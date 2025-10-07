Káoszt nem, de tartós bizonytalanságot okoznak az ismétlődő légiközlekedési sztrájkok

Ugyan augusztusban is a Közel-Kelet konfliktusa volt a fennakadások legfőbb mozgatórugója, de ismét előtérbe kerültek a sztrájkok – számolt be augusztusi Flight Disruption Reportjában a Kiwi.com, amely 19 ipari sztrájkot dokumentált. A Kiwi.com, a légi közlekedéssel kapcsolatos legfontosabb aggodalmak megoldására is összpontosító globális utazási technológiai vállalat közzétette augusztusi jelentését a repülőjáratokat érintő fennakadások főbb okairól.

Nem bénították le Európát a légiközlekedési sztrájkok, de tartós bizonytalanságot okoztak . Fotó: DPA/Steffen Trumpf

Egy év alatt 229 százalékkal nőtt a légiközlekedési sztrájkok száma

Ahogy júniusban és júliusban, úgy augusztusban is főként a Közel-Kelet konfliktusa volt a fennakadások legfőbb mozgatórugója, mintegy 76,71 százalékban, amelyet az ipari akciók (4,18), majd az időjárás (2,08) százalékban követtek. A teljes fennakadási arány valamivel magasabb volt, mint 2024 azonos időszakában: 0,17 százalékpontos emelkedés tavalyhoz képest.

Bár összességében nem a sztrájkok okozták a legtöbb fennakadást, az előző évhez képest 229 százalékkal nőtt az ilyen esetek száma.

A sztrájkfenyegetettség önmagában is nagy aggodalommal tölti el az utazókat, hiszen még ha a sztrájkot végül le is fújják, az bizonytalanságot okoz. Tom Parry, a Kiwi.com üzleti reziliencia vezetője szerint augusztusban az európai utazási környezetet nem a széles körű káosz, hanem a tartós bizonytalanság jellemezte. Csak ebben a hónapban 19 iparági sztrájkot követtek nyomon. A sztrájkok hatása, úgy véli, nagyon különböző lehet.

Egy rövid munkabeszüntetés, amelyben a repülőtéri biztonsági személyzet 30 százaléka vesz részt, helyi késéseket okoz, míg egy hosszabb, a pilóták 80 százalékát érintő akció egy egész hálózatot megbéníthat.

Hosszabb sztrájkok Európában

A nyár utolsó hónapjában többfelé is hosszabb sztrájkok zavarták a kontinens légi közlekedését.

Portugáliában a poggyászkezelő személyzet sztrájkja július 25-én kezdődött, eredetileg szeptember 1-jéig tartott volna. Augusztus 14-én lefújták, miután megállapodás született a vállalat vezetőségével.

Franciaországban, egészen pontosan Marseille-ben légiforgalmi irányítók sztrájkoltak augusztus 7-én, 29-én, valamint szeptember 1-jén és 12-én. Itt gyakoriak a hasonló sztrájkok, amelyek kevés előzetes értesítéssel járnak. Jellemzője, hogy kiterjedt légteret érintenek, és nemcsak az Marseille-be tartó vagy onnan induló járatokat zavarják meg, hanem főként azokat, amelyek áthaladnak a légtéren, így a Spanyolország, Portugália, valamint Dél- és Közép-Európa között közlekedő járatokat.

Spanyolországban a Ryanair társaságot érintő földi személyzet sztrájkja augusztus 15-én kezdődött, és minden szerdán, csütörtökön, szombaton és vasárnap megismétlődik egészen december 31-ig, 12 nagy spanyol repülőtéren: Alicante, Barcelona, Girona, Ibiza, Lanzarote, Madrid, Malaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife és Valencia repterén.

Szintén Spanyolországot sújtotta a poggyászkezelő vállalat sztrájkja, amely a WizzAirt, a Norwegian Air Internationalt, az easyJetet, a Norwegian Long Hault, a Turkish Airlinest, a British Airwayst, az Iberiát, az Emiratest és az American Airlinest érintette. A megmozdulás augusztus 15-én kezdődött, majd folytatódott augusztus 23-án, 24-én, 30-án és 31-én.

Úgyszintén Spanyolországban, Madridban a biztonsági személyzet határozatlan idejű sztrájkja okoz hosszabb várakozási időket a biztonsági ellenőrzésnél. A sztrájk szeptember 14-e óta tart, időtartama bizonytalan.

Szerbia és Montenegró is érintett: itt a légiforgalmi irányítói sztrájkok augusztus 19-én kezdődtek, és szeptember végéig folytatódtak. Az országokba tartó és onnan induló járatokat nem érintették, de a légtérben korlátozásokat vezettek be.

Hollandiában a KLM-et érintő földi személyzeti sztrájkok zajlottak szeptember 10-én, 16-án és 22-én.

Európán kívül is számos sztrájk volt

Kanadában az Air Canada és az Air Canada Rouge légiutas-kísérői augusztus 15. és 18. között terveztek sztrájkot, amelyet végül augusztus 20-ig meghosszabbítottak. Argentínában a légiforgalmi irányítók sztrájkja augusztus 22-én kezdődött, eredetileg augusztus 30-ig tartott volna, de augusztus 27-én lefújták. Tunéziában a légiforgalmi irányítói sztrájk augusztus 30. és szeptember 1. között zajlott.

A „Kiwi.com Guarantee” rugalmasságot ad az utasoknak, akik azonnali visszatérítést kaphatnak a törölt járatokért, és késlekedés nélkül új foglalást intézhetnek.

Ennek a keretében augusztusban a Kiwi.com több mint félmillió euró támogatást nyújtott az érintett ügyfeleknek, hogy azonnal pótolni tudják fennakadt járataikat.