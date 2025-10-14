Nagy lehetőség a zártkerttulajdonosoknak ‒ érdemes most lépni?

A csepeli önkormányzat fontos döntést hozott a zártkerti ingatlanok ügyében. Az új szabályozás értelmében az érintett ingatlanok egyszerűsített módon átminősíthetők művelés alól kivett területté ‒ közölte Pákozdi József csepeli önkormányzati képviselő, a Facebookon tegnap. Ismertetése szerint a zártkerti ingatlanok jellemzően külterületi telkek, amelyeket hobbikertnek vagy hétvégi házas övezetnek használnak. Jogi szempontból azonban mezőgazdasági területnek minősülnek, ami megnehezíti az eladást, építkezést vagy a művelés alóli kivonást ‒ fűzte hozzá.

Nagy könnyítés jöhet a zártkerttulajdonosoknak. Fotó: MTVA/Czeglédi Zsolt

A zártkerttulajdonosoknak érdemes kihasználniuk ezt a lehetőséget

Mint írja: a friss törvénynek köszönhetően a tulajdonosok most újra kérhetik ingatlanuk átminősítését, ami az alábbi előnyökkel jár:

egyszerűbb eljárás

gyorsabb eladás.

A csepeli önkormányzat már elfogadta a rendeletet, és a tulajdonosoknak lehetőséget biztosít az átminősítésre ‒ hangsúlyozza, hozzátéve: érdemes minél hamarabb elkezdeni a dokumentumok benyújtását a földhivatal felé, hogy az ingatlan hivatalosan is művelés alól kivett területté váljon.

Az új szabályozás fellendülést hozhat az ingatlanpiacon, különösen a külterületi részeken. A zártkerttulajdonosoknak érdemes kihasználniuk ezt a lehetőséget ‒ mutatott rá a képviselő.

Az egyik poszthoz fűzött kérdésre válaszolva Pákozdi kifejtette: jelenleg ott tart az ügy, hogy a kormány felhatalmazást kapott az Országgyűléstől arra, hogy egy végrehajtási rendeletet alkosson a témához kapcsolódóan, amely a részleteket fogja majd tartalmazni. Amíg ez a végrehajtási rendelet nem jelenik meg, addig az önkormányzatok egyelőre nem tudnak mit csinálni ‒ tette hozzá.