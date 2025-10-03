Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem akarunk meghalni Ukrajnáért + videó

SZÉP-kártyacsaláspénzváltásNAV

Szép-kártyával trükköztek, de a NAV gyorsabb volt – így buktak le a csalók

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei az interneten, a közösségimédia-felületein is vizsgálják a lehetséges adóelkerülő tevékenységeket. Egy több ezer tagot számláló Facebook-csoportban virágzott az illegális pénzváltás: Szép-kártya összegeket váltottak készpénzre húszszázalékos jutalékért. A NAV revizorai azonban beszivárogtak a csoportba – és hamar kiderült, kik állnak a több mint kétszázmilliós csalás mögött.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 8:31
illusztráció Fotó: Róka László Forrás: MTVA
Egy több ezer tagot számláló, zárt Facebook-csoportban virágzott az illegális pénzváltás, ahol a tagok Szép-kártya-összegeiket készpénzre válthatták húszszázalékos jutalékért. A látszólag ártalmatlan „szívességi szolgáltatás” valójában szervezett csalás volt: a résztvevők hamis szolgáltatásokat – például nem létező szállásfoglalásokat – számláztak ki, így próbálták leplezni az illegális pénzmozgást. A NAV azonban felfigyelt a gyanús hirdetésekre, és beépülve a csoportba lebuktatta a szervezőket.

SZÉP-kártya, 20210526 SzékesfehérvárIllusztrációNyaralás, szállás, üdülés Széchenyi Pihenő kártyávalFotó: Fehér Gábor FGFejér Megyei Hírlap FMH
Lebuktak a Szép-kártya-csalók Heves vármegyében (Fotó: Fehér Gábor)

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei az interneten, a közösségimédia-felületein is vizsgálják a lehetséges adóelkerülő tevékenységeket. Egy ilyen előzetes elemzés vezette az ellenőröket egy közösségi médiás, egy több mint hatezer tagból álló privát csoporthoz, amelyben 20 százalékos jutalékért ígérték Szép-kártyás összegek készpénzre váltását. A NAV Heves vármegyei revizorai regisztráltak a csoportba és felvették a kapcsolatot a kamuprofil mögé bújt hirdetővel. 

Lebuktatták a csalókat

Az ellenőrök is a szokásos ajánlatot kapták: a Szép-kártyájukon lévő összeget a csoport létrehozói húszszázalékos jutalék levonása után készpénzre váltják. A kapcsolatfelvétel után ötvenezer forint váltásában állapodtak meg a hirdetővel, és személyes találkozót beszéltek meg. Az egyeztetésen kiderült az is, hogy egy szálláshely lesz a Szép-kártyás kifizetés kedvezményezettje, így már sikerült beazonosítani a pénzváltó kamuprofil mögötti valós szereplőket. A találkozó létrejött, az ellenőrök a vizsgálat során kiderítették, hogy a csoportot többen működtették közösen, a pénzváltásból származó bevételen pedig osztoztak. Az online számlaadatok alapján az adózók csaknem kétezer olyan számlát állítottak ki, melyeken feltüntetett szolgáltatások valójában nem valósultak meg, ezzel összesen majdnem 44 millió forint jutalékot realizáltak. A Facebook-csoport ügyfelei a vizsgált időszakban összesen 202 millió forint Szép-kártyás összeget váltottak készpénzre. Az adóhivatali eljárás folyamatban van, az illegális pénzváltók a mulasztási bírság, valamint az eltitkolt bevételeik után fizetendő adó megfizetésén túl a súlyos és szándékos adóelkerülés miatt adóbírsággal is számolhatnak.

