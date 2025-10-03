csirkehúsUkrajnaimport

Akciós ukrán jelölésű csirkemell a Tescóban – ez áll a háttérben

A hazai terméknél olcsóbban, húszszázalékos akcióban kínálja a jelölése szerint ukrán akciós csirkemellet a Tesco. A szárnyashús importját a Tesco azzal indokolta, hogy az az átmenetileg megnövekedett kereslet kielégítését, az árrésstopos termékek folyamatos elérhetőségét szolgálja, ugyanakkor azt is közölte: nem importál Ukrajnából baromfit, a jelzett tételek Szlovákiából érkeztek. Az áruházlánc azt is közölte, hogy haladéktalanul intézkedett az összes érintett pultos csirkemell forgalmazásának megszüntetéséről.

Ukrán csirkemellfilét árul a Tesco Fotó: Faludi Imre Forrás: MTVA
Ukrajnában nevelt és ott is vágott csirkemellfilét árul akciósan a Tesco – tájékoztatták lapunkat piaci források az üzletlánc egyik áruházában tapasztaltak alapján. A pultban lévő felirat szerint ukrán csirkemell kilónkénti 1880 forintos akciós ára a 20 százalékos árengedménnyel már alatta marad a Tesco által árult, szintén lédig kiszerelésű magyar, de csontos csirkemellének – ami alapesetben olcsóbb, mint a filé.

ukrán csirkemell
Akciós ukrán csirkemell a Tescóban 
(Fotó: MN)

A baromfitermelőknek azon túl, hogy tartanak az árletöréstől és a piacvesztéstől, egyéb aggályaik is vannak, amelyek elsősorban élelmiszer-biztonsági jellegűek. Csorbai Attila, a Magyar Nemzet megkeresésére felidézte azt a tavaly áprilisi hírt, amely szerint Nagy-Britanniában halálos szalmonellafertőzést okozott az ukrán baromfi.

Az ukrán agrártermékekkel szembeni alapvető bizalmatlanság abból is ered, hogy az ottani termelőket – a baromfiszektorban ebbe nem csak a csirkehizlalókat, hanem a takarmány-alapanyag-előállítókat is beleértve – nem kötik az uniós gazdálkodókra kötelező érvényű előírások. Így pedig olyan szereket és állategészségügyi készítményeket használnak, amelyek az EU-ban már jó ideje tiltottak, ami nem csak az uniós fogyasztók élelmiszer-biztonsági kockázatát növeli, de alacsonyabb költségeket, így versenyelőnyt jelent az ukrán termelőknek uniós társaikkal szemben.

A nagy probléma az, hogy az EU-ba ennek ellenére be tudnak jönni ezek a termékek

 – mondta Csorbai, hozzátéve, hogy ez egy politikai kedvezmény Ukrajnának. A nyomás várhatóan csak növekszik, hiszen idén nyáron emelkedett is Ukrajna vámmentes kvótája, 90 ezerről 120 ezer tonnára. 

A kérdéses, ukránként jelzett csirkemell egyébként nem szerepelt a GVH árfigyelőjében, aminek az lehet az oka, hogy ezt a Tesco csak kevés üzletében forgalmazza. Az árfigyelő szerint egyébként csirkemellfiléből az október 3-ai adatok szerint éppen a Tesco kínálta a legolcsóbbat, egy vákuumcsomagolt mellfilével, amelynek 1998 forint a kilónkénti ára, míg a legdrágább ugyancsak tescós áru volt: egy csomagolt tanyasi csirkemellfilé 4830 forintos kilós árral. Ugyanez a termék ugyanettől a gyártótól ugyanebben a csomagolásban egyébként a Sparban és az Auchanban is kapható, de olcsóbban, 4698, illetve 4620 forintos kilónkénti áron.

A Tesco válaszolt lapunk megkeresésére és közölte: a cég arra törekszik, hogy folyamatosan magyar baromfival lássa el a magyar vásárlókat, ennek megfelelően 

éves átlagban a választék körülbelül 98 százaléka magyar eredetű. 

Importot csak akkor hoznak be, amikor az átmenetileg megnövekedett keresletet a magyar szállítók nem tudják kielégíteni. Mint írták, a 2 százaléknyi ideiglenes baromfiimportot a Tesco az EU területéről szerzi be. Ennek egy része egy szlovák beszállítón keresztül érkezik magyarországi boltjaikba a szlovákiai feldolgozó üzembe pedig több országból kerülnek termékek, így fordulhatott elő, hogy Ukrajnában nevelt baromfi termék érkezett. Azt is közölték lapunkkal, hogy 

a Tesco elővigyázatosságból haladéktalanul intézkedett az összes – az említett szlovákiai beszállítótól érkezett – pultos csirkemell forgalmazásának megszüntetéséről. 

Ezzel párhuzamosan a Tesco tovább szigorítja a harmadik féltől származó, állati eredetű áruk neveltetésével kapcsolatos megfelelőségi eljárásait.Így a beszállítók tevékenysége az EU állatjóléti és állategészségügyi előírásaival összhangban történik, és a termékek minden esetben megfelelnek az uniós szabályozásnak. 

Az, hogy az ukrán csirkemell a polcokra kerülhetett, és azonnal vészreakciót indított be a piaci szereplőknél, azért fordulhatott elő, mert az unióba érkezhet ukrán csirkehús, Magyarországra azonban nem. Az erről szóló rendelet szerint legalábbis egyebek mellett tilos behozni az Ukrajnából származó Gallus domesticus fajhoz tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsát, vágási melléktermékét és belsőségét frissen, hűtve vagy fagyasztva. A rendeletben szereplő 0207-es vámtarifaszámú árucsoportban pedig benne foglaltatik a „Csirkemell és részei, csonttal, frissen, vagy hűtve” vámtarifaszám alá tartozó termékek köre is.

 

 

 

