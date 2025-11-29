termékvisszahívásAldibaktérium

Ha ilyen pisztrángfilét vásárolt az Aldiban, ne fogyassza el!

Listeria baktériumot talált benne a fogyasztóvédelmi hatóság.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 8:24
Illusztráció Fotó: Shutterstock
Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. Almare Seafood füstölt szivárványos pisztrángfilé 125 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékekben Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki – jelezte szombati közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). 

Az Aldi a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát – azaz megsemmisítését vagy elszállítását – a hatóság nyomonköveti.

 Az érintett termék adatai az alábbiak:

 Almare Seafood füstölt szivárványos pisztrángfilé (856614) 125 g, többféle ízesítéssel. A fogyaszthatósági idő 2025. 11. 30., a tételszám pedig 4254431

A termék szállítója a Laschinger Seafood GmbH.

Az NKFH arra figelmeztet, hogy aki a fenti megnevezésű termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

 

 

 

