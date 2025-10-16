Optimistábbak a cégek, előre tekintenek a magyar kisvállalkozások

Az Egyensúly Intézet előrejelzése szerint idén 0,3 százalékkal bővül majd a hazai GDP, míg az infláció 4,5 százalék lesz. „Erőteljesen a fogyasztásra épül jelenleg a hazai gazdaság. Ha a háztartások fogyasztása nem növekedne 3 százalékot meghaladó mértékben idén, akkor az ipari termelés és a beruházás visszaesése nem lenne kompenzálva. A háztartások fogyasztásának köszönhetően még épp 0 százalék fölé tud majd idén emelkedni a GDP növekedésének üteme” – hangzott el a friss VOSZ Barométert, azaz a kkv-k üzleti hangulatát, beruházási hajlandóságát és pénzügyi helyzetét negyedévente tükröző kutatást bemutató eseményen.

A VOSZ Barométer a kisvállalkozások optimista hangulatát tükrözi / Fotó: VOSZ

VOSZ Barométer szerint a kkv-k beárazták az idei év kilátásait

Kozák Ákos, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) társelnöke, a kutatást készítő Egyensúly Intézet társalapítója szerint

a felmérés számos mutatója meglepő módon a vállalkozások viszonylag optimista hangulatát tükrözi. Dacára a makrogazdasági fundamentumoknak, a hazai kkv-k nem estek letargiába, olyan, mintha beárazták volna a 2025-ös év kilátásait

– jegyezte meg. A VOSZ Barométer legfontosabb adatairól az derült ki, hogy

az előző negyedévhez hasonlóan 50 százalékon maradt a Barométer fő mutatója, igaz ez előző év azonos időszakához képest ez 2 százalékpontos csökkenést jelent.

Az ország gazdasági helyzetével kapcsolatos legfőbb problémák között a magas adóterheket, az inflációt és a vásárlóerő csökkenését nevezték meg a megkérdezett vállalkozások.

A mindennapi üzletmenettel kapcsolatos problémák között legmarkánsabban a fizetési morál kérdése mutatható ki.

A saját üzletmenetükkel kapcsolatban pedig a legfőbb kockázatként a megrendelések elmaradásából adódó veszteséges működést említik meg a vállalkozások.

Javult az üzleti hangulat

Nőtt az üzleti hangulatot tükröző alindex, 58 százalékra, ez 2 százalékponttal haladja meg az előző negyedévi adatot.

Mind a gazdasági helyzetre, mind a vállalkozások rövid-és hosszú távú kilátásaira vonatkozó percepciók optimistábbá váltak a megelőző negyedévhez képest.

A VOSZ elnöke kiemelte: jelentősen csökkent a gazdasági helyzetet pesszimistán érzékelők aránya, a mérés kezdete óta nem látott mélypontra esett. Kozák Ákos szerint a német gazdaságból érkező, fellendülésre utaló hírek alapot adhattak ahhoz, hogy a vállalkozások hangulata javuljon. Mint elhangzott: az látszik, hogy a vállalkozások úgy érzik: lassan túl lesznek ezen a nehéz éven, és előre tekintenek.