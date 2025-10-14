Otthon start: nullás igazoláshoz itt a gyorsabb megoldás

Jelenleg mintegy 240 ezren szerepelnek a Nemzeti adó- és Vámhivatal (NAV) Köztartozásmentes Adózói Adatbázisában (KOMA), ők bármikor, külön kérelem nélkül, gyakorlatilag folyamatosan tudják igazolni, hogy nincs tartozásuk, illetve valamennyi bevallási és befizetési kötelezettségüknek eleget tettek. Az adatbázisba akár online is kérheti felvételét, aki megfelel a köztartozás-mentesség feltételeinek, ehhez a KOMA-kérelmet kell benyújtania az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) – közölte az adóhivatal. A nullás igazolás gyors beszerzése hasznos lehet az Otthon start hitel benyújtásakor.

Az Otthon start hitelhez nyújt szolgáltatásokat a NAV. Fotó: Shutterstock

Ha a NAV mindent rendben talál, a kérelem benyújtását követő hónap 10-én felveszi az adatbázisba, ahol mindaddig szerepelhet, amíg megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek – ezt a NAV mindig a hónap utolsó napjára vonatkozóan vizsgálja. A hitelkérelmek egyszerűbb, személyes ügyintézés nélküli benyújtását egy másik NAV-fejlesztés is segíti: a NAV Ügyfélportáljáról hitelesített online keresetkimutatás is kérhető. A kimutatás hitelesen tanúsítja a lekérdező magánszemély jövedelem- és járulékadatait 12 hónapra visszamenőleg, a munkáltató, illetve kifizető bevallásai alapján. A NAV-aláírással ellátott PDF-dokumentum néhány gombnyomással lekérhető, és tovább is küldhető a hitelintézeteknek. Az egyszerű és biztonságos online NAV-szolgáltatások Ügyfélkapu+ vagy DÁP-hozzáféréssel érhetők el. Aki otthona kényelméből intézné adóügyeit, például a gépjárműadót, az szja-bevallást vagy akár az adóelőleg-nyilatkozatot, érdemes regisztrálnia.

