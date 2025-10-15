Otthon start: rekordon az első lakást vásárlók aránya, ezeket keresik

A Duna House adatai szerint szeptemberben országos szinten rekordmagas, közel 40 százalékos arányt értek el az első lakást vásárlók. A mutató Budapesten 39 százalék, vidéken pedig 40 százalék volt, ami nemcsak az év korábbi hónapjaihoz képest jelentős növekedés – amikor a fővárosban 12-36 százalék, vidéken pedig 27-32 százalék között mozgott a mutató –, hanem az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva is figyelemre méltó, hiszen 2024 szeptemberében Budapesten 24 százalék, vidéken 30 százalék volt ez az arány – közölte a vállalat. Az Otthon start program hatása tehát kezd beérni.

Hatalmas az érdeklődés az Otthon start programra, rekordon az első lakást vásárlók aránya/Fotó: NurPhoto via AFP

Sok a fiatal vásárló az Otthon start programban

A fiatal korosztály aktivitása is látványosan nőtt. A 20-30 éves vevők aránya

Budapesten 23 százalék,

vidéken 17 százalék volt szeptemberben,

szemben az egy évvel korábbi 13 százalékos és 15 százalékos értékekkel. Ez azt mutatja, hogy a fiatalabb generáció a támogatási programok és a kedvezőbb hitelfeltételek révén egyre nagyobb számban tud belépni a lakáspiacra. A korosztály növekvő súlya különösen a fővárosban szembetűnő, ahol 10 százalékponttal nőtt a jelenlétük egyetlen év alatt.

Az első lakásvásárlók által kiszemelt ingatlanok átlagára: Budapesten 67,2 millió forint, az átlagos alapterület pedig 60 négyzetméter volt szeptemberben,

vidéken 50 millió forint és 87 négyzetméter jellemezte a tipikus tranzakciókat. A különbségek jól mutatják a fővárosi kompakt, kisebb lakások iránti erős keresletet, valamint a vidéki piacon jellemző tágasabb, családi jellegű otthonok népszerűségét.

A szeptemberi adatok egyértelműen jelzik, hogy az Otthon start program (OSP) életbe lépése érezhetően élénkítette a fiatalabb korosztály keresletét. A támogatások és a programhoz kapcsolódó kedvezőbb finanszírozási lehetőségek sok háztartás számára most először tették elérhetővé a lakáshoz jutást. A Duna House elemzése szerint a szeptemberi rekordarány a támogatások mellett a bizalom visszatérésének is köszönhető: a vevők egyre nagyobb hányada lát reális esélyt arra, hogy saját tulajdonú ingatlanba költözzön. Az év hátralévő hónapjaiban a cég további élénkülést vár az első lakásvásárlók körében, különösen, ha a kedvező finanszírozási környezet fennmarad.