A világ újra odáig van a görögökért

Görögország turizmusa már tavaly teljesen magához tért a Covid miatti gyengélkedésből, és egészen erős számokat produkált, nem történt ez másként idén sem, augusztus végéig tovább folytatódott a bővülés.

Görögországba 4,1 százalékkal több, 26 millió külföldi turista érkezett január és augusztus között. Fotó: AFP/ Nagy Melinda

Szárnyal idén Görögország turizmusa

Kiemelkedő teljesítményt ért el a görög idegenforgalom 2025-ös év első nyolc hónapjában – adta hírül a napokban előzetes becslését a Bank of Greece, amely szerint a vendégek által költött összeg 12 százalékkal nőtt, elérve 16,71 milliárd eurót.

A külföldi látogatók száma is 4,1 százalékkal emelkedett idén, január és augusztus között mintegy 25,92 millió fő érkezett Görögországba.

A bevételek erősödését nem csupán az érkezők számának bővülése magyarázza, hanem az egy látogatóra eső kiadás emelkedése is, az átlagos költés 7,2 százalékkal nőtt az adott időszakban.

A képet árnyalja, hogy míg az uniós tagországokból érkezők költése 9,4 százalékkal erősödött, elérve a csaknem 9,18 milliárd eurót, addig az unión kívüli országokból érkezőktől származó bevétel 14,9 százalékkal bővült, nagyjából 6,71 milliárd eurót tett ki.

A január–augusztus között legtöbbet költő utazókat küldő országok:

Németország, összesen 3,89 millió látogatóval, akik 2,64 milliárd eurós bevételt produkáltak,

az Egyesült Királyság 3,28 millió fővel, akik 2,48 milliárdot költöttek,

Egyesült Államok 1,08 millió látogatóval, akik 1,17 milliárd eurót hagytak a mediterrán államban.

Az adatok azt mutatják, hogy

a növekedés főként az unión kívüli piacokról érkező látogatók felé tolódik el nagyobb ütemben: ez fontos jelzés arra, hogy Görögország egyre inkább „magasabb költésű” turistákat vonz.

A növekedés mögött a Bank of Greece több külső tényezőt sejt: az erősödő árfolyamot, a változó keresletet a mediterrán térségben, valamint a magasabb szintű szolgáltatások, mint a luxusszállások, prémiumkínálat térnyerését. A bevételnövekedés mindenesetre hozzájárult ahhoz, hogy az ország javítsa a szolgáltatások mérlegét és csökkentse külsőmérleg-deficitjét.

A magyarok körében a görög szigetek a nyerők

Nyaraláskor Horvátország mellett magyarok körében hosszú évek óta az egyik favoritnak számít Görögország, amely idén is az egyik legnépszerűbb célpont volt. Szakértők szerint a magyar turisztikai küldőpiac közepes méretű, de stabil, ami a kis- és középvállalkozásként működő helyi vendéglátóhelyek számára is komoly jelentőségű. A foglalások és utazások száma, valamint a helyi kiadások alapján a magyar turisták az európai középmezőnybe tartoznak a költések tekintetében.