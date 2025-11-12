A kedvező forintárfolyam mérsékli az inflációt

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatközlése szerint októberben 4,3 százalékon stagnált az infláció (az előző év azonos időszakához mérve), mely kedvezőbben alakult az előzetes elemzői várakozásoknál (előrejelzések mediánja: 4,4 százalék, év/év alapon). Az inflációs alapfolyamatot mérő maginfláció 3,9 százalékról 4,2 százalékra emelkedett (év/év alapon), elsősorban a bázishatásnak köszönhetően.

Nemcsak éves szinten maradt változatlan az infláció, hanem havi összevetésben is, mivel szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. Ezen belül (egy hónap alatt):

az élelmiszerek ára 0,1 százalékkal mérséklődött (immár második hónapja),

a szolgáltatások ára szintén átlagosan 0,1 százalékkal csökkent,

a járműüzemanyagok 1,1 százalékkal,

valamint a gyógyszerek, gyógyáruk pedig 0,1 százalékkal kevesebbe kerültek.

A háztartási energia ára változatlan maradt, ahogy a tartós fogyasztási cikkeké is. A ruházkodási cikkek 2,3 százalékkal drágultak (szezonváltás következtében), a szeszesitalok, dohányáruk 0,2 százalékkal drágultak.

Az idei évben a kormányzati tárgyalások eredményeként a telekommunikációs és pénzügyi szolgáltatók, valamint a biztosítók is önkéntesen befagyasztották áraikat. Ennek pozitív hatásai tavasz óta láthatók, folyamatosan lassult a szolgáltatások éves alapú inflációja (ősszel a bázishatás miatt gyorsult az éves inflációs mutató a szolgáltatásoknál). Nyáron elsősorban a turizmushoz és vendéglátáshoz kapcsolódó szolgáltatások árai drágultak, de ez a hatás is kifutott szeptemberre. Szeptemberhez képest 0,1 százalékkal csökkentek az árak októberben (már második hónapja), ezen belül az üdülési szolgáltatások ára 0,9 százalékkal csökkent – derül ki az Oeconomus elemzéséből.

Októberben is folytatódott a forint erősödése

A forint az euróval és a dollárral szemben is tovább erősödött októberben, segítve az infláció stabilizálódását. Ezzel év elejéhez képest az euróval szemben öt százalékkal, az amerikai dollárhoz képest pedig 16 százalékkal erősödött a forint. Egyrészt a szolgáltatások árára kedvezően hat a forint árfolyamának stabilitása, másrészt az import termékek árában is megmutatkozik idővel a pozitív hatás: októberben stagnált havi alapon a tartós fogyasztási cikkek ára, míg az élelmiszerárak mérséklődtek. Ugyanakkor fontos látni, hogy a forint gyengülése gyorsabban és nagyobb erővel hat az árakra, míg az erősödő forint lassabban és kisebb mértékben jelenik meg az inflációban.