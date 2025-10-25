panellakásingatlanlakás

Ezt érdemes megnézni: itt a legdrágább és legolcsóbb panellakások listája!

A panelpiacon is nagyon széles skálán mozognak az árak. Az ingatlan.com aktuális kínálata alapján ma már a panellakások között is akadnak százmillió forint feletti ingatlanok, miközben a legolcsóbbak ára bőven tízmillió alatt marad.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 9:35
Széles skálán mozognak a panellakások miacán az árak Fotó: Bach Máté
A panellakások stabilan őrzik népszerűségüket a hazai lakáspiacon. Jó elhelyezkedésük, praktikus alaprajzuk, a téglaépítésű lakásokhoz képest 25 százalékkal alacsonyabb áruk miatt a vásárlók széles köre számára jelentenek alternatívát. A panellakások a kedvezőbb árszintjük miatt az első lakásvásárlók kedvenceinek is számítanak. Országosan több mint 54 ezer eladó társasházi lakás hirdetése szerepel a kínálatban, amiből a panelek 7300 darabot tesznek ki, vagyis minden hetedik eladó lakás panel építésű. A panelpiacon is nagyon széles skálán mozognak az árak: az ingatlan.com aktuális kínálata alapján ma már a panellakások között is akadnak százmillió forint feletti ingatlanok, miközben a legolcsóbbak ára bőven tízmillió alatt marad. Az ingatlanhirdetési portál az országos kínálatból összegyűjtötte a legdrágább és legolcsóbb panellakások listáját.

Panellakások: 140-155 milliós ár kell a toplista dobogójához

Jelenleg az ország legdrágább panellakása Békásmegyeren, a Zsirai Miklós utcában található, ahol két közel 60 négyzetméteres lakást nyitottak össze. Az így kialakított, 114 négyzetméteres ingatlant 155 millió forintért hirdetik, ami 1,36 millió forintos négyzetméterárnak felel meg. A kilenc éve teljeskörűen felújított, gépesített konyhával rendelkező duplakomfortos lakás a tizedik emeleten van, így panorámát is kínál az eladó szerint.

panellakások
A panellakások piacán nagyon széles skáálán mozognak az árak
Forrás: ingatlan.com

A második helyen egy felújított óbudai, Reviczky ezredes utcai nyolcvan négyzetméteres lakás áll 140 millió forintos árral, ez relatív magas, 1,7 millió forintot meghaladó négyzetméterárat takar. A bronzérmes lakásnak pedig a VIII. kerületi Százados út ad helyet: a 159 négyzetméteres, kétszintes, hétszobás panel 139,9 millió forintért eladó. Ez jelentős ősszeg, ugyanakkor a négyzetméterár kilencszázezer forint alatt marad, ami Budapesten kifejezetten alacsonynak számít.

A tízes toplistán a dobogósok után következik egy III. kerületi, a Gyógyszergyár utcában lévő 85 négyzetméteres, ugyancsak felújított panellakás, amely 138 millió forintért kapott helyet a kínálatban. Majd egy Gazdagréten, a Törökugrató utcában található 67 négyzetméteres, korszerűsített lakás jön a sorban, ezt 133 millió forintért hirdetik, ami közel kétmillió forintos négyzetméterárat jelent.

A vidéki mezőnyt a Balaton déli partja képviseli: a siófoki Liszt Ferenc sétányon, az egykori Hotel Ezüstpart épületében eladó lakás országosan a kilencedik legdrágább panel. A 65 négyzetméteres, felújított ingatlanban  két apartmant hozták létre.  A hetedik emeleten található így balatoni örökpanorámát ígérő ingatlant 119,9 millió forintért kínálják eladásra.

Országosan szintén a legdrágábbak közé tartozik egy káposztásmegyeri 113 négyzetméteres panel 119,9 millió forintért, míg a XIII. kerületi Dráva utcában egy 71 négyzetméteres, modernizált lakás 117,9 millió forintért szerepel a kínálatban.

Egy felújítandó salgótarjáni garzon a legolcsóbb panel

A másik végletet az ország északi része képviseli. A legolcsóbb panellakás Salgótarján Zagyvapálfalva városrészében található, ahol egy 28 négyzetméteres, felújítandó lakás négymillió forintért vásárolható meg, 133 ezer forintos négyzetméteráron.

panellakások
Felújításra szoluló panellakások is akadnak a kínálatban
Forrás: ingatlan.com

Bátonyterenyén, Kurityánban, Ózdon és Borsodnádasdon jellemzően öt–nyolcmillió forint között mozognak az árak, elsősorban kisebb, felújítandó panellakások esetében. A legolcsóbb tízes listát a békési Battonya zárja, 

  • ahol 8,6 millió forintért kínálnak egy ötvennégyzetméteres, kétszobás panellakást, 
  • míg legolcsóbb budapesti panellakás egy 36 négyzetméteres XX. kerületi garzon, amit 39,9 millió forintért árul a tulajdonosa.

 

