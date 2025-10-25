statisztikaiszektoradatokteljesítmény

Váratlan hírek érkeztek a brit gazdaságról

A vártnál nagyobb mértékben emelkedtek, de így is csak minimális ütemű növekedést jeleznek a brit gazdaság októberi aktivitási mérőszámai.

2025. 10. 25.
Az S&P Global pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit vállalati szektor beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) pénteken ismertetett előzetes felmérése szerint a brit feldolgozóipar és a szolgáltatási ágazat szezonálisan kiigazított kompozit beszerzésimenedzser-indexe (BMI) a szeptemberi 50,1-ről 51,1-re - kéthavi csúcsra - nőtt ebben a hónapban.

Az elemzői várakozások 50,6-os kompozit BMI-mutatót valószínűsítettek októberre.

Az 50 feletti BMI-indexek a vizsgált szektorok aktivitásának élénkülését jelzik, vagyis az 51,1-es októberi kompozit adat a brit üzleti szektor teljesítményének növekedésére vall.

Az idei év eddigi leggyengébb aktivitási adatát áprilisban mérték a brit gazdaságban 48,5-ös szinten. Abban a hónapban másfél év óta először süllyedt az aktivitás élénkülésének és lanyhulásának 50-es határszintje alá a kompozit jelzőszám.

A pénteken ismertetett előzetes októberi adaton belül a brit hazai össztermék (GDP) 80 százalékát előállító szolgáltatási ágazat aktivitási indexe 51,1-re - szintén kéthavi csúcsra - emelkedett a szeptemberi 50,8-ról.

A brit feldolgozóipar BMI-mutatója jelentősen javult, de még mindig a visszaesést jelző tartományban jár: az S&P Global/CIPS-felmérés szerint a szeptemberi 46,2-ről 49,6-ra - 12 havi csúcsra - emelkedett októberben a gyáripar aktivitási indexe.

Chris Williamson, az S&P Global Market Intelligence üzleti főközgazdásza az előzetes októberi kompozit BMI-index pénteki ismertetéséhez fűzött elemzésében ugyanakkor kiemelte, hogy a brit gazdaság az aktivitás élénkülésével együtt is meglehetősen lanyha ütemben növekszik. Williamson szerint ugyanis az októberi kompozit BMI-indexből levezetett modellszámítások arra vallanak, hogy a brit hazai össztermék jelenlegi növekedési üteme alig 0,1 százalék.

Hozzátette: különösen aggasztó a brit áruexport meredek ívű visszaesése, amely részben az amerikai vámpolitikai lépések okozta kereskedelmi fennakadások következménye.

A legutóbbi növekedési adatok is a brit gazdaság lanyha teljesítményét jelezték: a brit statisztikai hivatal (ONS) minapi előzetes becslése szerint augusztusban 0,1 százalékkal nőtt, júliusban viszont 0,1 százalékkal visszaesett havi összevetésben a brit hazai össztermék.

Ez negatív korrekció, mivel a statisztikai hivatal néhány hete kiadott első becslésében még stagnálás szerepelt júliusra az euróövezeten kívüli legnagyobb európai gazdaságban.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: 

