségei, az ügyvédi díj és az alternatív befektetések hozamai mind befolyásolhatják, mikor és hol éri meg jobban saját lakást venni.
Az MBH Index elemzői a korábbi évekhez hasonlóan kiszámították a fedezeti időtávokat, vagyis azt a minimum időt, amit az adott lakásban töltve a bérlés és a vásárlás költségei megegyeznek. Amennyiben valaki ennél hosszabb ideig tervez az ingatlanban élni, akkor a vásárlás bizonyulhat optimálisnak számára, míg korábbi költözésnél pénzügyi szempontból inkább a bérlés felé billenhet a mérleg nyelve. Ebből pedig a következő megállapítás született:
az Otthon start több helyen is a vásárlást teheti vonzóbbá a bérléssel szemben
„Bár a lakásárak jövedelmekhez viszonyított aránya az elmúlt években romlott a jelentős lakásárnövekedés hatására, ma jóval több állami támogatás érhető el, mint korábban. Az Otthon start program bevezetésével pedig már azok a fiatalok is számottevő segítséget kaphatnak, akik még nem terveznek előre gyermekvállalást, így a saját otthon megteremtésének lehetősége számukra is reálisabbá válhat” – emelte ki Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója.
Az elemzők kalkulációi szerint a 6-7 százalékos piaci hitelekkel számolva Budapesten a fedezeti időtáv átlagosan hat év körül alakult, a legalacsonyabb a VIII. kerületben (4 év felett), a legmagasabb a XII. kerületben (10,5 év felett) volt. A vizsgált megyei jogú városokban – Debrecenben, Győrben, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Szegeden és Veszprémben 2,6 és nyolc év között mozgott a mutató, Miskolcon a legrövidebb, Szegeden a leghosszabb idővel.
Az Otthon start hatása a számokban is látszik: ugyanis a kedvezményes hitellel kalkulálva csökkentek a fedezeti időtávok. Budapest vizsgált kerületeiben és a vizsgált vidéki városokban a támogatott hitelprogram figyelembevételével számolt fedezeti idő 2,4 és hozzávetőleg tíz év közötti távra csökkent.
A fővárosban átlagosan 5,6 évvel lehet számolni, ami mintegy fél évvel kevesebb, mint a támogatott hitel nélkül. A leggyorsabban a VIII. kerületben térülhet meg a vásárlás (kevesebb mint négy év), míg a leghosszabb időtávot a 12. kerület mutatta csaknem 10 évvel. A VII. és a XXI. kerületben 4 év, a VI. és a X. kerületben 4,6 év volt ez az időtáv, de a XIII. kerületben is öt év alatt maradt (4,9 év).