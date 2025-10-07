Rendkívüli

Ez fájni fog Magyar Péternek: tovább zsugorodott a Tisza, stabilan vezetnek a kormánypártok

  Magyar Nemzet
  Gazdaság
  Káoszt nem, de tartós bizonytalanságot okoznak az ismétlődő légiközlekedési sztrájkok
légiközlekedéssztrájkhullámforgalomirányításrepülőtér

Káoszt nem, de tartós bizonytalanságot okoznak az ismétlődő légiközlekedési sztrájkok

Nem a káosz, hanem a tartós bizonytalanság jellemezte a repülést augusztusban. A Közel-Kelet konfliktusa mellett a sztrájkok okozták a legtöbb fennakadást ezekben a hetekben Európában, ahol egyebek mellett Portugália, Franciaország, Szerbia, Montenegró és Spanyolország légiközlekedése is érintett volt, ráadásul utóbbi helyzetét két különböző sztrájk is súlyosbította augusztusban, néhány hete pedig újabb kezdődött.

2025. 10. 07. 14:02
Az oslói repülőtéren Fotó: STEFFEN TRUMPF Forrás: DPA
Ugyan augusztusban is a Közel-Kelet konfliktusa volt a fennakadások legfőbb mozgatórugója, de ismét előtérbe kerültek a sztrájkok – számolt be augusztusi Flight Disruption Reportjában a Kiwi.com, amely 19 ipari sztrájkot dokumentált. A Kiwi.com, a légi közlekedéssel kapcsolatos legfontosabb aggodalmak megoldására is összpontosító globális utazási technológiai vállalat közzétette augusztusi jelentését a repülőjáratokat érintő fennakadások főbb okairól.

légiforgalmi sztrájkok
Nem bénították le Európát a légiközlekedési sztrájkok, de tartós bizonytalanságot okoztak . Fotó: DPA/Steffen Trumpf

Egy év alatt 229 százalékkal nőtt a légiközlekedési sztrájkok száma

Ahogy júniusban és júliusban, úgy augusztusban is főként a Közel-Kelet konfliktusa volt a fennakadások legfőbb mozgatórugója, mintegy 76,71 százalékban, amelyet az ipari akciók (4,18), majd az időjárás (2,08) százalékban követtek. A teljes fennakadási arány valamivel magasabb volt, mint 2024 azonos időszakában: 0,17 százalékpontos emelkedés tavalyhoz képest.

Bár összességében nem a sztrájkok okozták a legtöbb fennakadást, az előző évhez képest 229 százalékkal nőtt az ilyen esetek száma. 

A sztrájkfenyegetettség önmagában is nagy aggodalommal tölti el az utazókat, hiszen még ha a sztrájkot végül le is fújják, az bizonytalanságot okoz. Tom Parry, a Kiwi.com üzleti reziliencia vezetője szerint augusztusban az európai utazási környezetet nem a széles körű káosz, hanem a tartós bizonytalanság jellemezte. Csak ebben a hónapban 19 iparági sztrájkot követtek nyomon. A sztrájkok hatása, úgy véli, nagyon különböző lehet. 

Egy rövid munkabeszüntetés, amelyben a repülőtéri biztonsági személyzet 30 százaléka vesz részt, helyi késéseket okoz, míg egy hosszabb, a pilóták 80 százalékát érintő akció egy egész hálózatot megbéníthat.

Hosszabb sztrájkok Európában

A nyár utolsó hónapjában többfelé is hosszabb sztrájkok zavarták a kontinens légi közlekedését.

  • Portugáliában a poggyászkezelő személyzet sztrájkja július 25-én kezdődött, eredetileg szeptember 1-jéig tartott volna. Augusztus 14-én lefújták, miután megállapodás született a vállalat vezetőségével.
  • Franciaországban, egészen pontosan Marseille-ben légiforgalmi irányítók sztrájkoltak augusztus 7-én, 29-én, valamint szeptember 1-jén és 12-én. Itt gyakoriak a hasonló sztrájkok, amelyek kevés előzetes értesítéssel járnak. Jellemzője, hogy kiterjedt légteret érintenek, és nemcsak az Marseille-be tartó vagy onnan induló járatokat zavarják meg, hanem főként azokat, amelyek áthaladnak a légtéren, így a Spanyolország, Portugália, valamint Dél- és Közép-Európa között közlekedő járatokat.
  • Spanyolországban a Ryanair társaságot érintő földi személyzet sztrájkja augusztus 15-én kezdődött, és minden szerdán, csütörtökön, szombaton és vasárnap megismétlődik egészen december 31-ig, 12 nagy spanyol repülőtéren: Alicante, Barcelona, Girona, Ibiza, Lanzarote, Madrid, Malaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife és Valencia repterén.
  • Szintén Spanyolországot sújtotta a poggyászkezelő vállalat sztrájkja, amely a WizzAirt, a Norwegian Air Internationalt, az easyJetet, a Norwegian Long Hault, a Turkish Airlinest, a British Airwayst, az Iberiát, az Emiratest és az American Airlinest érintette. A megmozdulás augusztus 15-én kezdődött, majd folytatódott augusztus 23-án, 24-én, 30-án és 31-én.
  • Úgyszintén Spanyolországban, Madridban a biztonsági személyzet határozatlan idejű sztrájkja okoz hosszabb várakozási időket a biztonsági ellenőrzésnél. A sztrájk szeptember 14-e óta tart, időtartama bizonytalan.
  • Szerbia és Montenegró is érintett: itt a légiforgalmi irányítói sztrájkok augusztus 19-én kezdődtek, és szeptember végéig folytatódtak. Az országokba tartó és onnan induló járatokat nem érintették, de a légtérben korlátozásokat vezettek be.
  • Hollandiában a KLM-et érintő földi személyzeti sztrájkok zajlottak szeptember 10-én, 16-án és 22-én.

Európán kívül is számos sztrájk volt

Kanadában az Air Canada és az Air Canada Rouge légiutas-kísérői augusztus 15. és 18. között terveztek sztrájkot, amelyet végül augusztus 20-ig meghosszabbítottak. Argentínában a légiforgalmi irányítók sztrájkja augusztus 22-én kezdődött, eredetileg augusztus 30-ig tartott volna, de augusztus 27-én lefújták. Tunéziában a légiforgalmi irányítói sztrájk augusztus 30. és szeptember 1. között zajlott.

A „Kiwi.com Guarantee” rugalmasságot ad az utasoknak, akik azonnali visszatérítést kaphatnak a törölt járatokért, és késlekedés nélkül új foglalást intézhetnek. 

Ennek a keretében augusztusban a Kiwi.com több mint félmillió euró támogatást nyújtott az érintett ügyfeleknek, hogy azonnal pótolni tudják fennakadt járataikat.

Törlik az összes induló járatot a brüsszeli repülőtéren október 14-én

Október 14-én minden, a brüsszeli repülőtérről induló utasszállító járatot törölnek az országos sztrájk miatt. A szakszervezetek hónapok óta tiltakoznak a belga kormány megszorító intézkedései ellen. A légikikötő vezetésének keddi tájékoztatása szerint a munkabeszüntetés a repülőtér működésére különösen nagy hatással lesz, mivel a biztonsági szolgáltató G4S cég számos alkalmazottja is csatlakozik a sztrájkhoz, ezért valamennyi induló járatot törölnek.

 

