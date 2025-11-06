A világ újra odáig van a görögökért

idegenforgalomGörögországvendégforgalomturizmus

Az év első nyolc hónapjában folytatódott a görög turizmus erősödése, tovább nőtt a vendégek száma és a turizmusból származó bevételek is 12 százalékkal, azaz csaknem 16,7 milliárd euróval bővültek. Ez nem csupán az utazók számának növekedése miatt történt: január és augusztus között 7,2 százalékkal emelkedett az egy látogatóra jutó átlagos költés is a mediterrán országban. A magyarok közül is a korábbinál többen látogattak el idén Görögországba.

2025. 11. 06.
Görögország turizmusa már tavaly teljesen magához tért a Covid miatti gyengélkedésből, és egészen erős számokat produkált, nem történt ez másként idén sem, augusztus végéig tovább folytatódott a bővülés.

Görögország
Görögországba 4,1 százalékkal több, 26 millió külföldi turista érkezett január és augusztus között. Fotó: AFP/Nagy Melinda

Szárnyal idén Görögország turizmusa

Kiemelkedő teljesítményt ért el a görög idegenforgalom 2025-ös év első nyolc hónapjában – adta hírül a napokban előzetes becslését a Bank of Greece, amely szerint a vendégek által költött összeg 12 százalékkal nőtt, elérve 16,71 milliárd eurót.

A külföldi látogatók száma is 4,1 százalékkal emelkedett idén, január és augusztus között mintegy 25,92 millió fő érkezett Görögországba.

A bevételek erősödését nem csupán az érkezők számának bővülése magyarázza, hanem az egy látogatóra eső kiadás emelkedése is, az átlagos költés 7,2 százalékkal nőtt az adott időszakban.

A képet árnyalja, hogy míg az uniós tagországokból érkezők költése 9,4 százalékkal erősödött, elérve a csaknem 9,18 milliárd eurót, addig az unión kívüli országokból érkezőktől származó bevétel 14,9 százalékkal bővült, nagyjából 6,71 milliárd eurót tett ki.

A január–augusztus között legtöbbet költő utazókat küldő országok:

  • Németország, összesen 3,89 millió látogatóval, akik 2,64 milliárd eurós bevételt produkáltak,
  • az Egyesült Királyság 3,28 millió fővel, akik 2,48 milliárdot költöttek,
  • Egyesült Államok 1,08 millió látogatóval, akik 1,17 milliárd eurót hagytak a mediterrán államban.

Az adatok azt mutatják, hogy 

a növekedés főként az unión kívüli piacokról érkező látogatók felé tolódik el nagyobb ütemben: ez fontos jelzés arra, hogy Görögország egyre inkább „magasabb költésű” turistákat vonz.

A növekedés mögött a Bank of Greece több külső tényezőt sejt: az erősödő árfolyamot, a változó keresletet a mediterrán térségben, valamint a magasabb szintű szolgáltatások, mint a luxusszállások, prémiumkínálat térnyerését. A bevételnövekedés mindenesetre hozzájárult ahhoz, hogy az ország javítsa a szolgáltatások mérlegét és csökkentse külsőmérleg-deficitjét.

A magyarok körében a görög szigetek a nyerők

Nyaraláskor Horvátország mellett magyarok körében hosszú évek óta az egyik favoritnak számít Görögország, amely idén is az egyik legnépszerűbb célpont volt. Szakértők szerint a magyar turisztikai küldőpiac közepes méretű, de stabil, ami a kis- és középvállalkozásként működő helyi vendéglátóhelyek számára is komoly jelentőségű. A foglalások és utazások száma, valamint a helyi kiadások alapján a magyar turisták az európai középmezőnybe tartoznak a költések tekintetében.

A Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) szerint a görögországi nyaralások iránti kereslet 2025-ben tovább erősödött: az idei nyári szezonban az előző évihez képest 10 százalék növekedést tapasztaltak a Magyarországról Görögországba utazók számában.

A nyaralási céllal indulók közül a többség utazási irodáknál foglalva utazik Görögországba, amelynek fő okai a hazai utazásszervezők által lekötött csomagok – benne charter repülőjáratok, szállások, transzferek – nagyon jó ár-érték aránya. Az utasoknak foglaláskor emellett fontos még az utazási irodák helyismerete, tapasztalatai, a telepített idegenvezetők helyszíni jelenléte – mondta lapunknak Bakó Balázs, a MUISZ szóvivője.

A magyar utasok körében a legnépszerűbbek egyértelműen a görög szigetekre charter repülőjáratokkal szervezett nyaralócsomagok. Továbbra is kedvelt pihenőhely Kréta, Rodosz és Kos szigete, valamint szárazföldi célpontok is, mint a Halkidikí-félsziget, Paralia vagy Nei Pori

– összegezte az idei tapasztalatokat. Szerinte Görögország mellett szólhat az is, hogy míg Horvátországnál az utóbbi években folyamatosan emlegetik az „elszállt” árakat, Görögországban számottevő emelkedések nem történtek a helyi árakban.

Így védekeznek a görögök a túlturizmus ellen 

Sokat emlegetik mostanában Görögországgal összefüggésben is a túlturizmust. Bakó Balázs szerint a turizmusból származó bevételek jelentős részét teszik ki Görögország GDP-jének, és bár kétségtelen, hogy folyamatosan nő az országba turisztikai céllal beutazók száma, fokozódik az infrastruktúra leterheltsége, ám a görögországi utazások esetében ez egyelőre nem jelent problémát.

A hatóságok egyes régiókban vagy szigeteken a turistákat érintő adókat vagy díjakat vezetnek be, korlátozzák a hajók számára a lehetséges kikötések, egyes helyszíneken a látogatók esetében pedig a belépések számát, illetve előzetes online regisztrációt kérnek. Mindezek azonban nem jelentenek korlátozó vagy jelentősebb árdrágító tényezőt jelenleg a hazai utazók számára – hangsúlyozta a szakember.

